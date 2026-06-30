Calciomercato Juve, Muharemovic grazie a… Liberali. Lucumi chiuso, c’è l’accordo per Joao Mario

L'affondo per Liberali

«Carnevali conosce bene i numeri del cartellino perché li ha fatti lui. Quindi sa già di cosa dobbiamo parlare - ha rivelato ieri con ironia il ds neroverde Palmieri -. La Juve è un pericolo? No, direi che se un club come la Juve segue Muharemovic per noi è un orgoglio». La distanza economica tra i club è irrisoria. E questo al netto della prima valutazione del Sassuolo, decisamente esosa - 40 milioni - e viziata dal fatto che la Juve vanti il 50% sulla futura rivendita (ne verserebbero 20). I bianconeri confidano comunque di riuscire ad abbassare le richieste dei neroverdi e a strappare il ragazzo a una cifra vicina ai 15 milioni. Come? Inserendo nella trattativa il prestito secco di un profilo che la Juventus sta monitorando da giorni con attenzione: quello di Mattia Liberali, su cui pende una clausola rescissoria da 6 milioni. Il problema coincide però con la concorrenza, dal momento che sul trequartista del Catanzaro si starebbero muovendo con forza pure Como e Milan - che vanta una percentuale sulla futura rivendita - su richiesta esplicita di Amorim. L’entourage del ragazzo ha scelto di prendersi del tempo per valutare le varie proposte.