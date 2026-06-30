"Se tutto questo ben di Dio...", chi è Ekhator: dall'oratorio del jolly Juve al record alla Pirlo

Il gol di tacco contro il Napoli, il 'Guasto d'Amore' e le benedizioni dei mentori Gilardino e De Rossi: la Juventus accelera per Jeff Ekhator. Il ventenne del Genoa è finito nel mirino dei bianconeri, che stanno provando a chiudere per uno dei talentini del calcio italiano e già nel giro della Nazionale Maggiore grazie al commissario tecnico ad interim Silvio Baldini, che lo ha coccolato come un figlio. Il ''9 del futuro bianconero" si ispira a un ex Juventus e ha un legame particolare con Andrea Pirlo.
La Juve accelera per Ekhator
"Portiere e attaccante sono due pedine fondamentali", ha dichiarato Giovanni Carnevali nella prima uscita ufficiale da amministratore delegato e direttore tecnico della Juventus. In attesa di definire il numero 9 da mettere a disposizione di Luciano Spalletti, i bianconeri hanno deciso di 'costruirsi' in casa il bomber del futuro. Ventanni ancora da compiere, ma Jeff Ekhator sta già segnando in Serie A.
Per questo, la Juventus vuole anticipare la concorrenza e chiudere in tempi brevi per il classe 2006. L'accordo col calciatore c'è già: contratto fino al 30 giugno 2031 a un milione e trecento mila euro più bonus. Si sta lavorando per trovare l'accordo con il Genoa, sulla base di 15-20 milioni. Si valuta anche l'inserimento di qualche contropartita, come il talentino della Next Gen David Puczka per abbassarne il prezzo.
Chi è Jeff Ekhator
Jeff Ekhator è nato a Genova l'11 novembre del 2006 da genitori nigeriani. Inizia a giocare a calcio prestissimo, giocando nell'oratorio Don Bosco (lo stesso in cui giocava da piccolo Andrea Cambiaso), tanto da essere notato da Sampdoria e Virtus Entella. Jeff però aspetta il Genoa, che bussa alla sua porta a otto anni. La scalata in rossoblù è veloce e ricca di emozioni. Si mette in mostra nel 2022/23, segnando sedici gol in ventisei partite nel campionato U17. Poi l'Under18 con cui vince lo scudetto e una piccola parentesi in Primavera per arrivare direttamente in Prima squadra. Il 17 agosto del 2024 Alberto Gilardino decide di farlo esordire contro l'Inter in Serie A. "Goditi il momento", gli dice.
Due mesi dopo, trova anche il primo gol contro l'Atalanta, a 17 anni, 10 mesi e 24 giorni. Nell'ultima stagione, invece, gioca 30 partite in Serie A, con altri tre gol a referto. Uno in due partite anche in Coppa Italia. Anche con la Nazionale il cammino è importante. Due gol in sei apparizioni con l'Under 21, poi la convocazione con l'Italia. Baldini lo schiera 45 minuti contro la Grecia lo scorso giugno, fornendo anche l'assist decisivo per la rete di Pio Esposito. Un esordio con assist a 19 anni, 6 mesi e 28 giorni: un impatto da predestinato.
Caratteristiche tecniche
Attaccante moderno col fiuto del gol: Ekhator è una prima punta atipica. È alto un metro e ottantotto centimetri per cinquanta chili. Ha un fisico possente che gli permette di giocare da nove d'altri tempi, ma interpreta il ruolo in chiave moderna. È versatile e duttile, può giocare anche largo a sinistra. Grazie anche al primo allenatore che lo ha lanciato, Alberto Gilardino, il classe 2006 sa giocare spalle alle porta, difendere la palla e, soprattutto, legare il gioco con i compagni. Nonostante la stazza, è un attaccante veloce che ama attaccare la profondità. Insomma, tutte caratteristiche che piacciono a Luciano Spalletti.
La famiglia e l'amore per il Genoa
Genitori nigeriani, ma nato e cresciuto a Genoa: Jeff Ekhator lavora per essere il nuovo volto dell'Italia. Quattro sorelle e un fratello (che ha partecipato a Temptation Island in passato), il ventenne è legatissimo alla sua famiglia. Dai genitori ha preso l'umiltà e l'abnegazione per il lavoro. "Mamma e papà sono da sempre il mio supporto più grande: mi dicono sempre di rimanere umile, di dare sempre il massimo anche se non gioco o lo faccio solo per 5 minuti", ha detto in passato.
E proprio la famiglia è stata determinante nel suo passato. Con loro ha scelto di aspettare il Genoa, la squadra per cui faceva e fa il tifo: "Mi chiamò anche la Samp, ma scelsi il rossoblù. Ho iniziato a guardare le partite e da lì è nato l'amore per la squadra con cui gioco ora". Un Guasto d'Amore che lo ha portato ad esultare per il suo Genoa, prima di spiccare il volo.
