Calciomercato Juve, Muharemovic grazie a… Liberali. Lucumi chiuso, c’è l’accordo per Joao Mario

Ci è voluto più tempo del previsto per scandagliare al dettaglio l’atlante “mancino” della Serie A e selezionare il percorso più conveniente. Non solo a livello finanziario - i bianconeri sapevano fin dal principio che l’affare Lucumi si sarebbe rivelato più esoso - ma anche per una pura questione di inerzia. E la virata su Muharemovic, in questo senso, si presentava fin da subito come un’operazione in discesa, agile e fulminea. Anzitutto, perché a differenza di Lucumi, su cui gravita il pericoloso interesse di diversi club di Premier (il Bournemouth su tutti), la Juve sa di potersi muovere su una corsia privilegiata, costruita ad hoc con il Sassuolo la scorsa estate.
Non un dettaglio da poco, se si considerano le svariate operazioni che i bianconeri saranno chiamati a imbastire da qui al gong del calciomercato. Oltre al fatto che il colpo in difesa resta tutto fuorché il più stringente, al contrario del portiere e del centravanti. Come ha ammesso ieri a Rimini lo stesso Carnevali ai microfoni delle tv. Una volta appurato, dunque, l’immobilismo del Bologna a fronte della richiesta di abbassare le pretese per il cartellino del colombiano - valutato 28 milioni, come impone la clausola rescissoria valida fino a metà luglio - la dirigenza bianconera sembrerebbe aver chiuso momentaneamente il dossier Lucumi per concentrarsi anima e corpo sul fronte Muharemovic.
Juve-Muharemovic, primo contatto ufficiale
Al costo di rinunciare ai proventi di un’ipotetica cessione del centrale in una big d’Europa, dal momento che - come noto - la Juve vanta il 50% sulla sua futura rivendita. Il profilo, al netto di qualche lacuna tecnica, non spiace a Spalletti, ben disposto ad accogliere in rosa un interprete mancino di prospettiva da affiancare al futuro titolare. Da capire se questo sarà ancora Kelly o meno - l’inglese è tra i pochi profili con cui i bianconeri potrebbero fare cassa senza troppi problemi -. Ma il vero “mandante” dell’operazione Muharemovic - manco a dirlo - coincide con la figura di Carnevali. Sarebbe stato proprio il neo ad a convincere il tecnico bianconero in merito alla profittabilità dell’affare. Ieri mattina, i sondaggi esplorativi delle scorse settimane hanno lasciato spazio alla prima chiacchierata ufficiale tra le dirigenze di Juventus e Sassuolo. La trattativa è ancora tutta da imbastire, ma i discorsi tra le parti procedono all’insegna dell’ottimismo. Del resto, nessuno meglio del neo ad bianconero sa su quali tasti battere per far vacillare la famiglia Squinzi in via definitiva.
L'affondo per Liberali
«Carnevali conosce bene i numeri del cartellino perché li ha fatti lui. Quindi sa già di cosa dobbiamo parlare - ha rivelato ieri con ironia il ds neroverde Palmieri -. La Juve è un pericolo? No, direi che se un club come la Juve segue Muharemovic per noi è un orgoglio». La distanza economica tra i club è irrisoria. E questo al netto della prima valutazione del Sassuolo, decisamente esosa - 40 milioni - e viziata dal fatto che la Juve vanti il 50% sulla futura rivendita (ne verserebbero 20). I bianconeri confidano comunque di riuscire ad abbassare le richieste dei neroverdi e a strappare il ragazzo a una cifra vicina ai 15 milioni. Come? Inserendo nella trattativa il prestito secco di un profilo che la Juventus sta monitorando da giorni con attenzione: quello di Mattia Liberali, su cui pende una clausola rescissoria da 6 milioni. Il problema coincide però con la concorrenza, dal momento che sul trequartista del Catanzaro si starebbero muovendo con forza pure Como e Milan - che vanta una percentuale sulla futura rivendita - su richiesta esplicita di Amorim. L’entourage del ragazzo ha scelto di prendersi del tempo per valutare le varie proposte.
Sviluppi sul fronte Joao Mario
E la pista rossonera - paradossalmente - sembrerebbe al momento la meno calda, in virtù di un apparente scetticismo sulla direzione tecnica del Milan. Qualora la Juve dovesse piazzare l’affondo per Liberali, di riflesso, si ritroverebbe in mano l’asso con cui vincere la mano neroverde per Muharemovic. Nel frattempo, i bianconeri restano più che mai attivi sul fronte delle cessioni. Nelle ultime ore, infatti, si sarebbero registrati importanti sviluppi sul fronte Joao Mario, da settimane nei radar di Bologna e Fiorentina. I rossoblù, fin qui, erano stati gli unici muoversi concretamente per intavolare un prestito bis, ma il ragazzo ha espresso esplicitamente alla Juve di voler dare priorità alla Viola (a caccia del sostituto di Dodo), con cui avrebbe già trovato un accordo di massima. La trattativa tra i club sta entrando nel vivo, ma anche qui la sensazione è che si possa chiudere a breve sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato, per un costo complessivo tra gli 8 e i 10 milioni.
Ci è voluto più tempo del previsto per scandagliare al dettaglio l’atlante “mancino” della Serie A e selezionare il percorso più conveniente. Non solo a livello finanziario - i bianconeri sapevano fin dal principio che l’affare Lucumi si sarebbe rivelato più esoso - ma anche per una pura questione di inerzia. E la virata su Muharemovic, in questo senso, si presentava fin da subito come un’operazione in discesa, agile e fulminea. Anzitutto, perché a differenza di Lucumi, su cui gravita il pericoloso interesse di diversi club di Premier (il Bournemouth su tutti), la Juve sa di potersi muovere su una corsia privilegiata, costruita ad hoc con il Sassuolo la scorsa estate.
Non un dettaglio da poco, se si considerano le svariate operazioni che i bianconeri saranno chiamati a imbastire da qui al gong del calciomercato. Oltre al fatto che il colpo in difesa resta tutto fuorché il più stringente, al contrario del portiere e del centravanti. Come ha ammesso ieri a Rimini lo stesso Carnevali ai microfoni delle tv. Una volta appurato, dunque, l’immobilismo del Bologna a fronte della richiesta di abbassare le pretese per il cartellino del colombiano - valutato 28 milioni, come impone la clausola rescissoria valida fino a metà luglio - la dirigenza bianconera sembrerebbe aver chiuso momentaneamente il dossier Lucumi per concentrarsi anima e corpo sul fronte Muharemovic.