La nuova Juve ideata da Chiellini e Scaglia: Carnevali sa come si fa e accelera

TORINO - I lavori di ristrutturazione si concentrano in estate per sfruttare il clima caldo e secco, ideale per i materiali come il bitume. Nell’edificio Juventus sono partiti quelli per l’ampliamento: in cantiere c’è un nuovo piano. A otto anni dalla creazione della Next Gen sta per vedere la luce la Juve Under 18 , una squadra ponte tra l’Under 17 e la Primavera . È un’idea, partorita da Claudio Chiellini e Massimiliano Scaglia, che il club coltiva da tantissimo tempo, in continuità con quanto accade in alcuni Stati europei dove la categoria rappresenta uno standard fondamentale nei settori giovanili professionistici.

Under 18, il Sassuolo...

La stella polare in questo senso è sempre la Premier League dove il campionato U18 è una competizione strutturata che fa da anticamera all’Under 21 e alle prime squadre. Ad oggi la realtà italiana è ben differente: il Campionato Nazionale Under 18 Professionisti viene considerato secondario. Ci ha creduto ugualmente e con beneficio il Sassuolo, dalla stagione 2019/20. Knezovic, Parlato, Di Bitonto, Negri sono tutti transitati da lì facendo bene nella Primavera neroverde quest’anno; altri come Bruno, Leone e Cinquegrano stanno conducendo un percorso positivo tra i professionisti.