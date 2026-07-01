Spalletti torna dalla Juve: il piano di battaglia per una stagione che non concede più fallimenti

Ancora qualche giorno di vacanza per ricaricare le batterie. Poi, il ritorno a Torino, previsto per il fine settimana. Luciano Spalletti vuole avere a disposizione una settimana di margine prima di riabbracciare i suoi giocatori, prima cioè di mettere le basi per la nuova stagione. Aveva lasciato la Continassa dopo un confronto con John Elkann e Damien Comolli. Tanti nuvoloni sopra la sua testa e un mare di inquietudini, per un'annata che non stava iniziando sotto i migliori auspici, anzi. La convivenza con Comolli era diventata insostenibile da tanto, troppo tempo. Gli scontri veri e propri non arrivano alle dita di una mano, le diversità di vedute su ogni aspetto invece erano all'ordine del giorno. Torna a Torino, invece, con un rinnovato entusiasmo e con la serenità di sapere che adesso ha una società alle spalle. Strutturata e con un modus operandi che gli è stato raccontato per filo e per segno. Spalletti sa che la caccia ai giocatori che possano rinforzare la rosa attuale sarà lunga e perigliosa: impossibile dimenticare la battuta che fece in conferenza stampa sulla necessità di un bus a due piani, includendo tutti i nomi di elementi accostati alla Juve. I 6/7 che ha chiesto, però, arriveranno. Sparpagliati tra luglio e agosto, ma arriveranno. Dopo gli incontri avvenuti a Forte dei Marmi, la settimana prossima Spalletti rivedrà Carnevali per un nuovo summit di mercato.