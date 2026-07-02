Puczka al Genoa: visite mediche e ufficialità Juve con i dettagli

La Juventus ha ufficializzato un'operazione di mercato con il Genoa e riguarda la cessione di Puckza, oltre all'arrivo (già ufficiale) di Ekhator in bianconero. Il club ha comunicato i dettagli economici dell'accordo, specificando gli effetti sul bilancio derivanti dalla vendita dell'esterno mancino e dall'arrivo dell'attaccante. Le due trattative sono state definite indipendenti, ossia slegate l'una dall'altra. Intanto, la Juventus ha illustrato gli importi e le modalità di pagamento concordate tra le parti.
Cessione di Puczka e dettagli dell'operazione con il Genoa
La Juventus ha ceduto a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive di David Puczka al Genoa per un corrispettivo complessivo di 6 milioni di euro, cifra che sarà versata in tre esercizi finanziari. Dal punto di vista economico, l'operazione produce un effetto positivo di circa 5,4 milioni di euro, una volta detratti gli oneri accessori quantificati in circa 600 mila euro.
Contestualmente, il club bianconero aveva già annunciato, nella giornata del 1° luglio 2026, l'acquisto a titolo definitivo di Jeff Ekhator dalla stessa società ligure per un importo fisso di 16 milioni di euro. La differenza tra i due corrispettivi determina un conguaglio monetario di circa 10 milioni di euro a carico della Juve. Le verifiche sulla corretta rilevazione contabile saranno completate nell'ambito della preparazione della Relazione Finanziaria Annuale relativa all'esercizio chiuso il 30 giugno 2026.
Puczka-Genoa, iniziate le visite mediche
Intanto per Puczka sono iniziate le visite mediche con il Genoa. Il terzino è arrivato in città per svolgere tutti gli esami canonici prima di apporre la firma sul contratto e diventare ufficialmente un giocatore rossoblù. La Juve ha anticipato l'uscita del comunicato con quello dei dettagli economici. In giornata è previsto anche quello del club ligure.
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