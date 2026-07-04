Non si sperpera, si investe: come sarà il mercato dopo Ekhator. Non è una Juve per vecchi, ma...

Non sarà una Juve per vecchi, parafrasando il romanzo di Cormac McCarthy da cui è tratto l’ancora più noto film capolavoro dei fratelli Coen, “No country for old men”, “Non è un Paese per vecchi”: è la nuova strategia bianconera, ma va spiegata nel dettaglio per evitare di incappare in equivoci. Questo non significa che non arriveranno calciatori esperti, nella sessione di mercato già in piena attività: da tale punto di vista, Luciano Spalletti può stare tranquillo. Però sarà rivisto e reinterpretato il concetto di “instant team” che aveva cominciato a portare avanti Damien Comolli: l’idea di una squadra con un’età media più alta, maggiore esperienza e personalità non verrà del tutto abiurata, ma la filosofia da seguire sarà differente.
L’idea del nuovo ad e dg Giovanni Carnevali è chiara ed è resa ancora più forte dalle prime mosse della sua gestione: se andranno effettuati degli investimenti, anche consistenti, andranno rivolti principalmente ai giovani, ai talenti di prospettiva. Dunque, la linea guida da seguire è: non si spende, si investe. Così è da interpretare l’operazione che a portato a Torino, un po’ a sorpresa, Jeff Ekhator nella tarda serata del 30 giugno, in tempo per le questioni relative ai bilanci di Juve e Genoa, il club in cui l’azzurrino è cresciuto e nel quale giocherà David Puczka, seguendo il percorso inverso. Di fatto, l’operazione portata avanti e chiusa dal ds Ottolini, con l’avallo del nuovo ad, è un forte segnale che la Juve manda per evidenziare il cambio di rotta: non c’è timore nell’investire anche somme ingenti, a patto che sia per profili ritenuti futuribili, dunque potenziali campioni ancora da scoprire e da costruire.
Ekhator: un'anima azzurra per la Juve
Per di più Ekhator è un talento italiano, quindi a maggior ragione funzionale a un progetto bianconero che punta a ritrovare un’anima azzurra che da qualche tempo si è persa. Un percorso diametralmente opposto a quello intrapreso da Comolli e stoppato dalla proprietà con il cambio della guardia del 12 giugno con l’arrivo di Carnevali negli uffici della Continassa. In ordine di tempo, quella che sembra essere la prossima operazione di mercato della nuova gestione Juve in entrata va nella stessa direzione dell’affare Ekhator: si aspetta il ritorno in Italia di Tarik Muharemovic per concludere la trattativa già ben avviata con il Sassuolo per perfezionare il ritorno del difensore bosniaco a Torino.
La stessa filosofia insomma: investimenti sì, ma per i giovani di belle speranze, da lanciare con coraggio. Ma tutto questo non significa che non arriveranno elementi più rodati a completare una rosa dall’equilibrato mix, nei piani condivisi da Carnevali e Spalletti. Però sugli over l’idea di base è quella di non sborsare cifre considerevoli: ecco dunque le ipotesi a parametro zero, come per esempio Franck Kessié a centrocampo. Però non è l’unico: anche l’intenzione di puntare per la porta sul Dibu Martinez si sposa con i progetti bianconeri solo qualora l’operazione dovesse concretizzarsi a zero costi di cartellino o quasi.
Juve a lunga conservazione
Ecco perché nel frattempo si sono fatte largo altre possibilità, magari su portieri con meno curriculum internazionale, ma più prospettive (un esempio è la chiacchierata per Suzuki del Parma). Forse l’unica vera eccezione potrà cadere sul centravanti, in particolare sulla scelta di puntare forte su Kolo Muani, ma anche in questo caso c’è da specificare: la Juventus per prendere l’attaccante dovrà inserire negli accordi con il Psg una cifra notevole, ma finora non si è avvicinata ai 40 milioni di obbligo di riscatto richiesti dal club francese, questo proprio perché la prospettiva per investire deve essere quella delle futuribilità. La filosofia è sottoscritta pure dalla proprietà, che ha puntato su Carnevali - figura dirigenziale che gode della piena fiducia - di costruire qualcosa di solido e duraturo nel tempo. E che poi, certo, possa tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo, con sostenibilità e giudizio.
Non sarà una Juve per vecchi, parafrasando il romanzo di Cormac McCarthy da cui è tratto l’ancora più noto film capolavoro dei fratelli Coen, “No country for old men”, “Non è un Paese per vecchi”: è la nuova strategia bianconera, ma va spiegata nel dettaglio per evitare di incappare in equivoci. Questo non significa che non arriveranno calciatori esperti, nella sessione di mercato già in piena attività: da tale punto di vista, Luciano Spalletti può stare tranquillo. Però sarà rivisto e reinterpretato il concetto di “instant team” che aveva cominciato a portare avanti Damien Comolli: l’idea di una squadra con un’età media più alta, maggiore esperienza e personalità non verrà del tutto abiurata, ma la filosofia da seguire sarà differente.
L’idea del nuovo ad e dg Giovanni Carnevali è chiara ed è resa ancora più forte dalle prime mosse della sua gestione: se andranno effettuati degli investimenti, anche consistenti, andranno rivolti principalmente ai giovani, ai talenti di prospettiva. Dunque, la linea guida da seguire è: non si spende, si investe. Così è da interpretare l’operazione che a portato a Torino, un po’ a sorpresa, Jeff Ekhator nella tarda serata del 30 giugno, in tempo per le questioni relative ai bilanci di Juve e Genoa, il club in cui l’azzurrino è cresciuto e nel quale giocherà David Puczka, seguendo il percorso inverso. Di fatto, l’operazione portata avanti e chiusa dal ds Ottolini, con l’avallo del nuovo ad, è un forte segnale che la Juve manda per evidenziare il cambio di rotta: non c’è timore nell’investire anche somme ingenti, a patto che sia per profili ritenuti futuribili, dunque potenziali campioni ancora da scoprire e da costruire.