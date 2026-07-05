Vicario-Juve, c'è la svolta? Il Tottenham apre: ecco quali sono le condizioni

TORINO - Potrebbe essere la svolta. O comunque una strada, che pure potrebbe portare al nuovo portiere. La Juventus si muove per Guglielmo Vicario, lo sta facendo con più insistenza rispetto alle ultime settimane, durante le quali la concentrazione massima è stata sul Dibu Martinez, quindi sull’opportunità Svilar, sfumata solo per volontà di Gasperini e di riflesso della proprietà romanista. Ebbene: aumentano adesso le possibilità del portiere del Tottenham, che ha un contratto in scadenza nel 2028 e che da Londrà andrà via. Con la Juve che l’ha già valutato come profilo potenzialmente idoneo per raccogliere l’eredità di Di Gregorio.
Vicario-Juve, si può fare: i dettagli
Un elemento fino a questo punto aveva frenato ogni passo in avanti: i costi dell’operazione - gli Spurs hanno sempre chiesto 20 milioni di euro - erano sembrati sin da subito esosi, ma la recente apertura al prestito, e per di più con diritto di riscatto, potrebbe spianare adesso la strada. Eccola, appunto, la svolta. E la possibilità. Vicario la coglierebbe all’istante, dopo essersi bruciato la pista Inter (era l’uomo designato al post Sommer, poi la scelta di procedere con la promozione di Martinez) e dopo aver dato già il suo addio al club inglese, anche per decisione diretta di Roberto De Zerbi.
Vicario dice addio alla vita inglese
Non ne ha fatto mica un dramma: da un po’ di tempo considerava chiusa la sua vita inglese, e sin dalla scorsa primavera l’entourage del giocatore è al lavoro per trovare una soluzione. Cioè una sistemazione, pure da 4 milioni all’anno. Staremo a vedere: nel frattempo, l’apertura del Tottenham è uno scivolo comodo verso un’opportunità, e la Juve in questo momento non aspetta davvero altro. Come - ormai - da filosofia, l’obiettivo s’è fatto evitare investimenti pesanti per quei giocatori non esattamente “verdi” - Vicario ha 29 anni - e limitare le spese più pesanti sui giocatori con un futuro, magari assicurato.
Dibu Martinez, la pista resta viva
Naturalmente, la Juve non perde e non perderà di vista le altre e differenti piste. A partire proprio dal numero uno della Nazionale argentina, reduce dalla notte thriller contro Capo Verde e nel pieno flusso di dubbi sul suo futuro. L’intenzione del Dibu non è cambiata: partirà, ed è pure convinto che a Torino possa completare alla grande la sua carriera, alla quale manca un grande club per la consacrazione. L’Aston Villa è d’accordo, anzi caldeggia l’uscita. Ma al giusto prezzo, che è sopra i 10 milioni di euro. Considerate le richieste sull’ingaggio - 5 milioni per tre anni - e il costo del cartellino, la fase di stallo vien da sé.
Calciomercato Juve: Suzuki resta difficile, avanti su Kolo Muani
Per questo i bianconeri si sono cautelati, in particolare nelle ultime ore, anche con altri sondaggi. Il pensiero è andato ad esempio su Suzuki, attuale numero uno del Parma, la cui valutazione si aggira intorno ai 30 milioni (e ha tanto, tantissimo mercato in Premier League) e per questo risulta impraticabile. Almeno per il momento. Momento che è particolare, intricato, perciò da sbrogliare. Vicario sarebbe un nodo sciolto, nell’ultima settimana di vacanza e negli stessi giorni in cui i bianconeri contano di chiudere l’operazione Muharemovic e di andare più spediti su Kolo Muani, per cui sono previsti nuovi contatti a partire da domani. Insomma, ci siamo. E con nuove, buone possibilità di riuscita. Che vuol dire pure fiducia, brezza sul volto di Spalletti, presto di nuovo a Torino per iniziare la semina della prossima Juventus.
TORINO - Potrebbe essere la svolta. O comunque una strada, che pure potrebbe portare al nuovo portiere. La Juventus si muove per Guglielmo Vicario, lo sta facendo con più insistenza rispetto alle ultime settimane, durante le quali la concentrazione massima è stata sul Dibu Martinez, quindi sull’opportunità Svilar, sfumata solo per volontà di Gasperini e di riflesso della proprietà romanista. Ebbene: aumentano adesso le possibilità del portiere del Tottenham, che ha un contratto in scadenza nel 2028 e che da Londrà andrà via. Con la Juve che l’ha già valutato come profilo potenzialmente idoneo per raccogliere l’eredità di Di Gregorio.
Vicario-Juve, si può fare: i dettagli
Un elemento fino a questo punto aveva frenato ogni passo in avanti: i costi dell’operazione - gli Spurs hanno sempre chiesto 20 milioni di euro - erano sembrati sin da subito esosi, ma la recente apertura al prestito, e per di più con diritto di riscatto, potrebbe spianare adesso la strada. Eccola, appunto, la svolta. E la possibilità. Vicario la coglierebbe all’istante, dopo essersi bruciato la pista Inter (era l’uomo designato al post Sommer, poi la scelta di procedere con la promozione di Martinez) e dopo aver dato già il suo addio al club inglese, anche per decisione diretta di Roberto De Zerbi.