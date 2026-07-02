"Lo dissi a Sbravati, Ekhator fuori contesto. Tra lui e David... Juve, non farlo per nulla al mondo"

Claudio Onofri, si ricorda la prima volta che ha visto Ekhator dal vivo? “Certamente, parliamo di un annetto e mezzo fa. Me ne parlavano continuamente, ma non lo conoscevo. Fu Sbravati a chiamarmi per andare a vedere insieme una partita della primavera del Genoa. Al fischio finale si girò verso di me e mi chiese con fare retorico: “Allora, chi è che ti ha stupito di più?”. “È inutile che ci giriamo tanto intorno - gli risposi - sai benissimo che quel ragazzo ha tutto per diventare un fuoriclasse”. In campo era il più giovane, ma era evidente che fosse fuori contesto a livello fisico, tecnico e di personalità. Insomma, che di lì a poco avrebbe fatto il salto in prima squadra. Mi impressionò tantissimo”.
"Ekhator, il dettaglio che mi ha colpito"
C’è un dettaglio o una caratteristica che la colpì in particolare? “Al di là delle notevoli doti fisiche - paradossalmente l’aspetto meno eclatante - spostava la palla con una forza e una tecnica fuori dal comune. Poi era coordinato nelle conclusioni e micidiale negli strappi in campo aperto: attaccava la profondità con un’intelligenza calcistica incompatibile con la sua età. Il tutto senza perdere lucidità: negli ultimi 20 metri alzava sempre la testa per servire la palla al compagno più libero o per spedirla in porta. Insomma, un attaccante completo, in tutto e per tutto”.
"Mi ricorda Graziani e Balotelli"
Chi le ricorda? “Se penso alla mia epoca, rivedo in lui la generosità e la tecnica di Ciccio Graziani. Ma anche la progressione palla al piede e lo strapotere fisico di Balotelli. Un mix, ecco. Ma parlo solo delle caratteristiche tecniche. Una cosa è certa: i tifosi non si aspettino che segni 15/20 gol al primo anno, perché deve ancora crescere sotto diversi aspetti. Ma credo che abbia il potenziale per diventare il pilastro di una grande squadra come la Juventus”.
E che mi dice dell’aspetto caratteriale? “Da quello che mi hanno sempre detto, parliamo di un ragazzo tranquillo, dedito al lavoro e molto generoso. Ma lo si vede da come sta in campo. In quel match di primavera, pur essendo per distacco il più forte di tutti, non giocava per sé con un fare arrogante. Anzi: veniva incontro senza palla per aiutare i compagni a eludere la pressione o per arginare le folate avversarie. La Juve ha fatto un gran colpo, vedrete…”.
"Juve, Ekhator è pronto"
Non pensa che, al netto di tutto, ci sia il “rischio” che sia stato preso perlopiù per farne un futuro asset finanziario? E che quest’anno possa addirittura essere girato in prestito altrove? “È difficile entrare nel merito non conoscendo a fondo le esigenze economiche del club. Ma credo che dietro all’investimento dei bianconeri - che è stato importante - ci sia la volontà di tenerselo ben stretto in prima squadra. Io se fossi in loro non lo girerei in prestito per nulla al mondo: Jeff è pronto. Poi è chiaro che non gli si può chiedere di fare il titolare fin da subito. Dovrà guadagnarsi la fiducia di Spalletti da subentrante, almeno all’inizio. Più che altro ci spero perché tra i problemi atavici del nostro calcio c’è questo timore insito nel lanciare i giovani. Per anni ho viaggiato molto, specie in Spagna, e vedevi club d’élite come il Real o il Barça buttare dentro in match cruciali i propri talenti del settore giovanile. Ci vuole un po’ più di coraggio. Specialmente in un momento storico che ci vede “snobbati” dai più forti giocatori in circolazione. Poi quest’anno la Juve avrà l’Europa League e lì credo che Jeff possa fare bene fin da subito. A prescindere dai profili con cui condividerà l’attacco. Per dire: a mio avviso tra lui e David non c’è proprio partita...”.
"Ha una corazza come carattere"
Tra gli aspetti che hanno frenato il canadese c’è stata anche la pressione della piazza. Non pensa che questo salto possa fargli tremare le gambe? “Il ragazzo mi ha dato più volte l’impressione di avere indosso una corazza caratteriale sufficientemente strutturata per poter reggere le pressioni delle realtà più esigenti. Starà a lui dimostrarlo nei momenti di difficoltà: arriveranno di sicuro perché ha solo 19 anni. Ecco qui vorrei fare un appello”.
Prego. “I tifosi gli diano una mano. In Spagna quando i più giovani perdono palla rischiando la giocata si beccano comunque l’applauso del pubblico…”.
Nel gioco di Spalletti dove lo vedrebbe meglio? “Può giocare un po’ dappertutto: sia da centrale che al fianco di un’altra punta perché - ripeto - ha doti fisiche e tecniche di altissimo livello. E non poteva trovare allenatore migliore per continuare a crescere”.
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Claudio Onofri, si ricorda la prima volta che ha visto Ekhator dal vivo? “Certamente, parliamo di un annetto e mezzo fa. Me ne parlavano continuamente, ma non lo conoscevo. Fu Sbravati a chiamarmi per andare a vedere insieme una partita della primavera del Genoa. Al fischio finale si girò verso di me e mi chiese con fare retorico: “Allora, chi è che ti ha stupito di più?”. “È inutile che ci giriamo tanto intorno - gli risposi - sai benissimo che quel ragazzo ha tutto per diventare un fuoriclasse”. In campo era il più giovane, ma era evidente che fosse fuori contesto a livello fisico, tecnico e di personalità. Insomma, che di lì a poco avrebbe fatto il salto in prima squadra. Mi impressionò tantissimo”.
"Ekhator, il dettaglio che mi ha colpito"
C’è un dettaglio o una caratteristica che la colpì in particolare? “Al di là delle notevoli doti fisiche - paradossalmente l’aspetto meno eclatante - spostava la palla con una forza e una tecnica fuori dal comune. Poi era coordinato nelle conclusioni e micidiale negli strappi in campo aperto: attaccava la profondità con un’intelligenza calcistica incompatibile con la sua età. Il tutto senza perdere lucidità: negli ultimi 20 metri alzava sempre la testa per servire la palla al compagno più libero o per spedirla in porta. Insomma, un attaccante completo, in tutto e per tutto”.