Kessie e Goretzka, la Juve cerca il leader per il centrocampo: qual è la strategia di Carnevali

Le chiacchiere stanno a zero. A parametro zero. In realtà intorno e dentro la Juventus di chiacchiere se ne fanno parecchie, ma i parametri zero si sono ridotti sostanzialmente a due: Franck Kessié e Leon Goretzka. Due centrocampisti, diversi per caratteristiche, attitudini e temperamento ma appunto accomunati dalla affatto secondaria caratteristica di ritrovarsi liberi da vincoli contrattuali e, quindi, di poter discutere solo (si fa per dire eh) del futuro ingaggio.
L’ivoriano è stato salutato anche ufficialmente dai sauditi del Al Ahli, dove ha guadagnato la rispettabilissima cifra di 14 milioni netti l’anno per tre anni; il tedesco ha salutato il Bayern Monaco dopo una onoratissima militanza di otto stagioni che hanno prodotto una Champions, sette campionati e una serie di altri trofei al club bavarese che, di contro, gli corrispondeva otto (nell’ultimo periodo arrivava a 10...) milioni netti di ingaggio l’anno. Adesso sono liberi. E ascoltano: progetti, richieste, proposte e offerte economiche. Eh sì, anche quelle: perché la vita costa cara e i soldi non bastano proprio mai.
Kessiè o Goretzka?
Ma torniamo al punto: la Juventus che, da tempo, segue entrambi con una leggera predilezione per Kessié che sembra poter garantire qualcosa in più dal punto di vista del dinamismo e della forza, come ha confermato anche al Mondiale dove invece Goretzka era la seconda scelta di Nagelsmann. L’ex del Bayern, per contro, ha una maggiore capacità di lettura del gioco e un piede più educato, tanto che può muoversi anche dietro le punte in posizione quasi a trequartista come chi sa districarsi nel traffico fitto a ridosso dell’area avversaria (una delle opzioni, l’ha ripetuto più volte Spalletti, che più mancano a questa Juve) e, soprattutto, ha sviluppato una quasi decennale attitudine alla gestione dei match ad alto livello, quelli che portano alle vittorie.
Al punto che ormai questa postura gli risulta perfino automatica. L’altro, Franck, è scortato da una leadership naturale che gli deriva anche dall’autostima piuttosto, definiamola così, marcata come hanno confermato le sue frasi circa il corteggiamento dei bianconeri: «Se ne parla, sono libero e sto molto bene. Sono un grande affare: io mi prenderei».
Personalità ed esperienza per la Juve
Insomma, per un verso o per l’altro siamo di fronte e due “calciatori alfa” che rappresenterebbero una benedetta iniezione di personalità e di esperienza a una squadra, quella bianconera, che ne ha evidenziato spesso la carenza. Non è un caso, del resto, che i contatti con gli entourage dei due calciatori sino stati attivati mesi fa e non certo ora, con una piccola sfumatura che evidenzia anche le differenze caratteriali dei protagonisti: un poco più esuberante l’ivoriano, che si propone e che non vede l’ora di tornare in Italia, più riflessivo il tedesco che sì, prende in considerazione l’attenzione della Juventus ma che valuta anche altre proposte.
Dicono che lui davvero sia interessato più al progetto e che la postura, l’attenzione, la prospettiva di rilancio che ha la Juve gli piacciano e che sia disposto per questo a non forzare troppo dal punto di vista economico. L’entourage di Kessié, invece, sembra un poco più rigido su certi parametri economici e ora, visto che anche per lui si è chiuso il Mondiale, il suo agente George Atangana è in arrivo in Italia per capire le dinamiche (occhio anche alla Roma: Gasperini ha lanciato in Serie A Kessié e lo riprenderebbe volentieri con sé). In ballo, per entrambi, ci sono il bonus alla firma (si parla di una decina di milioni) e il nodo ingaggio che la Juve vuole tenere sotto la “quota Yildiz” di 6 milioni. E, prima, a Torino vogliono chiudere i discorsi per portiere e centravanti mentre con Kessié e Goretzka continuano le chiacchiere. A zero, per modo di dire…
Le chiacchiere stanno a zero. A parametro zero. In realtà intorno e dentro la Juventus di chiacchiere se ne fanno parecchie, ma i parametri zero si sono ridotti sostanzialmente a due: Franck Kessié e Leon Goretzka. Due centrocampisti, diversi per caratteristiche, attitudini e temperamento ma appunto accomunati dalla affatto secondaria caratteristica di ritrovarsi liberi da vincoli contrattuali e, quindi, di poter discutere solo (si fa per dire eh) del futuro ingaggio.
L’ivoriano è stato salutato anche ufficialmente dai sauditi del Al Ahli, dove ha guadagnato la rispettabilissima cifra di 14 milioni netti l’anno per tre anni; il tedesco ha salutato il Bayern Monaco dopo una onoratissima militanza di otto stagioni che hanno prodotto una Champions, sette campionati e una serie di altri trofei al club bavarese che, di contro, gli corrispondeva otto (nell’ultimo periodo arrivava a 10...) milioni netti di ingaggio l’anno. Adesso sono liberi. E ascoltano: progetti, richieste, proposte e offerte economiche. Eh sì, anche quelle: perché la vita costa cara e i soldi non bastano proprio mai.