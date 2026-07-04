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Juve, ecco Reynaud: il difensore arriva in bianconero dal Tolosa, i dettagli

Il difensore francese rinforza la Primavera di Padoin: convinto dal progetto tecnico e per le prospettive dettate dalla società
4 min
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La Juventus continua a investire sul futuro e aggiunge un nuovo profilo al proprio settore giovanile. Si tratta di Louis Reynaud, giovane difensore centrale mancino. Il giocatore arriva dalla Francia e si unisce alla Primavera bianconera. L’operazione rientra nella strategia di crescita dei talenti internazionali a lungo termine. I dettagli dell'operazione sono resi noti dal club. 

Un innesto mirato per la difesa del futuro

Reynaud è un centrale classe 2008, cresciuto nel vivaio del Tolosa, che ha firmato un contratto lungo con la Juve, con scadenza fissata al 30 giugno 2030. Il suo profilo è stato seguito con attenzione dall’area scouting bianconera, che lo ha valutato per caratteristiche tecniche e potenziale. Il lavoro di selezione e trattativa è stato coordinato da Scaglia insieme a Claudio Chiellini.

L’idea della Juventus è inserirlo gradualmente nel percorso di crescita tra Vinovo e le squadre professionistiche. Il progetto prevede un primo periodo di ambientamento con il gruppo guidato da Padoin. Successivamente potrebbe passare alla Next Gen sotto la guida di Brambilla. L’obiettivo è sviluppare le sue qualità difensive e adattarlo al calcio italiano con continuità. La società bianconera punta su di lui come investimento tecnico e progettuale per il medio-lungo periodo.

Dall’intesa con il Tolosa alla crescita a Vinovo

L’arrivo di Reynaud è stato favorito anche da una fase di stallo contrattuale con il Tolosa, che non aveva ancora definito il suo primo accordo da professionista. La Juventus ha colto l’occasione per inserirsi rapidamente e chiudere l’operazione. Decisiva è stata la presentazione del progetto sportivo costruito a Vinovo. In base ai progressi potrà poi proseguire verso i vari step all'interno del club bianconero. In Francia resta un po’ di rammarico per la perdita di un talento considerato promettente. Per la Juventus, invece, si tratta di un’operazione coerente con la linea verde e la costruzione del futuro.

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