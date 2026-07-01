Daffara, addio Juve ufficiale. Va al Parma a titolo definitivo: "È una grande opportunità"

La notizia era ormai nota, ora è anche ufficiale: Giovanni Daffara saluta la Juventus per andare al Parma . Il giovane portiere lo scorso anno ha giocato in Serie B con l'Avellino: gli irpini lo avevano riscattato, il club bianconero ha però esercitato il diritto di controriscatto. Una volta tornato alla base, la Juve ha chiuso l'affare con gli emiliano per una cessione a titolo definitivo , con il classe 2004 che sarà così agli ordini di mister Cuesta.

Daffara dalla Juve al Parma

Questa la nota con cui la Juve ha annunciato la cessione del classe 2004: "È ufficiale il passaggio a titolo definitivo di Giovanni Daffara al Parma. Il portiere classe 2004 è cresciuto nel Settore Giovanile della Juventus fino a conquistare l’esordio tra i professionisti con la Next Gen nel marzo 2023. Proprio con la Next Gen, Daffara ha collezionato complessivamente 83 presenze in tutte le competizioni, prima di trascorrere la stagione 2025/26 in prestito all’Avellino con cui è sceso in campo in 25 occasioni chiudendo l'annata al primo turno dei playoff. In bocca al lupo per il proseguimento della carriera, Giovanni!".

"Per me è una grande opportunità"

Ad annunciare la conclusione positiva dell'affare anche il Parma sui propri canali ufficiali: "Parma Calcio 1913 comunica di aver acquistato a titolo definitivo il calciatore Giovanni Daffara dalla Juventus Football Club. Il portiere ha sottoscritto un contratto con il Club gialloblu fino al 30 giugno 2031". Accordo di cinque anni dunque per l'estremo difensore, che ha salutato la sua nuova piazza: "Sono molto felice di entrare a far parte della famiglia Parma Calcio. Ho trovato un Club con le idee chiare, con un progetto che mi ha convinto fin da subito. Per me è una grande opportunità e darò il massimo per crescere e aiutare la squadra. Non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura e di conoscere i tifosi gialloblu!".

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE