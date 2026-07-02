"Lo dissi a Sbravati, Ekhator fuori contesto. Tra lui e David... Juve, non farlo per nulla al mondo"

"Juve, Ekhator è pronto"

Non pensa che, al netto di tutto, ci sia il “rischio” che sia stato preso perlopiù per farne un futuro asset finanziario? E che quest’anno possa addirittura essere girato in prestito altrove? “È difficile entrare nel merito non conoscendo a fondo le esigenze economiche del club. Ma credo che dietro all’investimento dei bianconeri - che è stato importante - ci sia la volontà di tenerselo ben stretto in prima squadra. Io se fossi in loro non lo girerei in prestito per nulla al mondo: Jeff è pronto. Poi è chiaro che non gli si può chiedere di fare il titolare fin da subito. Dovrà guadagnarsi la fiducia di Spalletti da subentrante, almeno all’inizio. Più che altro ci spero perché tra i problemi atavici del nostro calcio c’è questo timore insito nel lanciare i giovani. Per anni ho viaggiato molto, specie in Spagna, e vedevi club d’élite come il Real o il Barça buttare dentro in match cruciali i propri talenti del settore giovanile. Ci vuole un po’ più di coraggio. Specialmente in un momento storico che ci vede “snobbati” dai più forti giocatori in circolazione. Poi quest’anno la Juve avrà l’Europa League e lì credo che Jeff possa fare bene fin da subito. A prescindere dai profili con cui condividerà l’attacco. Per dire: a mio avviso tra lui e David non c’è proprio partita...”.