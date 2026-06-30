Kolo Muani, conto alla rovescia Juve: la novità Psg fa svoltare Carnevali. E spunta Thuram!

Da Torino, ovviamente, la necessità di monetizzare per qualche giocatore in uscita è sempre viva, a prescindere dalla “scadenza” contabile di oggi. Del resto, sul prossimo bilancio, mancherà la fetta di introiti che avrebbe garantito la qualificazione alla Champions League. Juve e Psg cercano, dunque, dei modi per andare anche oltre Kolo Muani, che dopo aver diviso le due realtà a distanza di poco meno di 12 mesi può nuovamente unirle. Il tema principale, al netto di Thuram, resta comunque l’attaccante. Evidentemente un esubero per Luis Enrique , che da tempo lo ritiene fuori dal progetto.

Spalletti, al contrario, gradirebbe il suo ritorno a Torino: per la duttilità che può offrire, per la fisicità insita nelle sue caratteristiche e per le ottime referenze ricevute dai suoi attuali giocatori proprio su Randal, che tra Thiago Motta e Tudor ha saputo raccogliere consensi in abbondanza. Per atteggiamento e spirito mostrato, la sua parentesi torinese è stata ritenuta ottima. Un’esperienza ripetibile, ma stavolta non sarà più una toccata e fuga: Kolo Muani, dopo aver sognato la Juve anche a gennaio, è pronto a mettere radici. Restano poche curve, con limitato coefficiente di pericolo.

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