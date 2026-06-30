Kolo Muani, conto alla rovescia Juve: la novità Psg fa svoltare Carnevali. E spunta Thuram!

Nelle scorse settimane sono andati in scena i primi dialoghi. Le prove di una riconciliazione tra Juve e Psg, il tentativo di ricostruire dei rapporti che si erano deteriorati a tal punto da interrompere ogni discorso anche per altri giocatori. A Parigi, in questo senso, hanno accolto più che positivamente l’arrivo di Giovanni Carnevali al posto di Damien Comolli. Nessun fuoco d’artificio, per carità, ma solo così si poteva ricucire un legame deflagrato l’estate scorsa: colpa di un eterno tira e molla per Randal Kolo Muani che non ha portato a nulla.
Kolo Muani, la situazione
Anzi, sì: un prurito diventato insopportabile persino per Nasser Al-Khelaifi, decisamente contrariato per l’esito di una vicenda di mercato che ha poi portato i bianconeri a virare su Lois Openda. Adesso, però, sta tornando tutto alla normalità. Ne hanno parlato direttamente Carnevali e Campos: c’era la necessità di trovare subito un punto d’incontro per poter riaprire il dossier Kolo Muani.
27 anni e una voglia matta di rivestire la maglia bianconera dopo l’infelice parentesi al Tottenham. Alla Continassa lo aspettano tutti. Da qualche ora, anzi, è partito il conto alla rovescia.
Psg, fretta alla Juve
Stavolta è persino il Psg a mettere fretta alla Juve. Aprendo una porta che Carnevali vuole esplorare ad ogni costo: il prestito con un riscatto condizionato. Condizioni, c’è da dire, più semplici anche di una qualificazione alla prossima Champions League. Un incastro che possa far sorridere il bilancio e l’ammortamento del contratto quinquennale che i bianconeri stanno trattando con l’entourage del giocatore. C’è la disponibilità al prestito, sì. E non era scontato fino a qualche giorno fa.
Ora, però, resta davanti alla Juve l’ostacolo più alto di tutti: la valutazione del cartellino di Kolo Muani. I 40 milioni chiesti dal Psg sono ritenuti eccessivi, soprattutto considerando l’ultimo biennio altalenante del francese, che soltanto alla Juve ha trovato terreno fertile per esprimere il proprio valore tecnico. Carnevali opera in silenzio per giungere ad un compromesso sulla cifra da spendere per il classe ‘98: si può trovare una quadra intorno ai 33/35. Le parti ci stanno lavorando.
Spalletti, il ruolo su Kolo Muani
Dopodiché Spalletti potrà muoversi in prima persona anche con l’attaccante: finora non ha mai speso una parola in più per lui soltanto per non illuderlo su una fumata bianca ventilata, certamente, ma mai vicina. Lucio vorrebbe accoglierlo a Torino già il 13 luglio, data nella quale inizierà il pre-campionato bianconero. Al momento, nel reparto offensivo, può partire per la nuova stagione soltanto con Openda e Milik (col quale la Juve tratterà la rescissione del contratto), visto che David è impegnato al Mondiale e Vlahovic è da considerare una volta per tutte fuori dai radar, salvo sempre più improbabili colpi di scena. Kolo Muani non ha parlato con l’allenatore, ma con la Juve sì.
Thuram, l'ultima novità
Anche dell’ingaggio: circa 5 milioni per 5 anni. Non serve aggiungere altro tra il club bianconero e l’entourage di un attaccante che spera di ricevere informazioni chiare e definite già in queste ore. Nel frattempo, poi, tra le due società è stato menzionato anche Khéphren Thuram. Da tempo piace molto a Campos, sempre alla ricerca di opportunità interessanti per rimpolpare il nucleo dei francesi in rosa al Psg. La Juve lo valuterebbe circa 40 milioni di euro: dialoghi in corso anche per il più piccolo della famiglia Thuram, che ha saltato i Mondiali e che desidera rimettersi subito in mostra anche in ottica Nazionale.
Luis Enrique snobba Kolo Muani
Da Torino, ovviamente, la necessità di monetizzare per qualche giocatore in uscita è sempre viva, a prescindere dalla “scadenza” contabile di oggi. Del resto, sul prossimo bilancio, mancherà la fetta di introiti che avrebbe garantito la qualificazione alla Champions League. Juve e Psg cercano, dunque, dei modi per andare anche oltre Kolo Muani, che dopo aver diviso le due realtà a distanza di poco meno di 12 mesi può nuovamente unirle. Il tema principale, al netto di Thuram, resta comunque l’attaccante. Evidentemente un esubero per Luis Enrique, che da tempo lo ritiene fuori dal progetto.
Spalletti, al contrario, gradirebbe il suo ritorno a Torino: per la duttilità che può offrire, per la fisicità insita nelle sue caratteristiche e per le ottime referenze ricevute dai suoi attuali giocatori proprio su Randal, che tra Thiago Motta e Tudor ha saputo raccogliere consensi in abbondanza. Per atteggiamento e spirito mostrato, la sua parentesi torinese è stata ritenuta ottima. Un’esperienza ripetibile, ma stavolta non sarà più una toccata e fuga: Kolo Muani, dopo aver sognato la Juve anche a gennaio, è pronto a mettere radici. Restano poche curve, con limitato coefficiente di pericolo.
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE
Nelle scorse settimane sono andati in scena i primi dialoghi. Le prove di una riconciliazione tra Juve e Psg, il tentativo di ricostruire dei rapporti che si erano deteriorati a tal punto da interrompere ogni discorso anche per altri giocatori. A Parigi, in questo senso, hanno accolto più che positivamente l’arrivo di Giovanni Carnevali al posto di Damien Comolli. Nessun fuoco d’artificio, per carità, ma solo così si poteva ricucire un legame deflagrato l’estate scorsa: colpa di un eterno tira e molla per Randal Kolo Muani che non ha portato a nulla.
Kolo Muani, la situazione
Anzi, sì: un prurito diventato insopportabile persino per Nasser Al-Khelaifi, decisamente contrariato per l’esito di una vicenda di mercato che ha poi portato i bianconeri a virare su Lois Openda. Adesso, però, sta tornando tutto alla normalità. Ne hanno parlato direttamente Carnevali e Campos: c’era la necessità di trovare subito un punto d’incontro per poter riaprire il dossier Kolo Muani.
27 anni e una voglia matta di rivestire la maglia bianconera dopo l’infelice parentesi al Tottenham. Alla Continassa lo aspettano tutti. Da qualche ora, anzi, è partito il conto alla rovescia.