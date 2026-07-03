"Chiellini, ho i brividi. Il prossimo alla Juve? Io!": Muharemovic, dagli esordi al sogno più grande

Certe strade sembrano interrompersi, ma in realtà aspettano soltanto il momento giusto per incrociarsi di nuovo. È quello che sta accadendo a Tarik Muharemovic, sempre più vicino a vestire ancora una volta la maglia della Juventus dopo l'esperienza al Sassuolo. Due anni fa salutava Torino con un semplice ma significativo "Grazie, Juventus!", scegliendo di mettersi alla prova lontano dalla Continassa. Oggi quel percorso di crescita potrebbe riportarlo proprio dove tutto era iniziato. Con maggiore esperienza, nuove consapevolezze e un'ambizione che non ha mai smesso di alimentare.
Juve, accordo a un passo per Muharemovic
La Juventus ha deciso di affondare il colpo per riportare Muharemovic a Torino, sfruttando una situazione favorevole costruita già al momento della cessione. I bianconeri, infatti, conservano il 50% sulla futura rivendita del difensore, una clausola che consente di riacquistarlo a una cifra sensibilmente inferiore rispetto al suo reale valore di mercato. L'operazione è ormai ben indirizzata: circa 18 milioni di euro (16+2), bonus compresi, sono pronti per convincere il Sassuolo a lasciarlo partire. Anche con il giocatore l'intesa è stata raggiunta sulla base di un contratto quinquennale da poco più di due milioni di euro netti a stagione.
Un investimento, con Carnevali come legame d'unione tra il passato e il presente, che racconta la volontà della Juventus di puntare su un profilo giovane ma già formato. La strategia è chiara: costruire il futuro valorizzando i talenti cresciuti in casa e riportando alla base chi ha saputo maturare lontano da Torino. Muharemovic rappresenterebbe così il primo prodotto della Next Gen a fare ritorno in bianconero dopo un'esperienza lontano dalla Continassa.
Dalla Slovenia alla Next Gen: la crescita
Nato a Lubiana nel 2003, Muharemovic ha mosso i primi passi nel calcio in Austria, dove la sua famiglia si era trasferita. Dopo le esperienze nelle giovanili dell'Austria Kärnten e dell'Austria Klagenfurt, il suo talento emerge rapidamente fino ad attirare l'attenzione del Wolfsberger. È qui che completa gran parte della propria formazione calcistica, conquistando anche l'opportunità di allenarsi stabilmente con la prima squadra e debuttare in un'amichevole di prestigio contro il Red Bull Salisburgo.
Nell'estate del 2021 arriva quindi la chiamata della Juventus, che lo inserisce nella formazione Primavera prima e nella Next Gen poi. In poco tempo diventa uno dei punti di riferimento della seconda squadra bianconera, accumulando esperienza e continuità. Nella stagione 2023-24 colleziona 39 presenze in Serie C, anche da capitano in qualche occasione, dimostrando personalità e affidabilità. Il salto in prima squadra non arriva, ma proprio quella mancata occasione diventa il motore della sua crescita. Il trasferimento al Sassuolo rappresenta così uno step fondamentale per completare il suo percorso di maturazione.
La scelta della Bosnia e il Mondiale
Pur essendo nato in Slovenia e in possesso di un doppio passaporto, Muharemovic ha scelto di rappresentare la Bosnia-Erzegovina a livello internazionale. Una decisione dettata dal forte legame con le proprie origini familiari, culminata con l'esordio nelle amichevoli del giugno 2024 contro Inghilterra e Italia. L'ingresso nel gruppo della nazionale gli ha permesso di confrontarsi immediatamente con giocatori di grande esperienza. "Mi è stata data la possibilità di allenarmi con loro, per me era la prima volta ed è stato semplicemente stupendo. Allenarsi con giocatori come Pjanic, Dzeko e Krunic, che sono conosciuti in tutto il mondo, ha reso il tutto ancora più bello e stimolante. Per me è stata un'esperienza altamente formativa e spero possa essere sempre più frequente in futuro" racconta ai canali della Juve in quel periodo.
