Il gioiello Next Gen si gioca l'Europa, occhi Spalletti e progetto Juve: chi si allena coi grandi

Una sola settimana alla fine delle vacanze: è il momento dell’anno in cui gli studenti meno solerti fronteggiano affannosamente compiti a casa dimenticati per un’intera estate. Si riaprono i libri e i cancelli della Continassa: il 13 luglio al JTC suonerà la campanella. Chi c’è c’è, chi non c’è non c’è. È un modo di dire popolare che significa "si fa con chi è presente" e che descrive in maniera calzante le dinamiche di casa Juventus, condizionate da un mercato che procede a rilento tra esuberi incagliati e nuovi arrivi per ora soltanto auspicati.