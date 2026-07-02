Manna Gonzalez, così Carnevali ha chiuso le plusvalenze Juve. Blitz Chiellini per il colpo Next Gen

Missione compiuta. La Juve doveva incamerare 13 milioni per sistemare il bilancio entro il 30 giugno e alla fine ci è riuscita. Non senza qualche patema d’animo in un mercato italiano sempre più asfittico e nel quale girano ormai pochi denari. Operazione riuscita e completata grazie all’avvento del nuovo ad Giovanni Carnevali , che last minute ha trovato la quadra economica richiesta perfezionando alcune cessioni. Tre nella fattispecie. In primis quella del portiere, classe 2004, Giovanni Daffara , la cui vendita al Parma ha portato nelle casse bianconere la bellezza di 6 milioni. Plusvalenza purissima e totale per un elemento cresciuto nel vivaio e quindi costato zero alla Signora, che dall’estremo difensore ex Avellino potrà ulteriormente guadagnarci visto che il club ducale - in caso di futura vendita - dovrà corrispondere alla Juve pure il 20% sul ricavato. Mica male.

Puczka, altri 5 milioni

Altri 5 milioni sono invece arrivati dalla vendita del laterale mancino David Puczka al Genoa, che dovrà corrispondere alla Juve anche il 10% in caso di rivendita. Insomma, la sensazione considerate le potenzialità dei due ragazzi è che in futuro sia da Daffara sia da Puczka la società bianconera riuscirà a incamerare altri milioni. Un aspetto questo che può far sorridere pure le casse e soprattutto la voce entrate per il futuro. A completare il tesoretto utile a chiudere il bilancio c’è stata pure la vendita di Facundo Gonzalez, che è diventato a titolo definitivo un calciatore del Racing Santander dopo la scorsa annata in prestito con diritto di riscatto.

Juve, colpo Okolo

Operazione questa che ha permesso alla dirigenza bianconera di incamerare altri 2.5 milioni di euro e raggiungere così il traguardo prefissato. In entrata invece la Juve ha appena completato l’acquisto di un giovane attaccante per la formazione Next Gen: si tratta del centravanti classe 2007 Daniel Okolo, che nel pomeriggio di ieri ha sostenuto le visite mediche e firmato il contratto fino al 2028 con opzione di allungamento al 2030. Un elemento molto promettente sul quale c’erano diversi interessanti di società importanti di Serie B (Empoli e Juve Stabia) e mezza Lega Pro (Catania, Novara, Livorno, Bari, Spezia, Catania e Casertana). Alla fine sulla punta rimasta libera contrattualmente a causa della retrocessione in Serie D della Triestina l’ha spuntata la Juventus grazie al blitz del direttore sportivo della formazione Under 23 Claudio Chiellini.

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