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Bufera Di Gregorio, cosa succede adesso con la Juve? Intanto spunta un nuovo portiere di prospettiva

Durissimo comunicato dell’agente del portiere che ha incontrato il club. Prosegue la ricerca del nuovo numero 1
Stefano Salandin
Juventus

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Nereo Rocco aveva le idee chiare sul calcio: “Datemi un portiere che para e un centravanti che segna. Al resto ci penso io”. Le basi restano le basi e la Juventus le deve ancora costruire, a cominciare dal portiere. Almeno secondo i dirigenti. L’agente di Michele Di Gregorio invece fa volare gli stracci perché è convinto che il problema del portiere ovviamente non esista. Anzi, che i problemi siano solo e soprattutto gli attaccanti.

 

 

In un durissimo comunicato scritto di suo pugno su Instagram, infatti, il procuratore Carlo Alberto Belloni ha attaccato ad alzo zero le scelte della dirigenza bianconera, difendendo di conseguenza il proprio assistito: “20 allenatori nuovi in 2 stagioni, 3 allenatori in due stagioni, 3 dirigenze in due stagioni; questi sono i numeri che fanno la vera differenza. Di Gregorio chiude in classifica Sofascore quarto davanti a Sommer e Savic, vincitore del campionato e quarto in classifica. La dirigenza francese spende 130 milioni per 3 attaccanti impresentabili, per coprire la spesa folle scarica il fallimento stagionale tutto sul portiere comprato dalla dirigenza precedente in persona del ds C. Giuntoli come miglior portiere della Serie A a 26 anni. Gol subiti Juventus 34 - Inter 25, gol fatti Juventus 61 - Inter 82. Le chiacchiere stanno a zero. Di Gregorio ha 3 anni di contratto con la Juventus. Partirà in ritiro e durante il mercato capiremo eventuali opportunità. È nella short list di diversi club europei. Non abbiamo fretta, pretendiamo rispetto per chi ha sempre risposto presente anche quando sarebbe stato più facile stare in panchina seduto a chiacchierare...”.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Scontro frontale

Questo il comunicato, scritto tutto in maiuscolo e senza punteggiatura a rafforzare anche visivamente il senso di uno sfogo stizzito, frutto delle voci di queste settimane sulla ricerca di un nuovo portiere. Malumore espresso dopo un confronto avuto con la società nei giorni scorsi. Ora, ribadito che qui si fa solo cronaca (e che non ci si prende la briga di mettere a confronto i voti della pagelle con i dati di Sofascore) è evidente che queste dichiarazioni (legittime, per carità) porteranno allo scontro frontale con la Juventus. Vedremo con quali esiti. Perché, intanto, i dirigenti bianconeri evidentemente non si fidano dei dati di Sofascore (quelli, casomai, li usava la “dirigenza francese”) e continuano a cercare un portiere che, pensano loro e forse non solo loro, garantisca maggiore affidabilità al primo tiro in porta della partita (16 su 35, 46% i gol subiti in quel modo: la percentuale più alta del campionato. Chissà se c’è su Sofascore?).

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Quale soluzione?

Quale soluzione, dunque? Si è bloccata la strada per Dibu Martinez: l’Aston Villa non recede dalla richiesta di 10 milioni; la Roma ha alzato un muro a difesa di Mile Svilar e in ogni caso sono pochi i 40 milioni proposti dalla Juve. Così (ri)sale la candidatura di Guglielmo Vicario. Il vice di Donnarumma in Nazionale è più che mai disposto a lasciare il Tottenham con cui andrà in scadenza nel 2028 senza che, per ora, si parli di rinnovo. Il fatto è che anche in questo caso va convinto il club inglese che non sembra disposto al prestito secco, ma che chiede un obbligo vincolato a determinati obiettivi. La sensazione, però, è che al momento questa sia la pista più percorribile. In attesa di sistemare la casella della prima squadra, i dirigenti bianconeri hanno ceduto Giovanni Daffara al Parma: 6 milioni e il 20% sulla futura rivendita. E, in relazione ai portieri di prospettiva, circola l’indiscrezione di un interesse della Juve per Lorenzo Palmisani del Frosinone.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Nereo Rocco aveva le idee chiare sul calcio: “Datemi un portiere che para e un centravanti che segna. Al resto ci penso io”. Le basi restano le basi e la Juventus le deve ancora costruire, a cominciare dal portiere. Almeno secondo i dirigenti. L’agente di Michele Di Gregorio invece fa volare gli stracci perché è convinto che il problema del portiere ovviamente non esista. Anzi, che i problemi siano solo e soprattutto gli attaccanti.

 

 

In un durissimo comunicato scritto di suo pugno su Instagram, infatti, il procuratore Carlo Alberto Belloni ha attaccato ad alzo zero le scelte della dirigenza bianconera, difendendo di conseguenza il proprio assistito: “20 allenatori nuovi in 2 stagioni, 3 allenatori in due stagioni, 3 dirigenze in due stagioni; questi sono i numeri che fanno la vera differenza. Di Gregorio chiude in classifica Sofascore quarto davanti a Sommer e Savic, vincitore del campionato e quarto in classifica. La dirigenza francese spende 130 milioni per 3 attaccanti impresentabili, per coprire la spesa folle scarica il fallimento stagionale tutto sul portiere comprato dalla dirigenza precedente in persona del ds C. Giuntoli come miglior portiere della Serie A a 26 anni. Gol subiti Juventus 34 - Inter 25, gol fatti Juventus 61 - Inter 82. Le chiacchiere stanno a zero. Di Gregorio ha 3 anni di contratto con la Juventus. Partirà in ritiro e durante il mercato capiremo eventuali opportunità. È nella short list di diversi club europei. Non abbiamo fretta, pretendiamo rispetto per chi ha sempre risposto presente anche quando sarebbe stato più facile stare in panchina seduto a chiacchierare...”.

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