Ekhator arriva e forse va via, David si complica: il destino degli attaccanti Juve

Le visite mediche le aveva superate già martedì in tarda serata. Aspettava soltanto di lasciarsi alle spalle l’ultima curva per tagliare il traguardo: Jeff Ekhator è il nuovo attaccante della Juve. Ieri in serata è giunta anche l’ufficialità di una trattativa lampo, ma con tantissime complicazioni. Legate alle cifre, al tempo per perfezionarla di fatto entro il 1° luglio e pure alle contropartite tecniche. La scelta di Giovanni Daffara di andare al Parma ha alzato i numeri complessivi da 15 a 16+2 milioni di bonus. In più, la clessidra è stato un fattore determinante: più per il Genoa che per la Juve, va detto.
Nel frattempo, Giovanni Carnevali anche grazie al passaggio di David Puczka ai rossoblù è riuscito a trovare i soldi per ottenere il tesoretto da 12/13 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno. Missione contabile raggiunta. Dal punto di vista tecnico, invece, in casa bianconera da adesso in avanti inizieranno le valutazioni sull’intero reparto offensivo. Anche perché, se le negoziazioni col Psg continueranno a procedere di questo passo, il mese di luglio può diventare quello della firma di Randal Kolo Muani. Dunque, senza uscite, cinque giocatori per un posto soltanto. Per ora, il conto si ferma a quattro: Jonathan David, Lois Openda, Arkadiusz Milik e appunto Ekhator, che adesso sarà esaminato con attenzione durante il ritiro pre-campionato. Nessuno - compreso Luciano Spalletti - nutre dei dubbi sul valore del ragazzo, che ha avuto un buonissimo impatto con la Serie A assaggiata in maglia rossoblù. L’ha lanciato Alberto Gilardino, l’ha plasmato Patrick Vieira e l’ha forgiato Daniele De Rossi. Tutti hanno stimato Ekhator, senza però mai dargli responsabilità da primo attore.
David: la Juve non fa sconti
Ciò non gli ha comunque impedito di mettere insieme 4 reti nella massima serie e di conquistarsi anche la considerazione di Silvio Baldini in Under 21. Il ragazzo ha forza fisica e capacità tecniche che sul lungo periodo possono renderlo da Juve. Non è detto, però, che alla Continassa abbiano il tempo e lo spazio per metterlo immediatamente nelle condizioni di crescere ancora. Già, perché il tetris dell’attacco bianconero meriterà più di una riflessione. Con Milik la società tratterà la risoluzione del contratto, con Openda il destino del prestito con diritto di riscatto è praticamente inevitabile, ma con David la Juve vuole incassare. Finora, però, a Torino non è arrivato nessuno con la disponibilità a prenderlo a titolo definitivo. Di fronte alla richiesta di 35 milioni, legittima per quello che il giocatore ha rappresentato ai tempi del Lille, cala il gelo. Normale, dopo una stagione turbolenta come quella appena passata. In più, come se non bastasse, c’è la scure dello stipendio: 6 milioni l’anno. Un salasso, soprattutto in considerazione del fatto che Spalletti non lo veda da prima punta, faticando persino ad immaginarlo come ipotetico vice Kolo Muani. Per Ekhator, dunque, non è scontato che la permanenza a Torino sia la strada migliore per farlo sbocciare, anzi.
Ekhator: "Scelta migliore per la mia carriera"
La Juve rimanda il ragionamento alla seconda metà d’agosto, perché per ora non si è mossa per una tappa intermedia: molto dipenderà dall’impatto dell’azzurro col mondo bianconero. Lucio è curioso di vederlo all’opera, di capire quanto possa tirare fuori in poco tempo dal classe 2006. Dopodiché, anche in base alla situazione di David, alla Continassa ragioneranno sulla permanenza a Torino oppure convergeranno tutti in un’unica direzione: un prestito in Serie A. Magari al Genoa stesso, club col quale i rapporti sono ottimi. Ekhator nella logica delle liste Uefa è perfetto, ma non sarà quello il motivo dirimente per una permanenza. Piuttosto, in base a David, la Juve orienterà le mosse di fine agosto anche per l’attacco. Intanto, però, l’ex Genoa non può che essere felicissimo per la firma sul contratto da 1.3 milioni fino al 2031: “Il primo pensiero è per la mia famiglia, che mi ha detto di star tranquillo: è un’opportunità che capita una sola volta. È stata la scelta migliore per la mia carriera: attacco la profondità, negli ultimi anni ho imparato anche a giocare per la squadra. Devo ancora migliorare tanto, anche col mister sono sicuro che crescerò”. Ekhator ha quasi due mesi di tempo per “costringere” la Juve a tenerlo subito. A prescindere da David.
Le visite mediche le aveva superate già martedì in tarda serata. Aspettava soltanto di lasciarsi alle spalle l’ultima curva per tagliare il traguardo: Jeff Ekhator è il nuovo attaccante della Juve. Ieri in serata è giunta anche l’ufficialità di una trattativa lampo, ma con tantissime complicazioni. Legate alle cifre, al tempo per perfezionarla di fatto entro il 1° luglio e pure alle contropartite tecniche. La scelta di Giovanni Daffara di andare al Parma ha alzato i numeri complessivi da 15 a 16+2 milioni di bonus. In più, la clessidra è stato un fattore determinante: più per il Genoa che per la Juve, va detto.
Nel frattempo, Giovanni Carnevali anche grazie al passaggio di David Puczka ai rossoblù è riuscito a trovare i soldi per ottenere il tesoretto da 12/13 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno. Missione contabile raggiunta. Dal punto di vista tecnico, invece, in casa bianconera da adesso in avanti inizieranno le valutazioni sull’intero reparto offensivo. Anche perché, se le negoziazioni col Psg continueranno a procedere di questo passo, il mese di luglio può diventare quello della firma di Randal Kolo Muani. Dunque, senza uscite, cinque giocatori per un posto soltanto. Per ora, il conto si ferma a quattro: Jonathan David, Lois Openda, Arkadiusz Milik e appunto Ekhator, che adesso sarà esaminato con attenzione durante il ritiro pre-campionato. Nessuno - compreso Luciano Spalletti - nutre dei dubbi sul valore del ragazzo, che ha avuto un buonissimo impatto con la Serie A assaggiata in maglia rossoblù. L’ha lanciato Alberto Gilardino, l’ha plasmato Patrick Vieira e l’ha forgiato Daniele De Rossi. Tutti hanno stimato Ekhator, senza però mai dargli responsabilità da primo attore.