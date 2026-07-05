Vicario-Juve, c'è la svolta? Il Tottenham apre: ecco quali sono le condizioni

Calciomercato Juve: Suzuki resta difficile, avanti su Kolo Muani

Per questo i bianconeri si sono cautelati, in particolare nelle ultime ore, anche con altri sondaggi. Il pensiero è andato ad esempio su Suzuki, attuale numero uno del Parma, la cui valutazione si aggira intorno ai 30 milioni (e ha tanto, tantissimo mercato in Premier League) e per questo risulta impraticabile. Almeno per il momento. Momento che è particolare, intricato, perciò da sbrogliare. Vicario sarebbe un nodo sciolto, nell’ultima settimana di vacanza e negli stessi giorni in cui i bianconeri contano di chiudere l’operazione Muharemovic e di andare più spediti su Kolo Muani, per cui sono previsti nuovi contatti a partire da domani. Insomma, ci siamo. E con nuove, buone possibilità di riuscita. Che vuol dire pure fiducia, brezza sul volto di Spalletti, presto di nuovo a Torino per iniziare la semina della prossima Juventus.