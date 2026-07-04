Roadmap Juve, tutto in 50 giorni: il programma di Spalletti dal mercato al Frosinone

Una decina di giorni per la ripartenza. Una decina di giorni per rivedere la Juventus, almeno al lavoro, prima di riprendere ritmo e fiato, quindi partite. Il 13 luglio i bianconeri si ritroveranno alla Continassa: la stagione, come ormai da prassi, comincerà esattamente da lì, con l’appoggio delle strutture di casa, hotel compreso, che sarà la base di partenza per un ritiro più blJuveando prima del giro di stadi, sfide, tour e tournée organizzato dal club per prepararsi al meglio per la prossima stagione. Nulla di clamoroso, però l’eccitazione c’è, anche per vedere all’opera nuovi ed eventuali colpi.
Non è un segreto che la Juve voglia chiuderne un paio entro la prossima settimana - e Muharemovic è a un passo, Kolo Muani potrebbe diventarlo -: l’effetto che fa potrebbe dare una scossa al club in fase di ripresa, e potrebbe rigenerare quell’entusiasmo di cui c’è bisogno in queste prime curve stagionali. Che saranno comunque chiave, almeno per capire le intenzioni di Spalletti: come e da chi partirà? Con quale sistema di gioco? E chi sarà il suo centravanti, ora che di Vlahovic non vi è più traccia? I primi allenamenti saranno solamente per rimettere benzina nel motore, tutto il resto si colorerà di opportunità. Un po’ per tutti.
Amichevoli e tournée estiva
Iniziando con un test intrigante, quello di sabato 18 luglio, contro il Basilea. Non risolverà dubbi, ma almeno risveglierà i muscoli. Come la sfida di una settimana più tardi, contro lo Standard Liegi, quando un po’ di giocatori dal Mondiale - quantomeno per presenziare - potrebbero già esserci. Infine, la tournée. Con la prima parte a Hong Kong e il successivo trasferimento in Australia, dove i bianconeri rimarranno fino all’11 agosto, giorno della sfida al Palermo. Prima, due test decisivi, determinanti per intuire ritmi e condizioni: Chelsea e Inter.
Già, il derby d’Italia a inizio agosto. Che sarà un po’ come guardare a uno specchio che riflette quello che vorresti essere, almeno dal punto di vista della profondità di rosa, della capacità di surfare le pressioni. Per quella data, la Juventus vorrebbe tanto aver definito (in gran parte) la rosa, ma verosimilmente non sarà così. Potrebbe però diventare l’occasione per testare la squadra che da lì a quindici giorni comincerà la propria stagione in casa del Frosinone.
Il lavoro di Spalletti e gli obiettivi sul mercato
Sembra lontanissimo, e invece sono esattamente cinquanta giorni. Cinquanta giorni in cui Spalletti dovrà creare e poi modellare una squadra. In cui anche la stessa Juve dovrà credere di poter tornare ad ambire a certe altezze. Comunque, tutto ricomincerà dalla Continassa. E lo farà anche con un po’ di ragazzi in arrivo dalle giovanili, che in particolare nella prima parte degli allenamenti aiuteranno a rimpinguare la rosa. Magari qualcuno avrà un’occasione più corposa, magari qualcun altro avrà delle chance che neanche immaginava.
Magari, come si augura, a partire dal prossimo 13 luglio anche la squadra bianconera capirà meglio quello di cui ha bisogno, per poi trasferirlo alla dirigenza, alla ricerca delle migliori occasioni. Per ora, cioè tra circa dieci giorni, il focus sarà su corsa e condizione. Poi passerà su geometrie e soluzioni. E le soluzioni, ecco, Lucio le aspetta soprattutto dal mercato, dal portiere all’attaccante, dal centrocampista al difensore. C’è tanto da fare, in quest’estate. E quel tanto si farà. A partire dal 13 luglio, quando la nuova Juve di Spalletti - e quanto nuova è da capire - metterà piede e testa nella prossima stagione. Quella che dovrà dare risposte sotto molti punti di vista. Il più importante: tornare a competere per arrivare all’idea di poter vincere. Per qualcuno è il minimo indispensabile, invece serve costruire un percorso per arrivarci.
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Una decina di giorni per la ripartenza. Una decina di giorni per rivedere la Juventus, almeno al lavoro, prima di riprendere ritmo e fiato, quindi partite. Il 13 luglio i bianconeri si ritroveranno alla Continassa: la stagione, come ormai da prassi, comincerà esattamente da lì, con l’appoggio delle strutture di casa, hotel compreso, che sarà la base di partenza per un ritiro più blJuveando prima del giro di stadi, sfide, tour e tournée organizzato dal club per prepararsi al meglio per la prossima stagione. Nulla di clamoroso, però l’eccitazione c’è, anche per vedere all’opera nuovi ed eventuali colpi.
Non è un segreto che la Juve voglia chiuderne un paio entro la prossima settimana - e Muharemovic è a un passo, Kolo Muani potrebbe diventarlo -: l’effetto che fa potrebbe dare una scossa al club in fase di ripresa, e potrebbe rigenerare quell’entusiasmo di cui c’è bisogno in queste prime curve stagionali. Che saranno comunque chiave, almeno per capire le intenzioni di Spalletti: come e da chi partirà? Con quale sistema di gioco? E chi sarà il suo centravanti, ora che di Vlahovic non vi è più traccia? I primi allenamenti saranno solamente per rimettere benzina nel motore, tutto il resto si colorerà di opportunità. Un po’ per tutti.