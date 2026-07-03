Kolo Muani alla Juve, dicono tutti sì: la data per darlo a Spalletti e gli altri nomi in attacco

TORINO - Come una partita a scacchi. E adesso massima attenzione alla prossima mossa. Perché può essere decisiva. O comunque estremamente indicativa. E allora, sì, dov’eravamo? Ai rapporti recuperati tra Juventus e Psg, al contatto tra Carnevali e Campos, alle possibilità bianconere che si fanno sempre più concrete coi giorni che passano, con le priorità che diventano sempre meno e perciò danno più margine per operare. Muani ha scelto il ritorno a Torino e sta cercando di eliminare ogni ostacolo possibile, almeno tra quelli che può gestire lo stesso giocatore (come il suo entourage): l’accordo con il club, non a caso, è stato trovato in un lampo e la base è di 5 milioni di euro. Palla allora ai due club. Che parlano. Che provano a trovare un punto in comune.
Kolo Muani, l'offerta Juve
La Juventus sperava di riuscire a strappare uno sconto e a chiudere intorno ai 33 milioni di euro, sostanzialmente l’ultima offerta presentata ai campioni di Francia. Proposta rispedita al mittente, con apertura massima a riconsiderare la cifra, perché sulle volontà reciproche davvero non ci sono dubbi: ogni parte implicata vuole che questa situazione venga definita. E nessuno ha intenzione di tirare la corda, soprattutto perché memore di quanto accaduto un anno fa, quando la resistenza comolliana aveva generato altre strade, non esattamente ripagate da quanto visto in campo. Ogni riferimento alla stagione di Openda è puramente voluto.
Juve e Psg trattano
Tant’è: il Psg si è seduto sulla riva del fiume e adesso aspetta un nuovo segnale dalla Juventus. Ha fatto il suo prezzo, che resta 40 milioni di euro, però ha anche fatto capire che a quella cifra ci si possa arrivare con un po’ di elasticità, con un minimo di fantasia. Dunque, bonus. Purché si arrivi ai numeri desiderati. Numeri che la Juve non è ancora disposta a raggiungere, pure perché non si sente in svantaggio in questo amichevole (e nuovo) braccio di ferro.
Studia pertanto la prossima offerta. Può esserci un rialzo. Può esserci una formula più funzionale. Può avvicinare, e magari in maniera definitiva, il ritorno di Kolo Muani alla Juventus. Che non sarà l’unico colpo in attacco, sia chiaro. Dopo Ekhator, la cui permanenza è naturalmente in discussione, i bianconeri si sono circondati di piani B, C, potenzialmente D.
Attacco Juve, gli altri nomi
Uno dei preferiti di Spalletti resta Marmoush, ma può essere un’occasione da ultimi giorni di mercato; un altro nome è Pellegrino, oggi al Parma e uomo mercato di questa lunga, caldissima estate. Sull’argentino c’è anche la Fiorentina, e nelle ultime ore i sondaggi viola sono stati più intensi. Sullo sfondo rimane Sorloth - il prezzo è alto, troppo - e tutto il resto lo farà invece il mercato, appena iniziato e ugualmente infuocato. A dieci giorni dal ritiro, la Juventus conta comunque di avere volti nuovi e funzionali per Spalletti, che in tutto questo avrà Openda da gestire - partirà, con ogni probabilità in prestito - e recupererà David dal Mondiale, niente Vlahovic ma appunto un Ekhator in più.
E poi Kolo. Perché una promessa è una promessa, e questa volta la Juventus farà di tutto per mantenerla: averlo alla Continassa, il 13 luglio, portarlo alla Continassa è diventata la missione di questo weekend e la speranza di chiusura nella prossima settimana. I tempi sono stati fin troppo lunghi, ma le speranze non sono mai state così alte.
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TORINO - Come una partita a scacchi. E adesso massima attenzione alla prossima mossa. Perché può essere decisiva. O comunque estremamente indicativa. E allora, sì, dov’eravamo? Ai rapporti recuperati tra Juventus e Psg, al contatto tra Carnevali e Campos, alle possibilità bianconere che si fanno sempre più concrete coi giorni che passano, con le priorità che diventano sempre meno e perciò danno più margine per operare. Muani ha scelto il ritorno a Torino e sta cercando di eliminare ogni ostacolo possibile, almeno tra quelli che può gestire lo stesso giocatore (come il suo entourage): l’accordo con il club, non a caso, è stato trovato in un lampo e la base è di 5 milioni di euro. Palla allora ai due club. Che parlano. Che provano a trovare un punto in comune.
Kolo Muani, l'offerta Juve
La Juventus sperava di riuscire a strappare uno sconto e a chiudere intorno ai 33 milioni di euro, sostanzialmente l’ultima offerta presentata ai campioni di Francia. Proposta rispedita al mittente, con apertura massima a riconsiderare la cifra, perché sulle volontà reciproche davvero non ci sono dubbi: ogni parte implicata vuole che questa situazione venga definita. E nessuno ha intenzione di tirare la corda, soprattutto perché memore di quanto accaduto un anno fa, quando la resistenza comolliana aveva generato altre strade, non esattamente ripagate da quanto visto in campo. Ogni riferimento alla stagione di Openda è puramente voluto.