Juve-Uefa, il settlement agreement dopo le violazioni del FPF: multa fino a un massimo di 20 milioni

Fiorentina, multata dall'UEFA

La Prima Camera del CFCB ha riscontrato che la Fiorentina ha superato il limite previsto dalla regola del costo della rosa per l’anno 2025. Il rapporto tra spese per la squadra e ricavi ha oltrepassato la soglia consentita del 70%. Questo sforamento ha comportato l’applicazione di una sanzione economica. L’importo della multa è stato calcolato in base all’entità dello scostamento dal limite stabilito. Sono stati considerati anche altri parametri, come la dimensione complessiva del costo della rosa. Per la Fiorentina la sanzione finale ammonta a 6 milioni di euro. Oltre ai tre club italiani, a non rispettare la norma sul costo rosa, superando il rapporto del 70% con i ricavi, ci sono anche: Aston Villa (22,5 milioni di cui 15 condizionati), Chelsea (3 milioni di cui 2 condizionati), Newcastle (3 milioni), Nottingham Forest (2,5 milioni), Nizza (450 mila euro), Strasburgo (25 milioni, di cui 12 condizionati), AEK Atene (500 mila euro) e Fenerbahce (7 milioni).