Il progetto cessione sfumato, più di due milioni a gol: dentro l’addio di Vlahovic alla Juve

C’è chi sostiene che dirsi addio non abbia, alla fine, poi tutta questa importanza: ciò che davvero conta è il tempo passato assieme. Ed è proprio su questa considerazione che scricchiolano terribilmente i quattro anni e mezzo che Dusan Vlahovic ha trascorso con il numero 9 della Juventus sulle spalle. Un peso che, alla fine dei conti, si è rivelato troppo greve dal punto di vista emotivo e tecnico: due aspetti che, combinati, gli hanno impedito di confermarsi all’altezza delle attese di ciò che aveva fatto intravvedere nella Fiorentina e (soprattutto) delle cifre che ha mobilitato tra acquisto e ingaggio.