Puczka al Genoa: visite mediche e ufficialità Juve con i dettagli

La Juventus ha ufficializzato un'operazione di mercato con il Genoa e riguarda la cessione di Puckza, oltre all'arrivo (già ufficiale) di Ekhator in bianconero. Il club ha comunicato i dettagli economici dell'accordo, specificando gli effetti sul bilancio derivanti dalla vendita dell'esterno mancino e dall'arrivo dell'attaccante. Le due trattative sono state definite indipendenti, ossia slegate l'una dall'altra. Intanto, la Juventus ha illustrato gli importi e le modalità di pagamento concordate tra le parti.