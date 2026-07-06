Calciomercato Juve, ecco i prossimi due acquisti! E si riapre il fronte cessione: via per 25 milioni

TORINO - Tanta attesa. Un pizzico di Ekathor. E adesso? Adesso la Juve non ci vede più dalla fame. Almeno di mercato. E infatti eccola qui: è la settimana chiave per raccogliere la prima semina, le idee messe sul tavolo da Carnevali e portate avanti dal ds Ottolini. Che si sta muovendo. E che sta provando adesso a definire almeno i due colpi più vicini, rispettivamente Tarik Muharemovic e Randal Kolo Muani. Sul centrale: dopo aver trovato un accordo di massima con il Sassuolo - per un totale di 18 milioni di euro - e l’ok anche con il giocatore, è arrivato il momento di procedere spediti con gli ultimi dettagli, in particolare sul contratto che lo legherebbe ai bianconeri per i prossimi quattro anni. Tarik si è ormai convinto, anche con le parole dell’amico Yildiz, con cui ha condiviso buona parte della trafila, per cui di fatto ha messo da parte proposte certamente intriganti. La Juve è un’altra cosa, lo è sempre stata, e ha la possibilità di imporsi in un contesto che ha imparato a conoscere. Per di più con la benedizione di Carnevali: l’ha voluto e “cresciuto” al Sassuolo, adesso se lo riprenderebbe volentieri per il salto definitivo. A ogni modo, la strada è tracciata per il romantico ritorno, e da oggi ogni giorno può essere quello decisivo per la chiusura definitiva dell’affare.
Juve-Kolo Muani: distanza con il Psg, ma la trattativa resta viva
Servirà un po’ di tempo in più, invece, per Randal Kolo Muani. Per il momento, resiste la distanza tra i bianconeri e il Psg, con i primi fermi all’offerta da 33 milioni di euro presentata non più di una settimana fa. L’attaccante francese sta spingendo in ogni modo, anche per questo la Juventus in settimana terrà vivi i contatti con gli intermediari dell’affare, sperando in uno sconto da parte dei parigini e studiando al contempo un rilancio. Rilancio che potrebbe farsi decisivo, e che ha tutta l’aria di diventare il compromesso definitivo per far sì che il 13 luglio Kolo sia di nuovo alla Continassa, provando a mettere così da parte la brutta stagione al Tottenham culminata con la mancata convocazione al Mondiale statunitense. Anche qui: non è un tema legato al calciatore, con Muani l’accordo è totale, per una base di 5 milioni all’anno.
Mercato Juve: formula dell'affare e possibili alternative in attacco
La Juventus è sostanzialmente chiamata ad accontentare i parigini, la cui richiesta per la punta si aggira attorno ai 40 milioni di euro, con nessuna intenzione di mollare la presa. Da parte del Paris, però, un’apertura è arrivata: la stessa cifra si può modulare in tanti modi, dunque la partita si sta giocando quasi interamente sulle modalità. L’idea juventina è quella di procedere con un prestito con obbligo di riscatto, sia per dilazionare il pagamento, sia per provare a inserire bonus legati a un obiettivo di squadra. Per capirci: ai 40 si potrebbe pure arrivare, ma solo collegando una parte della cifra alla qualificazione alla prossima Champions League. Che era, è e sarà sempre vitale. Comunque, nonostante qualche titubanza di troppo e i piani B pronti - Pellegrino del Parma, ad esempio, resta un nome molto seguito -, la settimana che si è appena spalancata sembra destinata a diradare la nebbia, a dissipare ogni residuo dubbio. Tra Muharemovic e la nuova offerta - pronta, presto - per Kolo Muani, la Juve si sta muovendo. E quando ricominceranno gli allenamenti, potrebbe persino dirsi pronta. O quasi. Su quello, a ogni modo, Spalletti aspetterà un unico responso. Cioè quello del campo.
