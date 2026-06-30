TORINO - Accordo di massima tra la Juventus ed il Genoa per Jeff Ekhator . I club devono ora finalizzare l'accordo prima di mezzanotte. Intanto il giocatore azzurro è già in viaggio verso Torino per svolgere le visite mediche per poi firmare un contratto da 5 anni con la Juventus per crica 1,3 milioni a stagione. Negli ultimi giorni i contatti tra i club si erano amplificati, come dichiarato dall'ad bianconero Carnevali a Sky Sport , per cercare di arrivare alla fumata bianca, arrivata dopo che i bianconeri hanno alzato l'offerta a 16 milioni di euro più 2 milioni di euro di bonus. David Puzcka si unirà al Genoa come parte dell'accordo: valutato 5 milioni di euro più bonus e 10% sulla futura cessione. Contratto fino al 2030 con opzione per il 2033

La scheda

Attaccante classe 2006 di proprietà del Grifone, profilo di assoluto valore che si è già messo in mostra in Serie A e che ha esordito nella massima serie il 17 agosto 2024 a 17 anni e 279 giorni grazie all’intuizione di Alberto Gilardino. Da quel momento i rossoblù hanno avuto la forza di costruirsi un talento in casa: Gila prima, Vieira dopo e De Rossi nell’ultima parte di stagione hanno contribuito alla crescita di un ragazzo che si è tolto anche lo sfizio di esordire in Nazionale maggiore nella giovane Italia di Silvio Baldini.