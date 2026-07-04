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Walti saluta le Juve Women e torna in Inghilterra: l'addio dopo una stagione in bianconero

La rivoluzione all'interno della rosa del femminile continua con la cessione della centrocampista svizzera
3 min
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Walti saluta le Juve Women e torna in Inghilterra: l'addio dopo una stagione in bianconero© Getty Images
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Lia Wälti lascia la Juventus Women dopo una sola stagione disputata in bianconero. La centrocampista svizzera conclude così una breve esperienza in Italia e cambia nuovamente campionato. Il suo futuro sarà ancora in Inghilterra, nel calcio della Women’s Super League. È infatti ufficiale il trasferimento al Brighton. Una sorta di rivoluzione in casa femminile dopo gli addii dei giorni scorsi e gli arrivi di Guerrero in panchina e Mazzetta come ds. 

Cessione e ritorno in Inghilterra

La Juventus Women ha comunicato la cessione a titolo definitivo di Lia Wälti al Brighton. La giocatrice torna così a competere in Inghilterra dopo i sette anni trascorsi con l’Arsenal. Il trasferimento segna un nuovo capitolo della sua carriera dopo l’esperienza in Serie A. Il Brighton ha deciso di puntare sulla sua grande esperienza internazionale e sulla sua qualità in mezzo al campo. Per Wälti si tratta di un ritorno in un campionato già conosciuto e altamente competitivo. La chiusura con la Juventus Women arriva dopo una sola stagione giocata in bianconero.

Stagione alla Juventus Women e trofei vinti

Nel corso della stagione appena conclusa, Lia Wälti ha collezionato 29 presenze complessive con la maglia della Juventus Women tra Serie A, Coppa Italia, UEFA Women’s Champions League e Supercoppa Italiana. Ha dato il suo contributo in termini di equilibrio e costruzione del gioco in mezzo al campo. Durante l’annata ha contribuito alla conquista della Serie A Women’s Cup con il club bianconero. Inoltre ha festeggiato anche la vittoria della Supercoppa Italiana. La sua stagione si chiude quindi con due trofei nazionali all’attivo. L’esperienza in Italia resta breve ma comunque arricchita da successi e continuità di impiego.

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