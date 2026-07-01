Ekhator alla Juve, ora è ufficiale: cifre, bonus e modalità del primo colpo di Carnevali

Juventus e Genoa hanno definito un’operazione di mercato, impostata da diversi giorni, che è ora arrivata alla fumata bianca. L’accordo riguarda Jeff Ekhator, con David Puczka che dovrebbe fare il percorso inverso. Le parti hanno lavorato nelle ultime ore per limare gli ultimi dettagli con la trattativa che è entrata poi nella fase conclusiva con la documentazione già predisposta. Ora è arrivato l'annuncio ufficiale da parte del club bianconero per l'acquisto del giovanissimo attaccante, che rappresenta il primo colpo dell'era Giovanni Carnevali.
Ekhator, l'annuncio ufficiale della Juve
La Juve ha così annunciato il suo nuovo acquisto: "Jeff Ekhator è un nuovo giocatore della Juventus. Il Club bianconero ha infatti perfezionato l'accordo con il Genoa per il trasferimento a titolo definitivo dell'attaccante, che ha legato i propri colori a quelli della Juventus firmando un contratto fino al 30 giugno 2031.
Attaccante dotato di grande fisicità, rapidità e capacità di svariare su tutto il fronte offensivo, Ekhator abbina un notevole senso del gol a un'importante attitudine al sacrificio per la squadra: caratteristiche che, abbinate alla giovane età, lo rendono un profilo di grande prospettiva".
La descrizione del club bianconero
Nel comunicato d'annuncio la Juve ha tracciato anche il profilo del nuovo prospetto bianconero raccontando il suo percorso fino ad oggi: "Nato a Genova a novembre 2006, la sua storia calcistica si sviluppa interamente nel capoluogo ligure: entra a far parte del settore giovanile del Genoa a soli otto anni, compiendo tutta la trafila delle categorie del vivaio rossoblu fino ad affacciarsi al mondo dei professionisti. Ad agosto 2024 arriva il momento del debutto ufficiale in Serie A, mentre due mesi più tardi festeggia la sua prima rete nel massimo campionato. Nel complesso, l'esperienza con la maglia del Genoa si chiude con un bottino di 57 presenze complessive fra campionato e Coppa Italia e 5 reti messe a segno".
E ancora: "Numeri che certificano continuità e precocità: è infatti l’unico classe 2006 ad aver collezionato almeno 50 presenze nelle ultime due stagioni in Serie A e, considerando gli italiani dei maggiori cinque campionati europei e delle rispettive seconde divisioni con almeno 50 apparizioni nell'ultimo biennio, Ekhator è in assoluto il più giovane. Un percorso di crescita costante che ha trovato immediato riscontro anche in chiave azzurra. Dopo essere stato un punto fermo delle selezioni giovanili dell'Italia, lo scorso 7 giugno è arrivata la soddisfazione dell'esordio ufficiale in Nazionale maggiore nella sfida contro la Grecia in cui è stato protagonista con un assist vincente. E adesso comincia una nuova avventura, a tinte bianconere. Benvenuto alla Juventus, Jeff!".
Le cifre dell’affare col Genoa
La negoziazione era partita nelle prime battute della finestra di mercato. Juventus aveva individuato il profilo di Ekhator come obiettivo prioritario. Diverse squadre si erano inserite, ma le proposte iniziali non avevano soddisfatto il club ligure. L’ultima offerta bianconera ha toccato i 16 milioni di euro più 2 di bonus aggiuntivi, questo ha permesso di colmare la distanza tra le parti. Il rilancio decisivo ha sbloccato definitivamente la trattativa. Le condizioni economiche finali hanno portato alla chiusura dell’accordo.
La Juve con una nota ha ufficializzato anche le cifre definitive della trattativa: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Genoa CFC per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jeff Osayuki Ekhator, a fronte di un corrispettivo di € 16 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 0,4 milioni. Sono inoltre previsti premi per un ammontare non superiore a € 2 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2031".
Il ruolo di Puczka e i dettagli dell’operazione
Nell’affare col Genoa dovrebbe fare il percorso inverso David Puczka. Il laterale austriaco classe 2005 dovrebbe unirsi al Genoa nell’ambito dell’intesa complessiva. La sua valutazione si aggirerebbe intorno ai 5 milioni di euro, con ulteriori bonus previsti. Dovrebbe inoltre essere inserita una percentuale del 10% sulla futura rivendita a favore della Juventus. Il giocatore ha disputato l’ultima stagione con numeri importanti in Serie C. Ha realizzato circa 10 reti, contribuendo in maniera significativa alla sua squadra Next Gen. Il contratto con il nuovo club dovrebbe avere durata fino al 2030 con opzione di prolungamento.
Intanto, Ekhator ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da calciatore della Juve: "Essere qui è una gioia immensa. Un grande club che ha vinto tanto e che è sempre lì in cima e ha tanti valori. Per me, che sono giovane, è un orgoglio in più e una forza. Sono felicissimo di essere qua. Io sono un giocatore di attacco alla profondità principalmente ma negli ultimi anni con i mister che ho avuto ho imparato anche a giocare con la squadra, non solo ad andare in profondità ma anche ad aiutare gli altri e tenere palla. Ci sono tante cose su cui devo migliorare e lavorare, credo questa sia la squadra giusta per migliorare. Anche con il mister, credo sia il modo migliore per crescere ancora di più..."
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Juventus e Genoa hanno definito un’operazione di mercato, impostata da diversi giorni, che è ora arrivata alla fumata bianca. L’accordo riguarda Jeff Ekhator, con David Puczka che dovrebbe fare il percorso inverso. Le parti hanno lavorato nelle ultime ore per limare gli ultimi dettagli con la trattativa che è entrata poi nella fase conclusiva con la documentazione già predisposta. Ora è arrivato l'annuncio ufficiale da parte del club bianconero per l'acquisto del giovanissimo attaccante, che rappresenta il primo colpo dell'era Giovanni Carnevali.
Ekhator, l'annuncio ufficiale della Juve
La Juve ha così annunciato il suo nuovo acquisto: "Jeff Ekhator è un nuovo giocatore della Juventus. Il Club bianconero ha infatti perfezionato l'accordo con il Genoa per il trasferimento a titolo definitivo dell'attaccante, che ha legato i propri colori a quelli della Juventus firmando un contratto fino al 30 giugno 2031.
Attaccante dotato di grande fisicità, rapidità e capacità di svariare su tutto il fronte offensivo, Ekhator abbina un notevole senso del gol a un'importante attitudine al sacrificio per la squadra: caratteristiche che, abbinate alla giovane età, lo rendono un profilo di grande prospettiva".