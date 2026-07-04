“Spio Yildiz e voglio la Juve dei grandi. Io super critico, il mister mi chiede sempre…”

Deve il suo nome alla parola "destino". E Destiny Elimoghale, 17 anni, sembra già parlare da predestinato. L'attaccante azzurro e bianconero di origini nigeriane, classe 2009, si racconta dal ritiro dell'Under 19 di Alberto Bollini, impegnata nell'Europeo di categoria in corso in Galles.
Arrivate dal successo contro la Serbia per 2-0 e dallo 0-0 con la Croazia. Qual è il clima che si respira nello spogliatoio azzurro?
«Abbiamo tanta voglia di dimostrare il nostro valore. Contro la Croazia ci sono state alcune occasioni per vincere la partita, ma non le abbiamo sfruttate al meglio».
Cosa vi è mancato per vincerla?
«Credo un po' di cattiveria in area di rigore. Loro hanno fatto tanto possesso palla, cercando poco la profondità. Noi abbiamo aspettato, senza però pressare quando c'è stata la possibilità di farlo».
Il suo esordio in azzurro risale al 2023 con l'Under 15. Cosa ha provato la prima volta che ha indossato la maglia dell'Italia?
«È stato un momento speciale. Dopo il lavoro della Juventus e l'aiuto dei miei genitori, i nostri sforzi sono stati ripagati. Sono orgoglioso di indossare l'azzurro anche oggi e cercherò di continuare a farlo per anni, magari arrivando a esordire con la Nazionale maggiore».
La svolta con Cioffi e l'idolo Neymar
Quando ha capito che il calcio potesse diventare qualcosa di più di una semplice passione?
«Quando ho conosciuto Matteo Cioffi alla Juve Under 17. Il mister mi ha sempre detto che, senza il duro lavoro, il talento non può essere mostrato».
Ci sono altri grandi obiettivi?
«Sì, un giorno voglio arrivare a giocare con la prima squadra della Juventus».
Quali sono stati i suoi passi più importanti a livello calcistico?
«Gioco alla Juve da quando avevo sette anni, ma ho cominciato nel Rebaudengo, società di Torino, città dove sono nato e cresciuto con la mia famiglia».
A chi si ispira calcisticamente?
«Ho sempre ammirato Neymar prime, soprattutto ai tempi del Santos. Mi dicono che io somigli a Rafa Leao del Milan e che abbia le sue movenze».
Su Yildiz, Bollini e Padoin
Chi ammira invece tra i giocatori della Juventus?
«Mi ispiro molto a Kenan Yildiz, ma non ho ancora avuto il piacere di conoscerlo».
Tornando alla Nazionale, c'è un consiglio prezioso del tecnico Bollini che si porta dietro?
«Il mister vuole che, palla al piede, mi lasci andare di più senza avere paura di sbagliare».
Con l'Under 20 bianconera, che rapporto ha con mister Padoin?
«Ho un bellissimo rapporto con lui, con il mister ci sentiamo spesso. Padoin mi chiede più concretezza sotto porta. Sono molto critico e ascolto sempre con attenzione i consigli dei miei allenatori».
Come si descriverebbe Destiny lontano dal campo?
«Come uno a cui piace stare al centro dell'attenzione. Sono un ragazzo tranquillo. Sto sempre nel mio, tutto sommato, però sono socievole e amo quindi conoscere gente nuova».
Tornando al campo, qual è stata finora la partita in cui ha capito di essere cresciuto maggiormente?
«Penso la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta (persa ai rigori ad aprile dai bianconeri, match nel quale Elimoghale è entrato nella ripresa segnando uno dei penalty finali, ndr). In quella gara ho capito che il minutaggio non sia importante. L’importante è entrare in campo, una volta chiamati a farlo, con grande determinazione e con la giusta cattiveria per fare la differenza».
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Deve il suo nome alla parola "destino". E Destiny Elimoghale, 17 anni, sembra già parlare da predestinato. L'attaccante azzurro e bianconero di origini nigeriane, classe 2009, si racconta dal ritiro dell'Under 19 di Alberto Bollini, impegnata nell'Europeo di categoria in corso in Galles.
Arrivate dal successo contro la Serbia per 2-0 e dallo 0-0 con la Croazia. Qual è il clima che si respira nello spogliatoio azzurro?
«Abbiamo tanta voglia di dimostrare il nostro valore. Contro la Croazia ci sono state alcune occasioni per vincere la partita, ma non le abbiamo sfruttate al meglio».
Cosa vi è mancato per vincerla?
«Credo un po' di cattiveria in area di rigore. Loro hanno fatto tanto possesso palla, cercando poco la profondità. Noi abbiamo aspettato, senza però pressare quando c'è stata la possibilità di farlo».
Il suo esordio in azzurro risale al 2023 con l'Under 15. Cosa ha provato la prima volta che ha indossato la maglia dell'Italia?
«È stato un momento speciale. Dopo il lavoro della Juventus e l'aiuto dei miei genitori, i nostri sforzi sono stati ripagati. Sono orgoglioso di indossare l'azzurro anche oggi e cercherò di continuare a farlo per anni, magari arrivando a esordire con la Nazionale maggiore».