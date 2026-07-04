Juventus Women, parte l’era Guerrero: Serturini, Chiba e Noordman

Ora che i due ruoli apicali sono stati ufficializzati, tutta l’attenzione si può (e si deve) spostare sul mercato. Perché la stagione è alle porte con il primo appello fissato per martedì, inizio della preparazione. Alla Juventus Women servono subito un’attaccante centrale e una centrocampista di qualità - che sarà un profilo internazionale - pronta a prendere il posto di Wälti, prossima alla partenza: sono questi i due innesti sui quali Massimiliano Mazzetta sta lavorando già da settimane, dopo essersi assicurato i due esterni d’attacco Serturini e Chiba e l’esterno basso Noordman. Prima ancora che venisse confermato dalla nota con cui il club, ieri, gli ha consegnato ufficialmente le chiavi del dopo Braghin, scegliendolo come nuovo Head of Women’s Football con un contratto fino al 2028: “Un importante segnale di continuità e di valorizzazione delle competenze maturate all’interno del club, in un percorso che guarda al futuro”, si legge nel comunicato. Mazzetta, entrato in Juventus nel 2013, negli ultimi due anni ha ricoperto la carica di Deputy Women’s Football Director, che gli ha permesso di contribuire allo sviluppo dell’area femminile lavorando a stretto contatto con un “mostro sacro” qual è Braghin. Della stessa durata il contratto che la Juventus ha confermato, sempre ieri, con lo spagnolo Isaac Guerrero, nuovo tecnico della prima squadra che “porta in bianconero un percorso professionale lungo oltre trent’anni, sviluppato tra campo, metodologia e formazione degli allenatori”.