Carnevali e il colpo Juve, Galliani svela il retroscena: "Era qui, ma non posso dirvi..."

Altro che retorica da sfilata e sorrisi di circostanza. A Villa Alpebella, il suggestivo spazio di proprietà di Andrea Bocelli, si è tenuta la settima edizione del gran galà di beneficienza "United for Meyer” - organizzata per raccogliere fondi destinati all’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze -, trasformandosi per l’occasione nel quartier generale del calciomercato. Da Alessandro Moggi (padre dell’evento) ad Adriano Galliani, passando per il neo ad rossonero Massimo Calvelli, Piero Ausilio, Carlalberto Ludi, Federico Balzaretti, Igli Tare e molti altri. Un vero e proprio conclave di signori del pallone.
Tra una promessa di solidarietà per i bambini del Meyer e uno sguardo d'intesa per un difensore o un attaccante, alcune di queste figure hanno preso la parola, regalando spunti, sorrisi e quel pizzico di mistero che infiamma l’estate. Come quello che aleggiava dietro a chi ha dovuto declinare l’invito all’ultimo: Giovanni Carnevali. Nessun problema. Ci ha pensato l’amico ed ex collega Adriano Galliani a fugare ogni dubbio, a margine dell’ennesimo endorsement pubblico nei confronti del neo ad bianconero: «L’ho chiamato poco fa e mi ha detto che alla fine non è potuto venire perché era qui in giro a Forte dei Marmi a far mercato. Ma non posso dirvi per quale giocatore…».
Juve-Kolo Muani: trattativa con il Psg e rilancio bianconero
E pensare che l'ad bianconero era accorso a Forte dei Marmi - dove tra l'altro è di casa - appositamente per l'evento. Ma evidentemente qualcosa si è mosso proprio laddove la Juve sta insistendo da giorni, e cioè sul fronte della punta. I discorsi con il Psg per il ritorno in bianconero di Kolo Muani continuano ininterrottamente: dopo la prima offerta da 33 milioni, rigettata dal ds Campos, la Juve sarebbe infatti pronta a rilanciare per avvicinarsi alle richieste del Psg (40 milioni).
Pochi dubbi, invece, sulla formula che potrebbe essere imbastita, e cioè il prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato al raggiungimento di determinati obiettivi. C'è la volontà palpabile di trovare una quadra alla svelta. Vale per il Psg, deciso a liberarsi (dopo Goncalo Ramos) dei restanti "esuberi" per far all-in in entrata; e vale per la Juventus che ha fretta di consegnare a Luciano Spalletti il futuro centravanti titolare. La data del 13 luglio, giorno del raduno, si avvicina e con lei l'ipotesi sempre più concreta che alla Continassa, quel giorno, ci sarà anche Kolo.
Carnevali cambia strategia: i rapporti con i club al centro del mercato Juve
Insomma, dopo il summit di Rimini, riecco la Versilia come teatro di nuove trame bianconere. Solo qualche settimana fa, proprio qui, Carnevali si era goduto una cena tra amici con Adriano Galliani, Massimiliano Allegri e lo stesso Spalletti: in quel caso nessuna trattativa occulta, ma la fotografia nitida di una fitta rete di rapporti umani e professionali che il neo ad coltiva da anni.
È proprio questo uno dei tanti segni di discontinuità radicale con la precedente gestione di Damien Comolli. Carnevali ha rimesso al centro della politica bianconera la diplomazia e i canali diretti con i club italiani, frutto di una esperienza ormai trentennale sul mercato ad alti livelli. Rapporti che si erano progressivamente sfilacciati - e diciamo che all’estero non andava tanto meglio, se consideriamo i risvolti della telenovela con il Psg per Kolo Muani ...-. I risultati di questo cambio di rotta sono già concreti: non è un caso che la prima operazione del nuovo corso sia stata chiusa a stretto giro con il Genoa per il giovane Ekhator. Da capire se la prossima, come si aspetta il popolo bianconero, sarà proprio quella per l’attaccante francese.
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Altro che retorica da sfilata e sorrisi di circostanza. A Villa Alpebella, il suggestivo spazio di proprietà di Andrea Bocelli, si è tenuta la settima edizione del gran galà di beneficienza "United for Meyer” - organizzata per raccogliere fondi destinati all’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze -, trasformandosi per l’occasione nel quartier generale del calciomercato. Da Alessandro Moggi (padre dell’evento) ad Adriano Galliani, passando per il neo ad rossonero Massimo Calvelli, Piero Ausilio, Carlalberto Ludi, Federico Balzaretti, Igli Tare e molti altri. Un vero e proprio conclave di signori del pallone.
Tra una promessa di solidarietà per i bambini del Meyer e uno sguardo d'intesa per un difensore o un attaccante, alcune di queste figure hanno preso la parola, regalando spunti, sorrisi e quel pizzico di mistero che infiamma l’estate. Come quello che aleggiava dietro a chi ha dovuto declinare l’invito all’ultimo: Giovanni Carnevali. Nessun problema. Ci ha pensato l’amico ed ex collega Adriano Galliani a fugare ogni dubbio, a margine dell’ennesimo endorsement pubblico nei confronti del neo ad bianconero: «L’ho chiamato poco fa e mi ha detto che alla fine non è potuto venire perché era qui in giro a Forte dei Marmi a far mercato. Ma non posso dirvi per quale giocatore…».