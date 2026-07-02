Flop Vlahovic… e quanta Juve: la classifica shock delle minusvalenze più grandi

Il calciomercato col passare del tempo assume sempre più una valenza doppia: non solo il rendimento sul terreno di gioco, una partita decisiva si gioca anche nei bilanci delle società. Ogni estate i club investono somme sempre più elevate per assicurarsi i migliori talenti, nella speranza che il rendimento sportivo giustifichi l'esborso economico. Non sempre, però, il finale è quello immaginato . In diversi casi, infatti, a fronte di investimenti elevatissimo, il ritorno economico al momento della cessione è stato minimo o, in molte occasioni, addirittura inesistente. La Juve è stata diverse volte protagonista in tal senso : ci sono diversi calciatori acquistati per cifre enormi da cui poi si è guadagnato poco o nulla. L'ultimo caso eclatante quello di Vlahovic , ma non è l'unico. E se alcuni ci sono 'ripagati' col rendimento in campo, altre volte è andata decisamente peggio.

Mercato Juve e la svalutazione di Vlahovic

Il club bianconero figura tra le società protagoniste di alcune delle operazioni più onerose concluse senza un adeguato rientro economico. Tra queste c'è, ovviamente, quella legata a Dusan Vlahovic, ma quella del serbo non è l'unica: in tempo recenti infatti ci sono state altre due operazioni ancora più significative in termini di esborso pesante e nessun guadagno. Partendo da Vlahovic, però, il suo acquisto era considerato straordinario nonostante la grande spesa della Juve. Ben 83.5 milioni versati nelle casse della Fiorentina: tanta spesa, resa media, incasso... zero.

Dusan, il 'what if' bianconero

Da gennaio 2022 al giugno 2026, un rendimento eccessivamente altalenante, qualche infortunio di troppo nell'ultimo periodo e una sola Coppa Italia portata in bacheca. Il tira e molla sul possibile prolungamento di contratto fino all'esito negativo della trattativa e all'addio. Insomma, un rapporto tormentato tra Juve e Vlahovic. E così, arrivato come un acquisto top (considerati età e rendimento alla Fiorentina) ma anche molto costoso, il serbo è andato via come un 'what if', e senza portare neanche un euro nelle casse bianconere. Ma ci sono casi ancora più eclatanti...