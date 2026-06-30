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Juve Women, aria di rivoluzione. In tre dicono addio al bianconero: "Grazie di tutto!"

Non solo il cambio di guida tecnica: grandi novità all'interno del roster in vista della nuova stagione sportiva
2 min
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Juve Women, aria di rivoluzione. In tre dicono addio al bianconero: "Grazie di tutto!" © Juventus FC via Getty Images
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Aria di rivoluzione in casa Juventus Women. Le bianconere, che ripartono da Guerrero come guida tecnica, salutano definitivamente tre calciatrici: si tratta di Viola Calligaris, Emma Kullberg e Lindsey Thomas. Per tutte e tre il contratto scade nella giornata di oggi e non ci sarà dunque prolungamento per nessuna di loro. Il club, con una nota ufficiale, ha salutato le ormai ex bianconere.

Juve Women, tre addii: è ufficiale

Questa la nota da parte della Juventus Women: "Si separano ufficialmente le strade della Juventus Women e di tre calciatrici presenti nella rosa dell’ultima stagione: Viola Calligaris, Emma Kullberg e Lindsey Thomas, tutte con il contratto in scadenza al 30 giugno 2026. Calligaris è arrivata alla Juventus nel gennaio 2024, prima in prestito per sei mesi e poi a titolo definitivo dall’estate successiva, raccogliendo 56 presenze con la maglia bianconera e conquistando complessivamente quattro trofei. Gli stessi messi nella propria bacheca personale anche da Emma Kullberg, in bianconero dal luglio 2024 e che ha complessivamente preso parte a 55 partite con la Juventus Women, trovando la via del gol in due occasioni - in Coppa Italia Women, contro la Lazio, nel gennaio 2025 e in UEFA Women’s Champions League nel successo casalingo contro il Valerenga del dicembre 2024".

Infine: "Sono state tre invece le stagioni in bianconero per Lindsey Thomas, che con le sue 93 presenze totali è stata una delle calciatrici più coinvolte in annate che le hanno permesso di conquistare cinque trofei con la Juventus, con cui ha messo a segno complessivamente anche 15 reti. Tre giocatrici a cui auguriamo buona fortuna per il proseguimento delle loro carriere: grazie di tutto Viola, Emma e Lindsey!".

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