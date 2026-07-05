Calciomercato Juve: intreccio Thuram-Kolo Muani, situazione Cambiaso e piano per Openda

Si torna indietro con la macchina del tempo al 7 marzo, Juventus-Pisa allo Stadium: nell'abbondante 4-0 c'è anche la firma di Khephren Thuram, la Juve è sì sesta in classifica ma con una ventata di ottimismo che si riassume nell'abbraccio spontaneo di Luciano Spalletti al suo centrocampista. Si guardava con fiducia ai successivi due mesi e mezzo di campionato, messo alla spalle il febbraio nero: invece la Juve sesta è rimasta e la mancata qualificazione alla Champions porterà a sacrifici necessari. Con un principio molto chiaro da seguire: vendere sì, ma non svendere, men che meno regalare.
Sono passati praticamente quattro mesi da quella sera del trionfo con il Pisa e ancora meno dal successo sul Bologna del 19 aprile, ultimo gol di Khephren in bianconero: se resterà proprio l'ultimo in assoluto del figlio d'arte nella Juve lo dirà solo il mercato, anche perché Thuram non è considerato un esubero da piazzare, anzi. La volontà è chiara: l'ex Nizza, pagato una ventina di milioni da Giuntoli, può fruttare una sostanziosa plusvalenza, ma appunto, essendo un titolare, è considerato un pezzo pregiato della collezione bianconera e dunque non rientra nei saldi. Khephren può partire per il fatto di avere tanti estimatori, soprattutto in Premier League, una realtà che ha dimostrato in questo inizio di trattative - se ancora ce ne fosse bisogno - di viaggiare a un'altra velocità per disponibilità economica sia a livello di costo di cartellini sia per gli stipendi da elargire ai calciatori.
Thuram all'asta
L'asticella della base d'asta per Thuram è stata piazzata parecchio in alto dall'ad Carnevali: 50 milioni, una cifra che finora ha rallentato i club che si erano mossi con i primi sondaggi, ovvero Newcastle, Nottingham Forest e Sunderland. Società danarose e anche piuttosto ambiziose, ma non in grado di accendere l'entusiasmo del centrocampista: ancora meno lo esalta la prospettiva di andare in Turchia. Thuram aspetta il Psg e spera nel colpo di scena: lì sì che la destinazione sarebbe gradita, eccome
Del resto il club bianconero e quello francese si stanno parlando tutti i giorni per portare avanti e possibilmente concludere positivamente il prima possibile l'affare Kolo Muani: trattasi di questioni separate, però le chiacchiere si intrecciano. E anche per il Psg il prezzo del figlio d'arte non cambia: 50 milioni. Da quell'abbraccio con Spalletti, per quanto riguarda il tecnico di Certaldo, nulla è cambiato: se Khephren resterà, benissimo. Altrimenti si andrà avanti, in attesa delle entrate: la Juve però deve fare cassa e nel reparto in uscita c'è pure Teun Koopmeiners. Per l'olandese servono meno soldi, ma anche in questo caso senza svendite: 30 milioni.
Locatelli e McKennie incedibili. Cambiaso...
A centrocampo c'è da liberare spazio - oltre a Douglas Luiz e Arthur già chiamati a trovarsi una sistemazione - ma Locatelli e McKennie sono considerati incedibili: l'americano poi può tornare utile in mediana soprattutto se la Juventus riuscirà a rinforzare e rivoluzionare le fasce. Dipenderà da un'altra uscita, quella di Andrea Cambiaso, pure lui elemento ritenuto sacrificabile. Il Como si è sfilato dalla lista delle pretendenti all'azzurro, il Barcellona è più una suggestione che una possibilità concreta, almeno per il momento: l'Inter giovedì ha incontrato l'agente dell'eclettico terzino, Giovanni Bia, anche per valutare quali possano essere i margini di manovra per aprire una trattativa.
Per Cambiaso vale lo stesso discorso di Thuram: non è un elemento di cui la Juventus si priverebbe a cuore leggero, ma è uno che ha potenzialmente mercato e dal quale possono arrivare risorse economiche notevoli, da 40 milioni. Difficile raggiungere cifre del genere invece per vendere Michele Di Gregorio: nel suo caso, le idee del club sono chiare - a maggior ragione dopo l'uscita dell'agente - e non è un caso che prendere un nuovo portiere sia una priorità, al pari del centravanti. Su Di Gregorio però finora si segnalano pochi movimenti, se non il Besiktas, destinazione ritenuta non interessante dal diretto interessato.
Per Openda voci di Ligue 1 e Premier
Non sarà una cessione pesante, ma tutto fa brodo: difficile trovare una sistemazione a titolo definitivo per Lois Openda. La Juve valuta il prestito e, almeno nelle prime settimane di questi due mesi di mercato aperto, cercherà di lavorare per inserire l'obbligo di riscatto con le società eventualmente interessate all'attaccante belga. Le richieste di informazioni sono state diverse, principalmente dalla Ligue 1 (Lione, Rennes e Lens), ma c'è stata anche qualche telefonata dalla Premier League (Coventry e Leeds). Intanto la prossima settimana verranno perfezionate le uscite di Faticanti e Moruzzi, entrambi destinati all'Avellino: prestito con diritto e controriscatto.
Si torna indietro con la macchina del tempo al 7 marzo, Juventus-Pisa allo Stadium: nell'abbondante 4-0 c'è anche la firma di Khephren Thuram, la Juve è sì sesta in classifica ma con una ventata di ottimismo che si riassume nell'abbraccio spontaneo di Luciano Spalletti al suo centrocampista. Si guardava con fiducia ai successivi due mesi e mezzo di campionato, messo alla spalle il febbraio nero: invece la Juve sesta è rimasta e la mancata qualificazione alla Champions porterà a sacrifici necessari. Con un principio molto chiaro da seguire: vendere sì, ma non svendere, men che meno regalare.
Sono passati praticamente quattro mesi da quella sera del trionfo con il Pisa e ancora meno dal successo sul Bologna del 19 aprile, ultimo gol di Khephren in bianconero: se resterà proprio l'ultimo in assoluto del figlio d'arte nella Juve lo dirà solo il mercato, anche perché Thuram non è considerato un esubero da piazzare, anzi. La volontà è chiara: l'ex Nizza, pagato una ventina di milioni da Giuntoli, può fruttare una sostanziosa plusvalenza, ma appunto, essendo un titolare, è considerato un pezzo pregiato della collezione bianconera e dunque non rientra nei saldi. Khephren può partire per il fatto di avere tanti estimatori, soprattutto in Premier League, una realtà che ha dimostrato in questo inizio di trattative - se ancora ce ne fosse bisogno - di viaggiare a un'altra velocità per disponibilità economica sia a livello di costo di cartellini sia per gli stipendi da elargire ai calciatori.