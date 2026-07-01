Di Gregorio, l'agente shock! "Attaccanti impresentabili, il fallimento Juve scaricato sul portiere"

L'agente di Di Gregorio, tramite il profilo Instagram dell'agenzia di management ovvero la Ca.Sportmanagement, ha pubblicato un duro sfogo contro la società Juventus, rea di aver messo alla porta il proprio assistito dopo una stagione piuttosto deludente. Nella storia pubblicata su Instagram si legge: "20 giocatori nuovi in due stagioni, 3 allenatori in due stagioni, 3 dirigenze in 2 stagioni: questi sono i numeri che fanno la vera differenza. Di Gregorio chiude in classifica Sofascore quarto davanti a Milinkovic-Savic e Sommer, vincitore del campionato e secondo classificato. La dirigenza francese spende 130 milioni per 3 attaccanti impresentabili: per coprire la spesa folle scarica il fallimento stagionale tutto sul portiere comprato dalla dirigenza precedente in persona del ds Giuntoli come miglior portiere della serie a a 26 anni."
"Pretendiamo rispetto"
Il comunicato social continua così: "Gol subiti Juventus 34-Inter 35, gol fatti Juventus 61-Inter 82, le chiacchiere stanno a zero. Di Gregorio ha 3 anni di contratto con la Juventus. Partirà in ritiro e durante il mercato capiremo eventuali opportunità. E' nella short list di diversi club europei. Non abbiamo fretta, pretendiamo rispetto per chi ha sempre risposto presente anche quando sarebbe stato più facile stare in panchina seduto a chiacchierare...".
Di Gregorio in uscita
Dopo una stagione non all'altezza e piuttosto deludente, Michele Di Gregorio sembrerebbe essere fuori dal progetto della nuova Juve targata Carnevali. Il nuovo ds dei bianconeri, che non a caso ha dichiarato che "portiere e attaccante non si possono sbagliare", si è messo subito alla ricerca di un nuovo portiere, visti gli occhi puntati prima su Alisson e poi sul Dibu Martinez. Per quanto riguarda l'argentino, la posizione della Vecchia Signora è sempre la stessa: no ai 10 milioni chiesti dall'Aston Villa, sì a una cifra più ragionevole.
La fiducia sul Dibu resta comunque intatta: il club inglese sta virando su Suzuki del Parma, per cui potrà liberarlo col cuore più leggero nelle prossime settimane. Tempo che la Juve sfrutterà per vagliare anche altre piste. Per quanto riguarda il brasiliano, nessun segnale dal Liverpool con la Juve che spera comunque in una riapertura che al momento, però, sembra impossibile.
Da Vicario a Svilar
Ecco che sbuca il nome di Vicario: se il Tottenham (che ha appena acquistato il portiere Dubravka...) dovesse aprire al prestito, il portiere azzurro tornerebbe in pole position. Ma la Juventus si è mossa anche su Svilar, chiedendo informazioni alla Roma che ha risposto dichiarando il portiere incedibile nonostante l'offerta da 40 milioni presentata dal club bianconero. Con il belga, la Juve aveva anche l'accordo per un contratto quinquennale a 4.5 milioni netti a stagione bonus compresi.
Dall'altro lato Di Gregorio sembrerebbe essere, come accennato dal suo procuratore, sul taccuino di alcune big europee: in questi giorni si è fatto il nome del nuovo Besiktas di Vincenzo Italiano, che si era interessato a Di Gregorio senza però trovare un accordo.WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti al canale, resta aggiornato LIVE
L'agente di Di Gregorio, tramite il profilo Instagram dell'agenzia di management ovvero la Ca.Sportmanagement, ha pubblicato un duro sfogo contro la società Juventus, rea di aver messo alla porta il proprio assistito dopo una stagione piuttosto deludente. Nella storia pubblicata su Instagram si legge: "20 giocatori nuovi in due stagioni, 3 allenatori in due stagioni, 3 dirigenze in 2 stagioni: questi sono i numeri che fanno la vera differenza. Di Gregorio chiude in classifica Sofascore quarto davanti a Milinkovic-Savic e Sommer, vincitore del campionato e secondo classificato. La dirigenza francese spende 130 milioni per 3 attaccanti impresentabili: per coprire la spesa folle scarica il fallimento stagionale tutto sul portiere comprato dalla dirigenza precedente in persona del ds Giuntoli come miglior portiere della serie a a 26 anni."
"Pretendiamo rispetto"
Il comunicato social continua così: "Gol subiti Juventus 34-Inter 35, gol fatti Juventus 61-Inter 82, le chiacchiere stanno a zero. Di Gregorio ha 3 anni di contratto con la Juventus. Partirà in ritiro e durante il mercato capiremo eventuali opportunità. E' nella short list di diversi club europei. Non abbiamo fretta, pretendiamo rispetto per chi ha sempre risposto presente anche quando sarebbe stato più facile stare in panchina seduto a chiacchierare...".