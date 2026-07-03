"Chiellini, ho i brividi. Il prossimo alla Juve? Io!": Muharemovic, dagli esordi al sogno più grande

Tra le qualità che più colpiscono di Muharemovic c'è la mentalità con cui affronta ogni fase della propria carriera. Anche dopo le stagioni più positive non ha mai smesso di mettersi in discussione. "Personalmente sono molto contento, per quanto a 22 anni non posso che pensare a lavorare di più e a migliorarmi giorno per giorno. La pensavo così anche alla Juve NG e non cambio un atteggiamento che mi sta facendo maturare bene". Una filosofia costruita anche osservando da vicino alcuni dei migliori difensori della storia recente della Juventus.

Durante il suo periodo in bianconero ha avuto la possibilità di confrontarsi con Chiellini e Bonucci, due riferimenti assoluti del ruolo. "Imparare da campioni del loro calibro, che si rendevano disponibili a insegnare ai più giovani, non ha prezzo". Parole che raccontano il valore attribuito all'apprendimento e alla crescita quotidiana. Proprio in un'intervista esclusiva per Tuttosport Muharemovic ha sottolineato l'importanza dei consigli di Chiellini: "Giorgio mi ha riempito di consigli, mi ha spiegato come e dove migliorare. Ed è qualcosa che ora, da vice capitano della Next Gen, posso tramandare ai più giovani. Mi paragonano a lui? Ho i brividi". E come dimenticare la prima convocazione con la Juve dei grandi, in Coppa Italia contro la Salernitana: "Quanto sia stata lunga e snervante quella giornata, innanzitutto. La convocazione è arrivata mentre ero in piscina con Yildiz: non sapevo se piangere o se saltare di gioia".