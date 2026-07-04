Torino-Juve e tifoso ferito, chiesto l'arresto del poliziotto: indagini e ricostruzione dei fatti

La richiesta di domiciliari e l'interrogatorio davanti al Gip

La nota della Procura prosegue: "È stata dunque chiesta la misura degli arresti domiciliari per l'agente, che è già stato sottoposto all'interrogatorio preventivo previsto dalla legge". E: "La attenta e minuziosa ricostruzione dei fatti, operata con grande professionalità e senza risparmio di energie dalla Squadra mobile di Torino coordinata da questa Procura della Repubblica, ha, quindi, consentito, allo stato degli atti, di riferire la specifica condotta criminosa all'operatore di polizia nei cui confronti è stata richiesta al Gip del Tribunale in sede l'applicazione della misura cautelare custodiale degli arresti domiciliari, e nei cui confronti si è svolto, a cura del Gip competente, l'interrogatorio preventivo previsto dalla legge, ed al cui esito ha riservato ogni decisione".