Roadmap Juve, tutto in 50 giorni: il programma di Spalletti dal mercato al Frosinone

Sembra lontanissimo, e invece sono esattamente cinquanta giorni. Cinquanta giorni in cui Spalletti dovrà creare e poi modellare una squadra . In cui anche la stessa Juve dovrà credere di poter tornare ad ambire a certe altezze. Comunque, tutto ricomincerà dalla Continassa. E lo farà anche con un po’ di ragazzi in arrivo dalle giovanili, che in particolare nella prima parte degli allenamenti aiuteranno a rimpinguare la rosa. Magari qualcuno avrà un’occasione più corposa, magari qualcun altro avrà delle chance che neanche immaginava.

Magari, come si augura, a partire dal prossimo 13 luglio anche la squadra bianconera capirà meglio quello di cui ha bisogno, per poi trasferirlo alla dirigenza, alla ricerca delle migliori occasioni. Per ora, cioè tra circa dieci giorni, il focus sarà su corsa e condizione. Poi passerà su geometrie e soluzioni. E le soluzioni, ecco, Lucio le aspetta soprattutto dal mercato, dal portiere all’attaccante, dal centrocampista al difensore. C’è tanto da fare, in quest’estate. E quel tanto si farà. A partire dal 13 luglio, quando la nuova Juve di Spalletti - e quanto nuova è da capire - metterà piede e testa nella prossima stagione. Quella che dovrà dare risposte sotto molti punti di vista. Il più importante: tornare a competere per arrivare all’idea di poter vincere. Per qualcuno è il minimo indispensabile, invece serve costruire un percorso per arrivarci.

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