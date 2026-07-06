Calciomercato Juve, ecco i prossimi due acquisti! E si riapre il fronte cessione: via per 25 milioni

TORINO - Tanta attesa. Un pizzico di Ekathor. E adesso? Adesso la Juve non ci vede più dalla fame. Almeno di mercato. E infatti eccola qui: è la settimana chiave per raccogliere la prima semina, le idee messe sul tavolo da Carnevali e portate avanti dal ds Ottolini. Che si sta muovendo. E che sta provando adesso a definire almeno i due colpi più vicini, rispettivamente Tarik Muharemovic e Randal Kolo Muani. Sul centrale: dopo aver trovato un accordo di massima con il Sassuolo - per un totale di 18 milioni di euro - e l’ok anche con il giocatore, è arrivato il momento di procedere spediti con gli ultimi dettagli, in particolare sul contratto che lo legherebbe ai bianconeri per i prossimi quattro anni. Tarik si è ormai convinto, anche con le parole dell’amico Yildiz, con cui ha condiviso buona parte della trafila, per cui di fatto ha messo da parte proposte certamente intriganti. La Juve è un’altra cosa, lo è sempre stata, e ha la possibilità di imporsi in un contesto che ha imparato a conoscere. Per di più con la benedizione di Carnevali: l’ha voluto e “cresciuto” al Sassuolo, adesso se lo riprenderebbe volentieri per il salto definitivo. A ogni modo, la strada è tracciata per il romantico ritorno, e da oggi ogni giorno può essere quello decisivo per la chiusura definitiva dell’affare.