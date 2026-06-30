Daffara al Parma, quanto incassa la Juve: la verità su recompra e percentuale di rivendita

Il Parma punta sul futuro e mette a segno un investimento importante per la porta. Il club emiliano ha infatti definito l'accordo per l'acquisto di Giovanni Daffara , portiere classe 2004, che si è formato con la Juventus, dalle giovanili alla Next Gen . Dopo una trattativa portata avanti nelle ultime settimane, i gialloblù hanno trovato l'intesa definitiva con i bianconeri, assicurandosi il giovane estremo difensore a titolo definitivo per una cifra di circa 6 milioni di euro. Un'operazione che conferma la volontà dei ducali di puntare su un profilo promettente che già lo scorso anno in prestito all'Avellino si è fatto notare con tante parate importanti. Quindi il giovane numero 1 non rientrerà sicuramente nell'operazione per cercare di portare Ekhator alla Vecchia Signora.

Accordo raggiunto: Daffara è del Parma

L'affare è ormai definito e Daffara si prepara a iniziare la sua nuova avventura con la maglia del Parma. Il club emiliano non ha mai abbandonato la pista che portava al portiere bianconero e, dopo aver mantenuto vivi i contatti con la Juventus, è riuscito a chiudere l'operazione. Il trasferimento avverrà a titolo definitivo e porterà nelle casse della società torinese circa 6 milioni di euro. Non ci sarà nessuna opzione di recompra a favore deI bianconeri, anche per questioni legate al bilancio. Al contrario la percentuale di futura rivendita (che dovrebbe essere intorno al 10%) resta una concreta possibilità in attesa di capire i dettagli ufficiali e definitivi della trattativa.

Fuori dall'asse Juventus-Genoa

Con il trasferimento al Parma, Daffara esce definitivamente dai discorsi relativi all'operazione tra Juventus e Genoa. Il portiere, infatti, non sarà coinvolto nell'eventuale affare che potrebbe vedere protagonista Jeff Ekhator e David Puczka, qualora i due club riuscissero a trovare un'intesa nei tempi previsti. La Juventus ha quindi scelto una strada diversa per il futuro del giovane estremo difensore, mentre il Parma si assicura un rinforzo di prospettiva con l'obiettivo di affidargli un ruolo importante nel nuovo progetto tecnico.

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