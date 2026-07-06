Il gioiello Next Gen si gioca l'Europa, occhi Spalletti e progetto Juve: chi si allena coi grandi

Una sola settimana alla fine delle vacanze: è il momento dell’anno in cui gli studenti meno solerti fronteggiano affannosamente compiti a casa dimenticati per un’intera estate. Si riaprono i libri e i cancelli della Continassa: il 13 luglio al JTC suonerà la campanella. Chi c’è c’è, chi non c’è non c’è. È un modo di dire popolare che significa "si fa con chi è presente" e che descrive in maniera calzante le dinamiche di casa Juventus, condizionate da un mercato che procede a rilento tra esuberi incagliati e nuovi arrivi per ora soltanto auspicati.
Spalletti, dubbi e fiducia
La certezza non può che essere Luciano Spalletti: nella sua Rimessa si è scorticato via le amarezze di un nefasto finale di stagione e ha recuperato energie ed entusiasmo. A Lucio restano i dubbi sulla composizione di una rosa che oggi appare tutt’altro che definita, ma la fiducia nel lavoro dell’ad Carnevali lo porta a guardare con un cauto ottimismo al futuro.
La speranza condivisa è quella di avere a disposizione, da subito o quasi, almeno altre due novità oltre a quella rappresentata da Jeff Ekhator, appena prelevato dal Genoa. Rinforzi che rispondono al nome di Randal Kolo Muani e Tarik Muharemovic (per il quale bisognerebbe comunque aspettare qualche giorno extra).
Juve, chi resta e chi va
In attesa che si risolva l’intrigo portieri, si ripartirà forzatamente dal duo Di Gregorio-Perin. Faranno inoltre ritorno alcune vecchie conoscenze come Rugani, Douglas Luiz, Arthur che possono stuzzicare la curiosità di Luciano, oltre a Joao Mario. La prima parte della preparazione sarà inevitabilmente volta al lavoro atletico per cominciare a costruire una condizione che dovrà trovare più velocemente chi arriverà dopo. Bremer, David, Conceiçao, McKennie, Koopmeiners e Yildiz, reduci dal Mondiale, avranno a disposizione due settimane di ferie dopo le rispettive uscite di scena. Ecco perché per comporre quel 4-2-3-1 da cui l’allenatore intende ripartire servirà attingere a piene mani dal serbatoio Next Gen e Primavera.
Owosu, Gil Puche e Faticanti: i giovani
Saranno tanti i giovani testati a partire da Augusto Owusu, centrocampista muscolare classe 2005 che si è messo in mostra nell’ultima stagione in Serie C con Brambilla. La Juve vuole valutarne attentamente resa e potenziale: tornerebbe utile come giocatore formato localmente per la lista Uefa della prossima Europa League. Potrebbero essere coinvolti anche i vari Gil Puche, Pedro Felipe (rientrato dal prestito al Sassuolo), Faticanti, Oboavwoduo, Durmisi… Sempre con un occhio alle opportunità di mercato che hanno portato, per esempio, all’addio di Puczka: Spalletti lo avrebbe testato volentieri.
Il programma della nuova Juve
Bisognerà invece aspettare un po’ di più per Licina ed eventualmente Elimoghale, protagonisti all’Europeo U19. Tutti sognano di essere confermati per la seconda parte della pre-season. È quella che vedrà Madama partire per il “Summer Tour” tra Asia e Oceania. Primo scalo a Hong Kong dove andrà in scena, il 5 agosto, l’amichevole contro il Chelsea. Quindi il trasferimento in Australia per un test doppio: già calendarizzate le partite contro Inter, l’8 agosto, e Palermo l’11. Prima però la squadra si sposterà nella più vicina Svizzera per l’iniziale impegno pre-campionato, contro il Basilea. Si gioca al St. Jakob-Park, sabato 18 luglio alle 15:30. Una sorta di embrione della Juve 2026/2027 affronterà la squadra allenata dal grande ex Stephan Lichtsteiner.
I bianconeri scenderanno in campo poi sabato 25 luglio alle ore 20:00 per affrontare lo Standard Liegi nello storico Stade de Sclessin. Quindi la partenza per la tournée, al termine della quale sarà riproposta la classica amichevole in famiglia contro una selezione Next Gen-Under 20. Ormai archiviata la kermesse di Villar Perosa, si tornerà a giocare allo Stadium. La data è ancora da fissare ma sarà subito dopo Ferragosto. Da lì in poi i compiti a casa dovranno essere necessariamente ultimati: sarà tempo di verifiche ed esami, più che di gavettoni.
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Una sola settimana alla fine delle vacanze: è il momento dell’anno in cui gli studenti meno solerti fronteggiano affannosamente compiti a casa dimenticati per un’intera estate. Si riaprono i libri e i cancelli della Continassa: il 13 luglio al JTC suonerà la campanella. Chi c’è c’è, chi non c’è non c’è. È un modo di dire popolare che significa "si fa con chi è presente" e che descrive in maniera calzante le dinamiche di casa Juventus, condizionate da un mercato che procede a rilento tra esuberi incagliati e nuovi arrivi per ora soltanto auspicati.
Spalletti, dubbi e fiducia
La certezza non può che essere Luciano Spalletti: nella sua Rimessa si è scorticato via le amarezze di un nefasto finale di stagione e ha recuperato energie ed entusiasmo. A Lucio restano i dubbi sulla composizione di una rosa che oggi appare tutt’altro che definita, ma la fiducia nel lavoro dell’ad Carnevali lo porta a guardare con un cauto ottimismo al futuro.
La speranza condivisa è quella di avere a disposizione, da subito o quasi, almeno altre due novità oltre a quella rappresentata da Jeff Ekhator, appena prelevato dal Genoa. Rinforzi che rispondono al nome di Randal Kolo Muani e Tarik Muharemovic (per il quale bisognerebbe comunque aspettare qualche giorno extra).