Carnevali e il colpo Juve, Galliani svela il retroscena: "Era qui, ma non posso dirvi..."

Altro che retorica da sfilata e sorrisi di circostanza. A Villa Alpebella , il suggestivo spazio di proprietà di Andrea Bocelli, si è tenuta la settima edizione del gran galà di beneficienza "United for Meyer” - organizzata per raccogliere fondi destinati all’ Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze -, trasformandosi per l’occasione nel quartier generale del calciomercato. Da Alessandro Moggi (padre dell’evento) ad Adriano Galliani , passando per il neo ad rossonero Massimo Calvelli , Piero Ausilio, Carlalberto Ludi, Federico Balzaretti, Igli Tare e molti altri. Un vero e proprio conclave di signori del pallone.

Tra una promessa di solidarietà per i bambini del Meyer e uno sguardo d'intesa per un difensore o un attaccante, alcune di queste figure hanno preso la parola, regalando spunti, sorrisi e quel pizzico di mistero che infiamma l’estate. Come quello che aleggiava dietro a chi ha dovuto declinare l’invito all’ultimo: Giovanni Carnevali. Nessun problema. Ci ha pensato l’amico ed ex collega Adriano Galliani a fugare ogni dubbio, a margine dell’ennesimo endorsement pubblico nei confronti del neo ad bianconero: «L’ho chiamato poco fa e mi ha detto che alla fine non è potuto venire perché era qui in giro a Forte dei Marmi a far mercato. Ma non posso dirvi per quale giocatore…».