Su Gatti spunta di nuovo il Napoli
Federico Gatti lo sa: il rischio è che possa giocare meno del previsto, e certamente meno di quanto sente di meritare. Per questo motivo non ha avuto nemmeno bisogno di dare mandati ai propri agenti: il mercato si è mosso per lui, perché può essere un’occasione interessante, soprattutto per chi cerca difensori senza fronzoli. Tipo il Milan, se non avesse preso Gila. E allora tipo il Napoli, che Gila proprio non l’ha preso. Negli ultimi giorni, gli azzurri sono tornati a sondare il terreno attorno al centrale: l’obiettivo è intanto capire quanto chiederebbe la Juventus per la possibile cessione, se magari dovesse aprire anche al prestito. Ecco, verosimilmente non sarà così. Il prezzo che ne fanno i bianconeri è di circa 25 milioni, ma magari potrebbe cambiare se gli azzurri dovessero aprire un canale per Lobotka, il preferito di Spalletti per il centrocampo. In attesa poi di novità per la porta - Vicario o Dibu, la corsa sembra ormai a due -, bisognerà trovare soluzioni per chi è rimasto tra i pali bianconeri. Di Gregorio, ad esempio: come andrà a finire? Oltre all’interessamento del Besiktas, che resta sullo sfondo, l’ex Monza non ha registrato grosse possibilità, anche in virtù della cifra utile per la cessione, 15 milioni di euro. Non si esclude nessuna ipotesi, ancor meno la possibilità di cederlo a titolo temporaneo, magari strappando una promessa di riscatto. Perin, invece, potrebbe addirittura rinnovare per un altro anno.
Juve, Openda in uscita
Capitolo attaccanti: il Mondiale non ha minimamente aiutato Jonathan David, ma è su Openda che si concentreranno i maggiori sforzi in uscita. È che nessuno vuole davvero ritrovarsi nel pantano dell’ennesimo prestito e dell’ennesima situazione da cui sarà difficile ripartire. Al momento, sull’attaccante belga resistono quattro squadre: c’è il Monaco, il Coventry City (fresco di Premier League, è allenato da Frank Lampard), il Lens e soprattutto il Lione, una delle destinazioni più gradite da parte dell’ex Lipsia, che pure ha provato a sondare il terreno per un ritorno in Germania. Insomma: di opportunità non mancano, in particolare per le condizioni a cui la Juventus pare si sia rassegnata. Il prestito, naturalmente, e nient’altro. Com’è accaduto per anni ad Arthur, come non potrà più accadere: sono i giorni anche dell’incontro tra Pastorello, agente del brasiliano, e i bianconeri. Sono i giorni in cui si troverà una soluzione definitiva per il centrocampista rientrato dal Gremio.
TORINO - Tanta attesa. Un pizzico di Ekathor. E adesso? Adesso la Juve non ci vede più dalla fame. Almeno di mercato. E infatti eccola qui: è la settimana chiave per raccogliere la prima semina, le idee messe sul tavolo da Carnevali e portate avanti dal ds Ottolini. Che si sta muovendo. E che sta provando adesso a definire almeno i due colpi più vicini, rispettivamente Tarik Muharemovic e Randal Kolo Muani. Sul centrale: dopo aver trovato un accordo di massima con il Sassuolo - per un totale di 18 milioni di euro - e l’ok anche con il giocatore, è arrivato il momento di procedere spediti con gli ultimi dettagli, in particolare sul contratto che lo legherebbe ai bianconeri per i prossimi quattro anni. Tarik si è ormai convinto, anche con le parole dell’amico Yildiz, con cui ha condiviso buona parte della trafila, per cui di fatto ha messo da parte proposte certamente intriganti. La Juve è un’altra cosa, lo è sempre stata, e ha la possibilità di imporsi in un contesto che ha imparato a conoscere. Per di più con la benedizione di Carnevali: l’ha voluto e “cresciuto” al Sassuolo, adesso se lo riprenderebbe volentieri per il salto definitivo. A ogni modo, la strada è tracciata per il romantico ritorno, e da oggi ogni giorno può essere quello decisivo per la chiusura definitiva dell’affare.
Juve-Kolo Muani: distanza con il Psg, ma la trattativa resta viva
Servirà un po’ di tempo in più, invece, per Randal Kolo Muani. Per il momento, resiste la distanza tra i bianconeri e il Psg, con i primi fermi all’offerta da 33 milioni di euro presentata non più di una settimana fa. L’attaccante francese sta spingendo in ogni modo, anche per questo la Juventus in settimana terrà vivi i contatti con gli intermediari dell’affare, sperando in uno sconto da parte dei parigini e studiando al contempo un rilancio. Rilancio che potrebbe farsi decisivo, e che ha tutta l’aria di diventare il compromesso definitivo per far sì che il 13 luglio Kolo sia di nuovo alla Continassa, provando a mettere così da parte la brutta stagione al Tottenham culminata con la mancata convocazione al Mondiale statunitense. Anche qui: non è un tema legato al calciatore, con Muani l’accordo è totale, per una base di 5 milioni all’anno.