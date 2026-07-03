Kolo Muani alla Juve, dicono tutti sì: la data per darlo a Spalletti e gli altri nomi in attacco

TORINO - Come una partita a scacchi. E adesso massima attenzione alla prossima mossa. Perché può essere decisiva. O comunque estremamente indicativa. E allora, sì, dov’eravamo? Ai rapporti recuperati tra Juventus e Psg, al contatto tra Carnevali e Campos, alle possibilità bianconere che si fanno sempre più concrete coi giorni che passano, con le priorità che diventano sempre meno e perciò danno più margine per operare. Muani ha scelto il ritorno a Torino e sta cercando di eliminare ogni ostacolo possibile, almeno tra quelli che può gestire lo stesso giocatore (come il suo entourage): l’accordo con il club, non a caso, è stato trovato in un lampo e la base è di 5 milioni di euro. Palla allora ai due club. Che parlano. Che provano a trovare un punto in comune.