Kessie e Goretzka, la Juve cerca il leader per il centrocampo: qual è la strategia di Carnevali

Insomma, per un verso o per l’altro siamo di fronte e due “calciatori alfa” che rappresenterebbero una benedetta iniezione di personalità e di esperienza a una squadra, quella bianconera, che ne ha evidenziato spesso la carenza. Non è un caso, del resto, che i contatti con gli entourage dei due calciatori sino stati attivati mesi fa e non certo ora, con una piccola sfumatura che evidenzia anche le differenze caratteriali dei protagonisti: un poco più esuberante l’ivoriano, che si propone e che non vede l’ora di tornare in Italia, più riflessivo il tedesco che sì, prende in considerazione l’attenzione della Juventus ma che valuta anche altre proposte.

Dicono che lui davvero sia interessato più al progetto e che la postura, l’attenzione, la prospettiva di rilancio che ha la Juve gli piacciano e che sia disposto per questo a non forzare troppo dal punto di vista economico. L’entourage di Kessié, invece, sembra un poco più rigido su certi parametri economici e ora, visto che anche per lui si è chiuso il Mondiale, il suo agente George Atangana è in arrivo in Italia per capire le dinamiche (occhio anche alla Roma: Gasperini ha lanciato in Serie A Kessié e lo riprenderebbe volentieri con sé). In ballo, per entrambi, ci sono il bonus alla firma (si parla di una decina di milioni) e il nodo ingaggio che la Juve vuole tenere sotto la “quota Yildiz” di 6 milioni. E, prima, a Torino vogliono chiudere i discorsi per portiere e centravanti mentre con Kessié e Goretzka continuano le chiacchiere. A zero, per modo di dire…