Tensione Zaniolo, la Juve ora chiama e aspetta: spuntano due contropartite

La corsa a Brahim Diaz, sebbene la Juve sia disposta ad aspettarlo fino alle ultime ore della sessione estiva di mercato, è dura. Durissima, per mille ragioni. Per questo Giovanni Carnevali e Marco Ottolini hanno l’obbligo di ragionare anche su profili alternativi. Nicolò Zaniolo rientra in questo lotto. Da metà giugno la sua situazione non è cambiata di una virgola o quasi: l’entourage del giocatore e l’Udinese, club proprietario del cartellino del trequartista, sono ancora agli antipodi. Il nodo ingaggio, infatti, continua ad imperversare: Zaniolo ha uno stipendio da circa 1.2 milioni di euro a stagione.