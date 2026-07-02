Ekhator arriva e forse va via, David si complica: il destino degli attaccanti Juve

David: la Juve non fa sconti

Ciò non gli ha comunque impedito di mettere insieme 4 reti nella massima serie e di conquistarsi anche la considerazione di Silvio Baldini in Under 21. Il ragazzo ha forza fisica e capacità tecniche che sul lungo periodo possono renderlo da Juve. Non è detto, però, che alla Continassa abbiano il tempo e lo spazio per metterlo immediatamente nelle condizioni di crescere ancora. Già, perché il tetris dell’attacco bianconero meriterà più di una riflessione. Con Milik la società tratterà la risoluzione del contratto, con Openda il destino del prestito con diritto di riscatto è praticamente inevitabile, ma con David la Juve vuole incassare. Finora, però, a Torino non è arrivato nessuno con la disponibilità a prenderlo a titolo definitivo. Di fronte alla richiesta di 35 milioni, legittima per quello che il giocatore ha rappresentato ai tempi del Lille, cala il gelo. Normale, dopo una stagione turbolenta come quella appena passata. In più, come se non bastasse, c’è la scure dello stipendio: 6 milioni l’anno. Un salasso, soprattutto in considerazione del fatto che Spalletti non lo veda da prima punta, faticando persino ad immaginarlo come ipotetico vice Kolo Muani. Per Ekhator, dunque, non è scontato che la permanenza a Torino sia la strada migliore per farlo sbocciare, anzi.