Gilardino mentore, le benedizioni di De Rossi e Baldini
Alberto Gilardino non è soltanto l'allenatore ad averlo lanciato in Serie A, ma è un vero e proprio mentore. L'ex Milan lo ha preso sotto la sua ala protettrice, facendo con lui anche tanto lavoro individuale. A diciassette anni, Ekhator lavorava sulla protezione di palla, gli inserimenti e i tiri con un campione del mondo: un piccolo ma importante attestato di stima. Da un campione del mondo a un altro. Anche Daniele De Rossi ha usato parole al miele per lui. "È un ragazzo che mi piace molto. È un giocatore molto forte e ha un potenziale importante per il Genoa e per il calcio italiano. Sta crescendo a vista d'occhio, finalmente si sta allenando come un campione. Ognuno ha i suoi tempi per raggiungere la maturità professionale, ma sarebbe grave se un allenatore o una società disperdessero questo ben di Dio, la sua forza selvaggia, l'elasticità e la grande esplosività".
"Sa muoversi bene"
E l'ex allenatore rossoblù ci ha anche visto lungo: "Sa muoversi bene, attacca lo spazio e gestisce la velocità. Sta lavorando molto per avere continuità e organizzazione tattica difensiva. Vedrete che tra qualche anno varrà decine e decine di milioni di euro". Anche Silvio Baldini è rimasto colpito dalle qualità di Ekhator. Lo ha portato in Under 21, poi gli ha regalato l'esordio lo scorso giugno con la Grecia in amichevole. Un altro attestato di stima da parte di un educatore prima che allenatore, che sa come gestire e lavorare con i giovani.
Il gol di tacco e quel legame con... Pirlo
Il 5 ottobre del 2025, Jeff Ekhator realizza un gol che rimane impresso, per movimenti e bellezza. Riceve palla spalle alla porta, la protegge e l'allarga per Norton-Cuffy. Poi si fionda in area, tiene lontano Beukema con la mano e la cattiveria da bomber navigato, e batte Milinkovic-Savic con un colpo di tacco. Un biglietto da visita importante. Un gol per diventare il più giovane marcatore avversario al Maradona a 18 anni e 328 giorni dai tempi di... Andrea Pirlo. L'ex Juventus ci era riuscito ai tempi del Brescia, ad appena 18 anni e 244 giorni. Che sia un passaggio di consegne in bianconero? Jeff lo spera.
L'idolo Kean
Jeff Ekhator ha sempre guardato in Italia, anche per l'idolo. E lo ricorda molto, quel Moise Kean crescito ed esploso proprio alla Juventus. "Penso di assomigliare, a livello di caratteristiche, a Moise Kean, perché ha uno stile di gioco simile al mio. Lo guardo e cerco di prendere spunti da lui il più possibile", ha dichiarato. Un altro legame con il mondo Juve, un altro punto di contatto che sembra essere beneaugurante per il futuro. Perché i bianconeri sembrano aver scelto: sarà Ekhator il nove del futuro. Da costruire in casa.
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Il gol di tacco contro il Napoli, il 'Guasto d'Amore' e le benedizioni dei mentori Gilardino e De Rossi: la Juventus accelera per Jeff Ekhator. Il ventenne del Genoa è finito nel mirino dei bianconeri, che stanno provando a chiudere per uno dei talentini del calcio italiano e già nel giro della Nazionale Maggiore grazie al commissario tecnico ad interim Silvio Baldini, che lo ha coccolato come un figlio. Il ''9 del futuro bianconero" si ispira a un ex Juventus e ha un legame particolare con Andrea Pirlo.
La Juve accelera per Ekhator
"Portiere e attaccante sono due pedine fondamentali", ha dichiarato Giovanni Carnevali nella prima uscita ufficiale da amministratore delegato e direttore tecnico della Juventus. In attesa di definire il numero 9 da mettere a disposizione di Luciano Spalletti, i bianconeri hanno deciso di 'costruirsi' in casa il bomber del futuro. Ventanni ancora da compiere, ma Jeff Ekhator sta già segnando in Serie A.
Per questo, la Juventus vuole anticipare la concorrenza e chiudere in tempi brevi per il classe 2006. L'accordo col calciatore c'è già: contratto fino al 30 giugno 2031 a un milione e trecento mila euro più bonus. Si sta lavorando per trovare l'accordo con il Genoa, sulla base di 15-20 milioni. Si valuta anche l'inserimento di qualche contropartita, come il talentino della Next Gen David Puczka per abbassarne il prezzo.