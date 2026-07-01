Di Gregorio, l'agente shock! "Attaccanti impresentabili, il fallimento Juve scaricato sul portiere"

L'agente di Di Gregorio , tramite il profilo Instagram dell'agenzia di management ovvero la Ca.Sportmanagement , ha pubblicato un duro sfogo contro la società Juventus , rea di aver messo alla porta il proprio assistito dopo una stagione piuttosto deludente . Nella storia pubblicata su Instagram si legge: "20 giocatori nuovi in due stagioni, 3 allenatori in due stagioni, 3 dirigenze in 2 stagioni: questi sono i numeri che fanno la vera differenza. Di Gregorio chiude in classifica Sofascore quarto davanti a Milinkovic-Savic e Sommer , vincitore del campionato e secondo classificato. La dirigenza francese spende 130 milioni per 3 attaccanti impresentabili: per coprire la spesa folle scarica il fallimento stagionale tutto sul portiere comprato dalla dirigenza precedente in persona del ds Giuntoli come miglior portiere della serie a a 26 anni."

"Pretendiamo rispetto"

Il comunicato social continua così: "Gol subiti Juventus 34-Inter 35, gol fatti Juventus 61-Inter 82, le chiacchiere stanno a zero. Di Gregorio ha 3 anni di contratto con la Juventus. Partirà in ritiro e durante il mercato capiremo eventuali opportunità. E' nella short list di diversi club europei. Non abbiamo fretta, pretendiamo rispetto per chi ha sempre risposto presente anche quando sarebbe stato più facile stare in panchina seduto a chiacchierare...".