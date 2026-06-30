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Svilar, assalto Juve! La maxi cifra sul piatto e l’ultimo bivio della Roma

Una proposta importante e una risposta ancora attesa: tutti gli incastri dell’operazione tra bianconeri e giallorossi
Paolo Pirisi
1 min
Juventus

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Corsa contro il tempo per Mile Svilar. Dopo le mosse degli intermediari, gli stessi che rappresentano Dibu Martinez, Juve e Roma sono entrate in contatto nella notte per il portiere. Carnevali mette sul piatto una cifra intorno ai 40 milioni di euro. La Roma non ha ancora risposto: sarà decisiva la volontà dei Friedkin, che decideranno se procedere oppure no in base agli accordi presi con l'Uefa per salvaguardare le casse giallorosse entro oggi. Da domani, infatti, lo scenario cambierebbe del tutto. Matias Soulé ha scelto di restare a Roma, così l'ultima chance per sistemare i conti è affidata a Svilar. Anche il belga è stato avvisato che c'è una trattativa in corso con la Juve. Ultima parola alla proprietà giallorossa.

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