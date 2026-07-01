Ekhator alla Juve, ora è ufficiale: cifre, bonus e modalità del primo colpo di Carnevali

Intanto, Ekhator ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da calciatore della Juve: "Essere qui è una gioia immensa. Un grande club che ha vinto tanto e che è sempre lì in cima e ha tanti valori. Per me, che sono giovane, è un orgoglio in più e una forza. Sono felicissimo di essere qua. Io sono un giocatore di attacco alla profondità principalmente ma negli ultimi anni con i mister che ho avuto ho imparato anche a giocare con la squadra, non solo ad andare in profondità ma anche ad aiutare gli altri e tenere palla. Ci sono tante cose su cui devo migliorare e lavorare, credo questa sia la squadra giusta per migliorare. Anche con il mister, credo sia il modo migliore per crescere ancora di più..."

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