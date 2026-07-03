La nuova Juve ideata da Chiellini e Scaglia: Carnevali sa come si fa e accelera

TORINO - I lavori di ristrutturazione si concentrano in estate per sfruttare il clima caldo e secco, ideale per i materiali come il bitume. Nell’edificio Juventus sono partiti quelli per l’ampliamento: in cantiere c’è un nuovo piano. A otto anni dalla creazione della Next Gen sta per vedere la luce la Juve Under 18, una squadra ponte tra l’Under 17 e la Primavera. È un’idea, partorita da Claudio Chiellini e Massimiliano Scaglia, che il club coltiva da tantissimo tempo, in continuità con quanto accade in alcuni Stati europei dove la categoria rappresenta uno standard fondamentale nei settori giovanili professionistici.
Under 18, il Sassuolo...
La stella polare in questo senso è sempre la Premier League dove il campionato U18 è una competizione strutturata che fa da anticamera all’Under 21 e alle prime squadre. Ad oggi la realtà italiana è ben differente: il Campionato Nazionale Under 18 Professionisti viene considerato secondario. Ci ha creduto ugualmente e con beneficio il Sassuolo, dalla stagione 2019/20. Knezovic, Parlato, Di Bitonto, Negri sono tutti transitati da lì facendo bene nella Primavera neroverde quest’anno; altri come Bruno, Leone e Cinquegrano stanno conducendo un percorso positivo tra i professionisti.
Carnevali, non è un caso
Zacchi, Frangella e Pieragnolo sono tuttora al Sassuolo: il primo, portiere, ha fatto parte della Nazionale Under 21 e ha esordito in Serie A. Ecco perché non è un caso che il nuovo amministratore delegato Giovanni Carnevali abbia impresso un’accelerata alla gestazione del tutto. In casa Juve c’era il timore, superato, di frenare la crescita dei ragazzi più precoci: coloro che sotto leva bruciavano le tappe misurandosi contro avversari più grandi.
È un modello che negli anni si è rivelato vincente ma che può convivere senza problemi con l’Under 18, soluzione per quei giocatori che necessitano di una tappa intermedia prima del salto in Primavera ma anche per chi ha dimostrato di avere una marcia in più rispetto ai pari età. Senza dimenticare l’impellenza di arginare la dispersione di alcuni talenti perduti nella terra di mezzo.
Panzanaro guiderà la Juve Under 18
Il gruppo dovrebbe essere affidato a Piero Panzanaro, allenatore che conosce il settore giovanile della Juventus come pochi altri: il tecnico negli ultimi anni ha guidato quasi tutte le squadre bianconere dagli Esordienti fino ad arrivare all’Under 17.
Per quanto concerne la composizione della rosa, che in quanto step di transizione avrà natura fluida, è presumibile che sia composta in gran parte dai ragazzi classe 2009 che hanno appena raggiunto la finale scudetto, poi persa contro l’Empoli. A questa base consolidata saranno aggiunti alcuni dei 2010 campioni d’Italia più promettenti che hanno già abbondantemente dimostrato di poter essere protagonisti sotto età a un piano superiore.
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TORINO - I lavori di ristrutturazione si concentrano in estate per sfruttare il clima caldo e secco, ideale per i materiali come il bitume. Nell’edificio Juventus sono partiti quelli per l’ampliamento: in cantiere c’è un nuovo piano. A otto anni dalla creazione della Next Gen sta per vedere la luce la Juve Under 18, una squadra ponte tra l’Under 17 e la Primavera. È un’idea, partorita da Claudio Chiellini e Massimiliano Scaglia, che il club coltiva da tantissimo tempo, in continuità con quanto accade in alcuni Stati europei dove la categoria rappresenta uno standard fondamentale nei settori giovanili professionistici.
Under 18, il Sassuolo...
La stella polare in questo senso è sempre la Premier League dove il campionato U18 è una competizione strutturata che fa da anticamera all’Under 21 e alle prime squadre. Ad oggi la realtà italiana è ben differente: il Campionato Nazionale Under 18 Professionisti viene considerato secondario. Ci ha creduto ugualmente e con beneficio il Sassuolo, dalla stagione 2019/20. Knezovic, Parlato, Di Bitonto, Negri sono tutti transitati da lì facendo bene nella Primavera neroverde quest’anno; altri come Bruno, Leone e Cinquegrano stanno conducendo un percorso positivo tra i professionisti.