Il danno Di Gregorio alla Juve, svalutazione totale: cosa succede con Dibu Martinez e Vicario

Difficile, per non dire impossibile, immaginare un capolavoro di masochismo strategico dalla simile portata. Non ci sono altri aggettivi per descrivere il cataclisma comunicativo che ha investito la Juventus nelle ultime 48 ore. La conta dei superstiti sta a zero, dal momento che tutti e proprio tutti ne usciranno con le ossa rotte. A cominciare dallo stesso Di Gregorio, vittima del più classico degli autogol firmato, stavolta, da chi dovrebbe curarne gli interessi: l’agenzia CA Management, a cui fa capo Carlo Alberto Belloni.
Di Gregorio: la replica del portiere al suo entourage
È bastata una semplice nota, pubblicata nella serata di mercoledì e in cui l’entourage accusava la società bianconera di “aver speso 130 milioni per tre attaccanti impresentabili” e di aver scaricato il fallimento stagionale sul suo assistito. Un attacco scagliato dal nulla e - presumibilmente - senza il placet dello stesso Di Gregorio.
Almeno, questo è ciò che si legge tra le righe del post pubblicato poi dal portiere ieri pomeriggio sulla sua pagina Instagram: «In seguito alle dichiarazioni fatte dal mio agente, ci tengo a fare una precisazione riguardo alla mia posizione. Anche se si tratta della mia agenzia e del mio procuratore, con cui ho un grandissimo rapporto e con cui collaboro dagli inizi della mia carriera, prendo le distanze per quanto ha riferito sui miei compagni, per cui ho grandissima stima e rispetto, come ho sempre dimostrato, in campo e fuori. Nonostante sia stata indubbiamente una stagione difficile per il clima che si è creato intorno a me - continua DiGre - la mia professionalità non è in discussione. Finché sarò un giocatore della Juventus rispetterò i miei compagni e onorerò la maglia come ho sempre fatto finora».
Il dietrofront di DiGre
Un dietrofront dovuto, sì, considerando che tra poco più di 10 giorni alla Continassa si ritroverà a condividere lo spogliatoio con gli stessi “attaccanti impresentabili” a cui alludeva il suo agente, ma dagli effetti irrisori. Impossibile spegnere un incendio con una tazzina da the… Semmai ha contribuito a spruzzare sulla vicenda un ulteriore alone di goffaggine. Alla Juve, l’incredulità ha lasciato presto spazio alla stizza più totale in virtù di un danno economico palpabile.
Di per sé, era già complicato trovare una soluzione che accontentasse tutti, dopo il “no” secco del portiere alle avances del Besiktas, con cui i bianconeri avevano iniziato a paventare l’ipotesi del prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato. Figuriamoci ora che i potenziali acquirenti potranno fare leva sui rapporti - più che mai logori - tra le parti.
Juve, c'è da costruire un gruppo sano
Come si può pensare di raccogliere 15 milioni per un profilo separato in casa, svalutato dalle prestazioni stagionali e circondato da un entourage capace di inscenare un simile cortocircuito comunicativo? Allo stesso tempo, è impensabile che a tale terremoto non seguano contromisure da parte del club. C’è da costruire un gruppo sano, compatto che remi nella stessa direzione e che sia disposto a tutto per tirare fuori il club dal purgatorio calcistico delle ultime stagioni. Troppa la posta in palio per sobbarcarsi il rischio che simili ruggini possano avere effetti concreti sul resto del gruppo nel corso della stagione.
Specie per un tecnico come Spalletti che ha sempre visto nella sacralità dello spogliatoio l’unico argine invalicabile. Come dargli torto. Lucio in passato, del resto, ha già dimostrato di non aver alcun timore nel dare il ben servito a chi - come DiGre - permette al proprio entourage di metter bocca sullo status tecnico dei suoi calciatori. Basti pensare a quanto accaduto una decina di anni fa all’Inter con il caso Wanda Nara...
Juve, la pista Dibu si raffredda. E spunta Vicario...
DiGre o non DiGre, la Juve resta quantomai attiva sul fronte della porta. Il caos diplomatico non ha intaccato minimamente le strategie del club per blindare i pali della prossima stagione. Il profilo in cima alla lista di Carnevali continua a coincidere con il Dibu Martinez, anche se i discorsi con l’Aston Villa sembrerebbero essersi momentaneamente raffreddati. Troppa ancora la distanza tra la valutazione del club inglese, disposto a cedere l’argentino per una cifra vicina ai 10 milioni di euro, e le disponibilità bianconere: Carnevali vorrebbe strapparlo per una cifra simbolica, sfruttando la volontà del giocatore con cui si è già trovata l’intesa per un contratto triennale a cinque milioni l’anno.
Ma, negli ultimi giorni, è iniziato a trapelare un pessimismo diffuso in merito alla fattibilità dell’affare. Motivo per cui bianconeri avrebbero iniziato a intensificare i contatti con il Tottenham per il cartellino di Guglielmo Vicario. In questo caso, i club più che sulle cifre - gli Spurs valutano il portiere azzurro intorno ai 18 milioni - starebbero lavorando sulla formula. I bianconeri continuano a spingere per il prestito oneroso con diritto di riscatto. Il Tottenham, invece, vorrebbe avere maggiori certezze sul futuro riscatto del portiere.
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Difficile, per non dire impossibile, immaginare un capolavoro di masochismo strategico dalla simile portata. Non ci sono altri aggettivi per descrivere il cataclisma comunicativo che ha investito la Juventus nelle ultime 48 ore. La conta dei superstiti sta a zero, dal momento che tutti e proprio tutti ne usciranno con le ossa rotte. A cominciare dallo stesso Di Gregorio, vittima del più classico degli autogol firmato, stavolta, da chi dovrebbe curarne gli interessi: l’agenzia CA Management, a cui fa capo Carlo Alberto Belloni.
Di Gregorio: la replica del portiere al suo entourage
È bastata una semplice nota, pubblicata nella serata di mercoledì e in cui l’entourage accusava la società bianconera di “aver speso 130 milioni per tre attaccanti impresentabili” e di aver scaricato il fallimento stagionale sul suo assistito. Un attacco scagliato dal nulla e - presumibilmente - senza il placet dello stesso Di Gregorio.
Almeno, questo è ciò che si legge tra le righe del post pubblicato poi dal portiere ieri pomeriggio sulla sua pagina Instagram: «In seguito alle dichiarazioni fatte dal mio agente, ci tengo a fare una precisazione riguardo alla mia posizione. Anche se si tratta della mia agenzia e del mio procuratore, con cui ho un grandissimo rapporto e con cui collaboro dagli inizi della mia carriera, prendo le distanze per quanto ha riferito sui miei compagni, per cui ho grandissima stima e rispetto, come ho sempre dimostrato, in campo e fuori. Nonostante sia stata indubbiamente una stagione difficile per il clima che si è creato intorno a me - continua DiGre - la mia professionalità non è in discussione. Finché sarò un giocatore della Juventus rispetterò i miei compagni e onorerò la maglia come ho sempre fatto finora».