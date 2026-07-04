“Spio Yildiz e voglio la Juve dei grandi. Io super critico, il mister mi chiede sempre…”

Chi ammira invece tra i giocatori della Juventus? «Mi ispiro molto a Kenan Yildiz, ma non ho ancora avuto il piacere di conoscerlo».

Tornando alla Nazionale, c'è un consiglio prezioso del tecnico Bollini che si porta dietro?

«Il mister vuole che, palla al piede, mi lasci andare di più senza avere paura di sbagliare».

Con l'Under 20 bianconera, che rapporto ha con mister Padoin?

«Ho un bellissimo rapporto con lui, con il mister ci sentiamo spesso. Padoin mi chiede più concretezza sotto porta. Sono molto critico e ascolto sempre con attenzione i consigli dei miei allenatori».

Come si descriverebbe Destiny lontano dal campo?

«Come uno a cui piace stare al centro dell'attenzione. Sono un ragazzo tranquillo. Sto sempre nel mio, tutto sommato, però sono socievole e amo quindi conoscere gente nuova».

Tornando al campo, qual è stata finora la partita in cui ha capito di essere cresciuto maggiormente?

«Penso la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta (persa ai rigori ad aprile dai bianconeri, match nel quale Elimoghale è entrato nella ripresa segnando uno dei penalty finali, ndr). In quella gara ho capito che il minutaggio non sia importante. L’importante è entrare in campo, una volta chiamati a farlo, con grande determinazione e con la giusta cattiveria per fare la differenza».

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