Un percorso che gli ha consentito di crescere rapidamente anche sotto il profilo mentale. Con la Bosnia ha poi conquistato la qualificazione ai Mondiali eliminando l'Italia nei playoff, vivendo una competizione intensa conclusa ai sedicesimi contro gli Stati Uniti. Un cammino terminato tra le lacrime, ma con la consapevolezza di aver dato tutto per la propria nazionale.
Fisico, personalità e costruzione: ecco perché la Juve punta su di lui
Alto 187 centimetri e mancino naturale, Muharemovic interpreta il ruolo di difensore centrale con caratteristiche moderne. La sua posizione ideale è quella di centrale di sinistra in una linea a quattro, ma sa adattarsi senza difficoltà anche in una difesa a tre. La forza nei duelli aerei rappresenta uno dei suoi punti di forza, così come l'aggressività nelle marcature individuali. Oltre all'impatto fisico, possiede una buona qualità tecnica che gli consente di impostare l'azione dal basso con personalità.
È un difensore che non si limita a respingere il pallone, ma cerca sempre la soluzione più pulita per dare continuità alla manovra. Nel corso delle ultime stagioni ha migliorato anche letture difensive e tempi d'intervento, diventando più completo sotto ogni aspetto. Nonostante la giovane età, trasmette sicurezza ai compagni e mantiene grande lucidità nei momenti di maggiore pressione. Una crescita costante che lo rende uno dei prospetti più interessanti nel panorama dei difensori della sua generazione.
L'esultanze speciali di Muharemovic
Da difensore il gol non è certo il suo mestiere ma nei due anni a Sassuolo ha dimostrato di poter essere pericoloso anche nell'area avversario. Il gioco aereo è il suo forte e prova a sfruttare il suo terzo tempo (termine non casuale) per andare a colpire. Un terzo tempo stile basket che si riconduce all'esultanza del suo primo gol in Serie A con la 'Night Night' (due mani sulla guancia e occhi chiusi simulando il gesto di andare a dormire) di Stephen Curry richiesta proprio dal fratello di Tarik.
Ma non è l'unica perché già alla Juve e poi anche a Sassuolo, Muharemovic ha sempre optato per un altro tipo di esultanza: una mano a simulare il telefono e l'altra davanti alla faccia. Ridefinita sugli account neroverdi la 'Tarik Style' simulata poi a turno dai compagni anche durante l'allenamento. Un gesto particolare che può assumere tanti significati a seconda del contesto, magari proprio una chiamata attesa alla quale Tarik è sempre disposto a rispondere presente, così com'è stato dopo ogni gol.
L'umiltà di chi vuole crescere: gli insegnamenti di Chiellini e Bonucci
Tra le qualità che più colpiscono di Muharemovic c'è la mentalità con cui affronta ogni fase della propria carriera. Anche dopo le stagioni più positive non ha mai smesso di mettersi in discussione. "Personalmente sono molto contento, per quanto a 22 anni non posso che pensare a lavorare di più e a migliorarmi giorno per giorno. La pensavo così anche alla Juve NG e non cambio un atteggiamento che mi sta facendo maturare bene". Una filosofia costruita anche osservando da vicino alcuni dei migliori difensori della storia recente della Juventus.
Durante il suo periodo in bianconero ha avuto la possibilità di confrontarsi con Chiellini e Bonucci, due riferimenti assoluti del ruolo. "Imparare da campioni del loro calibro, che si rendevano disponibili a insegnare ai più giovani, non ha prezzo". Parole che raccontano il valore attribuito all'apprendimento e alla crescita quotidiana. Proprio in un'intervista esclusiva per Tuttosport Muharemovic ha sottolineato l'importanza dei consigli di Chiellini: "Giorgio mi ha riempito di consigli, mi ha spiegato come e dove migliorare. Ed è qualcosa che ora, da vice capitano della Next Gen, posso tramandare ai più giovani. Mi paragonano a lui? Ho i brividi". E come dimenticare la prima convocazione con la Juve dei grandi, in Coppa Italia contro la Salernitana: "Quanto sia stata lunga e snervante quella giornata, innanzitutto. La convocazione è arrivata mentre ero in piscina con Yildiz: non sapevo se piangere o se saltare di gioia".
