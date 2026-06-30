Miretti non si svende: Carnevali detta le regole Juve e non si piega. Daffara può partire così

Alla prima uscita pubblica da massimo dirigente della Juventus, Giovanni Carnevali ha mostrato uno dei motivi per il quale la proprietà ha deciso di puntare su di lui. Detta le proprie condizioni, quelle più favorevoli al club per cui lavora, lo dice chiaramente e difficilmente da lì si scosta. Questo anche a fronte dell’obiettivo dei 13 milioni di plusvalenze da registrare entro la fine della giornata di oggi. Un obiettivo che renderebbe più semplice la vita a chi deve fare i conti, agli incastri economici, ma non un’ossessione. Ed è anche per questo che, ad oggi, Miretti è ancora un calciatore della Juventus. «Crediamo in lui, ha un valore», ha detto da Rimini il nuovo ad bianconero. Un valore tecnico che poi si traduce in valore economico: per chi fosse interessato, il prezzo è fissato a 15 milioni di euro. È intorno a questo che le discussioni con il Bologna si sono impantanate. Il club rossoblù propende per un prestito con diritto di riscatto, la Juve preferirebbe una cessione a titolo definitivo o, al più, un prestito oneroso con obbligo. La forbice è abbastanza ampia da far sì che ancora non si intraveda il traguardo, mentre il Villarreal continua ad osservare sullo sfondo.