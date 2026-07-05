Kalulu in vacanza, i compagni Juve lo prendono in giro: "Pazzesco". Yildiz invece...

Kalulu è in America, a Miami, non per il Mondiale perché non è stato scelto da Deschamps tra i convocati per la rassegna iridata in corso negli Stati Uniti , ma per le vacanze e ricaricare le batterie in vista dell'inizio della nuova stagione con la Juve . Intanto si gode le giornate tra spiaggia, mare e qualche foto sui social presa di mira anche da alcuni compagni bianconeri.

Il post social di Kalulu

Diamo un contesto alle foto e alla vacanza di Kalulu. Il difensore della Juve ha pubblicato diverse immagini a carosello su Instagram tra relax, mare (a bordo di una macchina rossa sfrecciante sull'acqua o su una moto d'acqua), cibo e anche qualche corsa al tramonto per tenersi allenato in vista dell'inizio del ritiro estivo con i bianconeri.

Il tutto condito da sorrisi e commenti, soprattutto quello di un tifoso che gli scrive: "È AI" non credendo alla veridicità delle foto e al quale Pierre risponde scherzosamente: "Anche quando ero lì stavo pensando la stessa cosa". Tra le risposte anche quelle di alcuni compagni di squadra.

Da Yildiz a Thuram: i commenti per Kalulu

Yildiz gli ha commentato il post con un cuore, tanto far capire il legame con il compagno. Ma quello più scherzoso è di Thuram: "Gioca alla Switch senza di noi..." e tagga anche Kelly, Koopmeiners e McKennie. Il difensore inglese risponde con un "è normale adesso". Mentre l'olandese scrive: "questa è pazzia". Il tutto scatenando proprio le risate di Kalulu: "Non è come sembra".

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