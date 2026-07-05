"Non vedo l’ora", Brahim Diaz chiaro sul futuro: Juve, cosa succede dopo il Mondiale

" Ci manca un po' di qualità vera nell'angusto, nella palude della trequarti" , aveva detto Spalletti qualche mese fa. E la Juve aveva individuato Brahim Diaz come l'uomo ideale. Le sue prestazioni con il Marocco al Mondiale hanno confermato una crescita costante, che ha dimostrato anche con i Blancos, nonostante la tanta panchina. Le parole pronunciate dal fantasista dopo il successo per 3-0 sul Canada, però, sembrano chiudere ogni spiraglio di mercato : il suo futuro, almeno nelle intenzioni del giocatore, sarà ancora al Real Madrid. Quindi Carnevali dovrà cambiare fronte e cercare altrove.

Le parole di Brahim Diaz

Al termine della sfida vinta dal Marocco contro il Canada, Brahim Diaz ha parlato del proprio futuro senza lasciare spazio a dubbi. Il classe '99 ha ribadito la volontà di proseguire la propria avventura con il Real Madrid, allontanando così le indiscrezioni che lo accostavano alla Juventus: "Io non vedo l'ora di tornare a Madrid, voglio lavorare con Mourinho". Una dichiarazione che rappresenta un chiaro attestato di fiducia nei confronti del club spagnolo e che raffredda le speranze dei bianconeri di portarlo nuovamente in Serie A. La Vecchia Signora puntava fortemente anche sulla grande concorrenza al Real, che sarebbe potuta diventare ancora più feroce qualora Nico Paz non fosse stato ceduto al Como.

La Juventus costretta a cambiare obiettivo

Il profilo di Brahim Diaz piaceva da tempo alla dirigenza juventina, convinta che il marocchino potesse garantire qualità, imprevedibilità e maggiore peso offensivo. Le sue prestazioni al Mondiale hanno ulteriormente confermato il valore di un giocatore capace di fare la differenza tra le linee. Le parole del diretto interessato, unite alla volontà del Real Madrid di trattenerlo, rendono però l'operazione estremamente complicata. A meno di un cambio di strategia da parte di entrambe, la Juventus è costretta a dirgli addio.

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