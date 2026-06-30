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"Mi spiace, è andata così": Koopmeiners sul flop dell'Olanda. I numeri del bianconero al Mondiale

Il calciatore della Juventus saluta la Coppa del Mondo dopo la sconfitta degli Oranje ai calci di rigore contro il Marocco di Brahim Diaz
3 min
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Non solo la Germania: anche l'Olanda ha fallito ai Mondiali. La nazionale allenata da Ronald Koeman non è riuscita ad andare oltre i sedicesimi di finale, venendo eliminata ai calci di rigore dal sempre più sorprendente Marocco di Mohamed Ouahbi. Tra le tante delusioni, c'è anche Teun Koopmeiners. Il calciatore della Juventus non è riuscito a sfruttare la vetrina mondiale per rilanciarsi dopo una stagione complicata. Il classe 1998 chiude la sua Coppa del Mondo con una piccola gioia, ma ininfluente vista l'eliminazione anche precoce degli Oranje. 

Le parole del bianconero

"Mi dispiace, è andata così", ha esordito così Teun Koopmeiners a Sky Sport dopo l'eliminazione. Il bianconero è entrato in campo al settantesimo del primo tempo, prendendo il posto di Ake. L'ex Atalanta non è però riuscito a lasciare il segno nei 120 minuti.

E poi ha concluso: "In 120 minuti abbiamo avuto momenti buoni e momenti meno buoni contro una squadra forte. Mi dispiace troppo essere uscito ai calci di rigore". Il centrocampista della Juventus però  ha segnato il primo rigore dell'Olanda nella lotteria finale che però ha visto trionfare il Marocco di Mohamed Ouahbi.

Il Mondiale di Koop

Dopo le due stagioni negative alla Juventus, il Mondiale con l'Olanda poteva rappresentare una vetrina importante in vista di un'eventuale cessione. Anche nella Coppa del Mondo, però, il percorso non è stato esaltante. Male nella gara d'esordio contro il Giappone, in cui ha giocato venti minuti. Poi altri tre spezzoni con Svezia, Tunisia e Marocco per un totale di 118 minuti. L'unica gioia è stato il rigore trasformato nei sedicesimi di finale contro la squadra di Mohamed Ouahbi. Lo juventino ha battuto Bono dagli undici metri, ma alla fine l'Olanda ha dovuto arrendersi e salutare i Mondiali.

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