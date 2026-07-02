La Juventus ha ufficializzato un'operazione di mercato con il Genoa e riguarda la cessione di Puckza , oltre all'arrivo (già ufficiale) di Ekhator in bianconero . Il club ha comunicato i dettagli economici dell'accordo, specificando gli effetti sul bilancio derivanti dalla vendita dell'esterno mancino e dall'arrivo dell'attaccante. Le due trattative sono state definite indipendenti, ossia slegate l'una dall'altra. Intanto, la Juventus ha illustrato gli importi e le modalità di pagamento concordate tra le parti. Il classe 2005 è stato ufficializzato anche dai rossoblù, dopo aver svolto le visite mediche.

Cessione di Puczka e dettagli dell'operazione

"La Juventus ha ceduto a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive di David Puczka al Genoa per un corrispettivo complessivo di 6 milioni di euro, cifra che sarà versata in tre esercizi finanziari. Dal punto di vista economico, l'operazione produce un effetto positivo di circa 5,4 milioni di euro, una volta detratti gli oneri accessori quantificati in circa 600 mila euro", si legge nel comunicato diramato dalla società bianconera.

E poi il comunicato continua: "Contestualmente, il club bianconero aveva già annunciato, nella giornata del 1° luglio 2026, l'acquisto a titolo definitivo di Jeff Ekhator dalla stessa società ligure per un importo fisso di 16 milioni di euro. La differenza tra i due corrispettivi determina un conguaglio monetario di circa 10 milioni di euro a carico della Juve. Le verifiche sulla corretta rilevazione contabile saranno completate nell'ambito della preparazione della Relazione Finanziaria Annuale relativa all'esercizio chiuso il 30 giugno 2026".

Puczka-Genoa, l'annuncio rossoblù

Intanto Puczka ha svolto le visite mediche con il Genoa. La Juve ha anticipato l'uscita del comunicato con quello dei dettagli economici. Anche il club rossoblù ha annunciato il buon esito dell'operazione: "Genoa CFC comunica di aver acquisito a titolo definitivo da Juventus FC la titolarità dei diritti del laterale David Puczka, nato in Austria il 26 gennaio 2005 e tesserato per Juventus Next Generation nella stagione precedente. Il trasferimento ha i crismi dell’esecutività dopo le visite di idoneità, sostenute in data odierna all’interno delle strutture di CDS – La Tua Casa della Salute. Nel campionato di Serie C Sky Wifi ‘25/26, girone A, David ha collezionato 31 presenze mettendo il sigillo su 10 reti e 4 assist. Formatosi nell’Academy dell’Admira Wacker, Puczka, 9 presenze e 2 reti con la Nazionale U21 dopo la trafila nelle Under austriache, ha siglato un contratto pluriennale".

Le parole di Puczka

"Sono contento di trasferirmi in un club storico del calcio italiano come il Genoa che è seguito da una grande passione popolare", ha dichiarato il ventunenne ai canali rossoblù. E poi l'ormai ex bianconero ha aggiunto: "Arrivo con l’umiltà di mettermi in gioco, nella consapevolezza che il passato è il passato, con l’ambizione di dare un contributo significativo e concorrere al raggiungimento degli obiettivi di squadra. Invio un saluto ai sostenitori del Grifone".

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