Yildiz come un fratello e quella scelta di lasciare Torino per crescere
Nel suo percorso juventino Muharemovic ha costruito anche rapporti destinati a durare nel tempo. Il più speciale è senza dubbio quello con Kenan Yildiz, nato durante gli anni condivisi nella Next Gen. "Si può dire che lui e Huijsen sono i miei due migliori amici nel calcio. Kenan per me è come un fratello, non dimenticherò mai quando non mi ha fatto dormire da solo durante l'infortunio". Un legame che racconta il lato umano del difensore bosniaco, capace di creare rapporti autentici fuori dal campo. "Amicizie che non puoi rompere" ha scritto anche in uno dei suoi post sui social con l'aggiunta di tre foto assieme al turco.
Allo stesso tempo, Muharemovic ha sempre dimostrato grande lucidità nelle scelte professionali. "Dopo il ritiro con la Juventus ho detto che sarei andato via, mi serviva uno step". Nessuna fuga o delusione trasformata in rimpianto, ma la consapevolezza che per crescere servissero continuità e responsabilità. Il Sassuolo gli ha offerto proprio questo, permettendogli di compiere un percorso di maturazione che oggi potrebbe riportarlo alla Juventus con un bagaglio tecnico e mentale completamente diverso.
Il ritorno come nuovo punto di partenza: il sogno è diventare il migliore
Il ritorno alla Juventus non rappresenta un semplice ritorno al passato, ma il naturale proseguimento di un percorso costruito con pazienza e sacrificio. Muharemovic lascia Torino da ragazzo e potrebbe ritrovarla da calciatore pronto a competere ai massimi livelli. L'esperienza accumulata al Sassuolo e con la nazionale bosniaca gli ha permesso di affrontare nuove responsabilità e accelerare il proprio processo di crescita. Ora il palcoscenico bianconero potrebbe offrirgli l'occasione che due anni fa non era ancora arrivata.
Dentro di lui, però, l'ambizione è rimasta immutata. Il suo obiettivo dichiarato è quello di "diventare il difensore più forte del mondo", una frase che racconta perfettamente la fame con cui affronta ogni allenamento e ogni partita. Per Muharemovic il ritorno alla Juventus non sarebbe un traguardo, ma soltanto il primo passo verso il sogno più grande. Perché ci ha sempre creduto, come quando nel corso dell'intervista per Tuttosport nel 2024 dichiarava: "Chi sarà il prossimo in prima squadra? Credo proprio Muharemovic!". Perché chi punta così in alto sa che ogni conquista è soltanto l'inizio della successiva.
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE
Certe strade sembrano interrompersi, ma in realtà aspettano soltanto il momento giusto per incrociarsi di nuovo. È quello che sta accadendo a Tarik Muharemovic, sempre più vicino a vestire ancora una volta la maglia della Juventus dopo l'esperienza al Sassuolo. Due anni fa salutava Torino con un semplice ma significativo "Grazie, Juventus!", scegliendo di mettersi alla prova lontano dalla Continassa. Oggi quel percorso di crescita potrebbe riportarlo proprio dove tutto era iniziato. Con maggiore esperienza, nuove consapevolezze e un'ambizione che non ha mai smesso di alimentare.
Juve, accordo a un passo per Muharemovic
La Juventus ha deciso di affondare il colpo per riportare Muharemovic a Torino, sfruttando una situazione favorevole costruita già al momento della cessione. I bianconeri, infatti, conservano il 50% sulla futura rivendita del difensore, una clausola che consente di riacquistarlo a una cifra sensibilmente inferiore rispetto al suo reale valore di mercato. L'operazione è ormai ben indirizzata: circa 18 milioni di euro (16+2), bonus compresi, sono pronti per convincere il Sassuolo a lasciarlo partire. Anche con il giocatore l'intesa è stata raggiunta sulla base di un contratto quinquennale da poco più di due milioni di euro netti a stagione.
Un investimento, con Carnevali come legame d'unione tra il passato e il presente, che racconta la volontà della Juventus di puntare su un profilo giovane ma già formato. La strategia è chiara: costruire il futuro valorizzando i talenti cresciuti in casa e riportando alla base chi ha saputo maturare lontano da Torino. Muharemovic rappresenterebbe così il primo prodotto della Next Gen a fare ritorno in bianconero dopo un'esperienza lontano dalla Continassa.