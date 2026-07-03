Kessie, annuncio ufficiale sul futuro: la posizione della Juve sul possibile affare

Ci sono giocatori che finiscono sul mercato e altri che, improvvisamente, diventano un'opportunità. Franck Kessié appartiene alla seconda categoria. L'ex Milan ha terminato il proprio contratto con l'Al Ahli ed è ora libero di scegliere la prossima destinazione, senza alcun costo per il cartellino . Una situazione che inevitabilmente accende l'interesse di diversi club europei e che riporta d'attualità anche la Juventus , da tempo alla ricerca di un centrocampista di esperienza, fisicità e personalità. Il profilo dell'ivoriano, già protagonista in Serie A, rappresenta infatti una soluzione che la dirigenza bianconera segue con attenzione.

Kessié saluta l'Al Ahli: ora è libero di scegliere il suo futuro

Dopo tre stagioni in Arabia Saudita, l'avventura di Franck Kessié con l'Al Ahli si è conclusa ufficialmente. A comunicarlo è stato lo stesso club saudita attraverso una nota pubblicata sui propri canali ufficiali: "L'Al Ahli esprime la sua più sincera gratitudine a Franck Kessié in seguito a un eccezionale viaggio di tre anni con la squadra", si legge nel comunicato con cui il club ha salutato il centrocampista ivoriano. Per Kessié si apre così una nuova fase della carriera. A quasi 30 anni, il centrocampista può rappresentare una delle occasioni più interessanti del mercato estivo: nessun costo per il cartellino e un bagaglio importante di esperienza internazionale, maturato tra Serie A, Liga, Champions League e calcio saudita.

Juventus alla finestra, le parole di Kessié fanno sognare i tifosi

A rendere ancora più intrigante il suo futuro sono state anche le dichiarazioni rilasciate durante il Mondiale con la Costa d'Avorio, eliminata recentemente dalla Norvegia. Kessié, con la consueta sicurezza, aveva parlato così della propria situazione: "Penso di essere un gran colpo. Ora penso solo al Mondiale, ma sono in forma e soprattutto svincolato. È difficile chiedere di meglio! Io stesso, in queste condizioni fisiche ed economiche, mi prenderei". Parole che non sono passate inosservate e che sembrano quasi un messaggio ai club interessati. Tra questi c'è anche la Juventus, che valuta diverse soluzioni per rinforzare la mediana e vede nell'ex Milan un profilo affidabile, già perfettamente inserito nel calcio italiano. Carnevali potrebbe mettersi in moto con gli obblighi finanziari da tenere in considerazione: quindi difficilmente si vedranno offerte di stipendio molto alte, salvo qualche uscita che possa permetterlo e che possa far ancora di più agevolare le casse, che hanno già incominciato a respirare dopo lo svincolo di Vlahovic e i 12 milioni di euro da non dovergli più versare. I prossimi giorni potrebbero chiarire se l'interesse bianconero si trasformerà in un vero tentativo.

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