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Gatti, c'è il Napoli nel futuro: la stima di Allegri e il ruolo fondamentale di Manna

Il centrale è finito ai margini con Spalletti, ha rifiutato offerte inglesi e ora spera nei due ex bianconeri
Nicolò Schira
4 min
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A volte ritornano, è proprio il caso di dirlo. Il Napoli ripensa a Federico Gatti, un pallino da almeno un paio d’anni della società azzurra. Ovvero da quando al timone delle direzione sportiva si è insediato Giovanni Manna. Il giovane dirigente conosce bene il difensore e lo apprezza parecchio. Una stima che affonda le radici negli anni in cui i due hanno lavorato insieme alla Juve. Stagioni nelle quali il ds ha potuto apprezzare e constatare da vicino le qualità del roccioso difensore di Rivoli. Un elemento che in bianconero, soprattutto con Luciano Spalletti in panchina, fatica a imporsi come titolare e ormai sembra essere finito in un ruolo da comprimario e panchinaro di lusso. La sensazione è che l’allenatore di Certaldo gli preferisca altri colleghi al centro della retroguardia.

Motivo per cui Gatti rischia anche di perdere la Nazionale. E allora occhio alle sirene di mercato che possono tornare a riecheggiare in maniera sempre più forte, soprattutto da Castelvolturno. Il Napoli, infatti, è alla ricerca di un innesto di spessore dietro e nelle scorse ore ha visto sfumare la prima scelta Mario Gila (Lazio), ormai diretta verso il Milan. Ecco perché i partenopei possono tornare alla carica per “Gattone”, come è stato affettuosamente soprannominato e ribattezzato il classe 1998 dai tifosi juventini. Gatti in questi anni di militanza bianconera si è sempre fatto apprezzare per la solidità della sue prestazioni congiunta all’attaccamento alla maglia.

Gatti, da pupillo a tesoretto di mercato

Doti che l’hanno reso un pupillo della tifoseria. Adesso però la Juve deve fare cassa per alimentare le operazioni in entrata. Tradotto: i 20 milioni derivanti dalla sua cessione farebbero comodo. Meglio restare sintonizzati dunque. Anche perché il numero 4 ha declinato le avance di Everton, Galatasaray e Nottingham Forest nelle ultime settimane. La sensazione, infatti, è che l’ex Frosinone sarebbe disposto a lasciare la Juve solo per una big italiana o inglese. E qui entra in gioco il Napoli, dove è arrivato tra l’altro un suo grande estimatore.

Quel Max Allegri che alla Juventus l’aveva imposto da titolare e leader del pacchetto difensivo. Una stima ricambiata e che avrebbe potuto portare Fede al Milan a gennaio, se i rossoneri avessero formulato una proposta a titolo definitivo e non in prestito con diritto di riscatto. Acqua passata. Adesso il futuro potrebbe chiamarsi Napoli, col duo Manna-Allegri che progetta il tentativo di riportare Gatti alle loro dipendenze.

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