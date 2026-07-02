Di Gregorio rompe il silenzio, "finché sarò alla Juve...": il messaggio dopo lo sfogo dell'agente

Di Gregorio rompe il silenzio sui social e manda un messaggio dopo il comunicato scritto dal suo agente. Il portiere bianconero prende le distanze e scrive nelle sue storie la sua posizione: "Finché sarò un giocatore della Juventus rispetterò i miei compagni e onorerò la maglia come ho sempre fatto finora...". Tutto dopo la bufera scatenata da Carlo Alberto Belloni che, con una nota, ha commentato stizzito le voci e le male parole rivolte verso il suo assistito. Una situazione complicata in cui il portiere chiarisce la dinamica e, giustamente, dice la sua opinione.
Il messaggio social di Di Gregorio
Questo il messaggio scritto su Instagram da Di Gregorio: "In seguito alle dichiarazioni fatte dal mio agente, ci tengo a fare una precisazione riguardo alla mia posizione. Anche se si tratta della mia agenzia e del mio procuratore, con cui ho un grandissimo rapporto e con cui collaboro sin dagli inizi della mia carriera, prendo le distanze per quanto riferito sui miei compagni, per cui ho grandissima stima e rispetto, come ho sempre dimostrato, in campo e fuori. Nonostante sia stata indubbiamente una stagione difficile per il clima che si è creato intorno a me, la mia professionalità non è in discussione. Finché sarò un giocatore della Juventus rispetterò i miei compagni e onorerò la maglia come ho sempre fatto finora". Per capire cos'è successo bisogna fare un passo indietro.
Il comunicato dell'agente
Tutto è partito da qui. Da un durissimo comunicato scritto dal procuratore Carlo Alberto Belloni che ha attaccato le scelte della dirigenza bianconera, difendendo di conseguenza il proprio assistito: "20 allenatori nuovi in 2 stagioni, 3 allenatori in due stagioni, 3 dirigenze in due stagioni; questi sono i numeri che fanno la vera differenza. Di Gregorio chiude in classifica Sofascore quarto davanti a Sommer e Savic, vincitore del campionato e quarto in classifica. La dirigenza francese spende 130 milioni per 3 attaccanti impresentabili, per coprire la spesa folle scarica il fallimento stagionale tutto sul portiere comprato dalla dirigenza precedente in persona del ds C. Giuntoli come miglior portiere della Serie A a 26 anni. Gol subiti Juventus 34 - Inter 25, gol fatti Juventus 61 - Inter 82. Le chiacchiere stanno a zero. Di Gregorio ha 3 anni di contratto con la Juventus. Partirà in ritiro e durante il mercato capiremo eventuali opportunità. È nella short list di diversi club europei. Non abbiamo fretta, pretendiamo rispetto per chi ha sempre risposto presente anche quando sarebbe stato più facile stare in panchina seduto a chiacchierare...".
Scontro frontare agente-Di Gregorio
Lo scontro social tra Michele Di Gregorio e il procuratore Carlo Alberto Belloni è il triste epilogo di una stagione molto complicata per il portiere della Juventus. L'ex Monza ha faticato più dei compagni, con errori e orrori imperdonabili che poi si sono rivelati anche decisivi per la mancata qualificazione in Champions League.
La confusione si è riversata anche pubblicamente, prima con l'attacco frontale dall'agente nei confronti della Juventus, che non ha nascosto malumore, e poi con la presa di posizione dello stesso Di Gregorio. "Prendo le distanze per quanto riferito sui miei compagni", ha scritto. Un messaggio distensivo nei confronti dei compagni di squadra, ma che potrebbe lasciare strascichi.
Capitolo portiere: le ultime
La pista che porta al Dibu Martinez si è bloccata. L'Aston Villa non vuole scendere sotto la richiesta di 10 milioni. La Roma ha alzato il muro per Mile Svilar. In questo momento, risalgono le quotazioni di Guglielmo Vicario. L'ex Empoli è legato al Tottenham fino al 30 giugno 2028. Per il momento, sembra essere la pista più percorribile.
Salutato Giovanni Daffara, passato al Parma a titolo definitivo, la Juventus ha messo nel mirino Lorenzo Palmisani, che ha conquistato la promozione da protagonista in Serie A col Frosinone.
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Di Gregorio rompe il silenzio sui social e manda un messaggio dopo il comunicato scritto dal suo agente. Il portiere bianconero prende le distanze e scrive nelle sue storie la sua posizione: "Finché sarò un giocatore della Juventus rispetterò i miei compagni e onorerò la maglia come ho sempre fatto finora...". Tutto dopo la bufera scatenata da Carlo Alberto Belloni che, con una nota, ha commentato stizzito le voci e le male parole rivolte verso il suo assistito. Una situazione complicata in cui il portiere chiarisce la dinamica e, giustamente, dice la sua opinione.
Il messaggio social di Di Gregorio
Questo il messaggio scritto su Instagram da Di Gregorio: "In seguito alle dichiarazioni fatte dal mio agente, ci tengo a fare una precisazione riguardo alla mia posizione. Anche se si tratta della mia agenzia e del mio procuratore, con cui ho un grandissimo rapporto e con cui collaboro sin dagli inizi della mia carriera, prendo le distanze per quanto riferito sui miei compagni, per cui ho grandissima stima e rispetto, come ho sempre dimostrato, in campo e fuori. Nonostante sia stata indubbiamente una stagione difficile per il clima che si è creato intorno a me, la mia professionalità non è in discussione. Finché sarò un giocatore della Juventus rispetterò i miei compagni e onorerò la maglia come ho sempre fatto finora". Per capire cos'è successo bisogna fare un passo indietro.