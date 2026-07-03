Occhi su McKennie, è il leader USA: le indiscrezioni sul futuro alla Juve

Wingardium Leviosa è l’incantesimo che Weston McKennie ha applicato sulla nazionale statunitense a questo Mondiale. Direttamente dai libri di Harry Potter, di cui è grande fan, annulla la gravità e rende leggerissimi anche gli elementi più pesanti. Come gli occhi di una nazione sulla squadra che li rappresenta nei mondiali di casa, una pressione che da insostenibile è diventata benzina per il centrocampista e tutta la squadra. Weston la sta vivendo senza abdicare al proprio essere, smontando anche le certezze di chi pensa che caciaroni e ironici siano caratteristiche che non possano andare insieme a serietà e applicazione. Dalla Continassa alle sedi del ritiro a stelle e strisce, non cambia nulla. È lui l’anima della festa anche quando la festa non c’è: alza il volume della musica e imposta la playlist che suona dalle casse portatili, coinvolge i compagni in momenti di gioco e leggerezza. Ma tiene tutti sul pezzo, come ha fatto con le dichiarazioni post partita: «In questa fase del torneo, dove ogni giocatore è importante, penso sia una cosa un po’ assurda l’espulsione di Balogun. Alla fine il mio lavoro è andare là fuori, cercare di fare punti e vincere le partite: che siamo in dieci o che ci manchi un giocatore nella prossima gara, il prossimo si farà trovare pronto e darà il suo contributo alla squadra».