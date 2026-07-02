Di Gregorio rompe il silenzio, "finché sarò alla Juve...": il messaggio dopo lo sfogo dell'agente

Di Gregorio rompe il silenzio sui social e manda un messaggio dopo il comunicato scritto dal suo agente. Il portiere bianconero prende le distanze e scrive nelle sue storie la sua posizione: "Finché sarò un giocatore della Juventus rispetterò i miei compagni e onorerò la maglia come ho sempre fatto finora...". Tutto dopo la bufera scatenata da Carlo Alberto Belloni che, con una nota, ha commentato stizzito le voci e le male parole rivolte verso il suo assistito. Una situazione complicata in cui il portiere chiarisce la dinamica e, giustamente, dice la sua opinione.

Il messaggio social di Di Gregorio

Questo il messaggio scritto su Instagram da Di Gregorio: "In seguito alle dichiarazioni fatte dal mio agente, ci tengo a fare una precisazione riguardo alla mia posizione. Anche se si tratta della mia agenzia e del mio procuratore, con cui ho un grandissimo rapporto e con cui collaboro sin dagli inizi della mia carriera, prendo le distanze per quanto riferito sui miei compagni, per cui ho grandissima stima e rispetto, come ho sempre dimostrato, in campo e fuori. Nonostante sia stata indubbiamente una stagione difficile per il clima che si è creato intorno a me, la mia professionalità non è in discussione. Finché sarò un giocatore della Juventus rispetterò i miei compagni e onorerò la maglia come ho sempre fatto finora". Per capire cos'è successo bisogna fare un passo indietro.