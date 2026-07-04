Juve Women, è Noordman il nuovo colpo a centrocampo: "Grande protagonista". Il comunicato

Danique Noordman è una nuova giocatrice della Juventus Women . Classe 2004, la centrocampista olandese approda a titolo definitivo dall'Ajax, dove ha militato a partire dall'estate 2023. Noordman si lega alla Vecchia Signora fino al 30 giugno 2029. Nel suo curriculum, anche i tre anni trascorsi al PEC Zwolle, squadra della sua città natale.

La nota ufficiale

"Nuovo acquisto della Juventus Women che accoglie Danique Noordman, giocatrice olandese di grande talento: la calciatrice ha firmato un contratto che la legherà al nostro Club fino al 30 giugno 2029. Nata a Zwolle nel 2004, muove i suoi primi passi nel PEC Zwolle, club con cui esordisce nella massima serie olandese a soli 16 anni, prima di trasferirsi all’Ajax nell'estate del 2023. Ad Amsterdam la sua crescita prosegue ad alti livelli, trovando continuità sia in campionato sia nelle competizioni europee. Nella stagione appena conclusa è stata una grande protagonista, collezionando 28 presenze, 4 gol e 3 assist in tutte le competizioni e trovando anche spazio nel Team Of The Season dell’Eredivisie".