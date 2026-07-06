Tensione Zaniolo, la Juve ora chiama e aspetta: spuntano due contropartite

La corsa a Brahim Diaz, sebbene la Juve sia disposta ad aspettarlo fino alle ultime ore della sessione estiva di mercato, è dura. Durissima, per mille ragioni. Per questo Giovanni Carnevali e Marco Ottolini hanno l’obbligo di ragionare anche su profili alternativi. Nicolò Zaniolo rientra in questo lotto. Da metà giugno la sua situazione non è cambiata di una virgola o quasi: l’entourage del giocatore e l’Udinese, club proprietario del cartellino del trequartista, sono ancora agli antipodi. Il nodo ingaggio, infatti, continua ad imperversare: Zaniolo ha uno stipendio da circa 1.2 milioni di euro a stagione.
Udinese, quell'accordo con Zaniolo
Un accordo raggiunto l’anno scorso in extremis, quando l’Udinese ha scelto di rilanciarlo in prestito con diritto di riscatto dal Galatasaray. L’accordo sull’anno seguente, però, era vincolato da un gentlemen’s agreement, dalla promessa non scritta di un sensibile aumento dell’ingaggio nel caso in cui la stagione avesse preso una piega giusta.
Zaniolo è stato determinante: 5 gol e 5 assist, alcune grandi prestazioni anche contro le big e un senso di leadership tecnica che sembrava aver perso per sempre tra infortuni e prestiti particolarmente sfortunati.
Juve, contatti con Vigorelli per Zaniolo
Già prima del riscatto del cartellino da parte dell’Udinese, Zaniolo ha tentato un approccio per l’adeguamento dell’ingaggio, con l’intento di portarlo a quasi 2 milioni di euro a stagione. Niente da fare. Ma i friulani, pur nel bel mezzo delle frizioni con l’entourage del giocatore, hanno scelto comunque di riscattarlo a 5 milioni, lasciando però ai turchi il 50% sulla rivendita. Il giocatore, che oggi si presenterà regolarmente al raduno dell’Udinese, non cambia idea: vuole uno stipendio differente da quello attuale. Per ora Zaniolo non forza la mano, ma pretende risposte già in settimana.
Anche perché in base al feedback che riceverà da patron Pozzo si regolerà di conseguenza. La Juve ha già contattato Claudio Vigorelli, l’agente di Zaniolo, il piano B individuato dai bianconeri per la trequarti. Ha sondato una prima disponibilità al trasferimento, pur sapendo di dover poi affrontare il tema con l’Udinese. In questo momento non è una priorità: più facile che questa pista, vista l’urgenza bianconera anche in altri reparti, si accenda ad agosto.
Cabal e Adzic verso Udine?
Per il classe ‘99 ci sono tutti i presupposti affinché venga innescata un’asta che parte da 15 milioni. Su di lui è vigile il Milan, visto che il Como ha puntato con decisione su Mattia Liberali. E per ora Zaniolo darebbe la precedenza ad una soluzione italiana, non immaginando una nuova tappa del proprio percorso professionale all’estero. A Udine si è trovato benissimo: se i Pozzo gli verranno incontro sull’ingaggio, non avrebbe preclusioni a rimanere. Ma non lo farà alle attuali condizioni.
La distanza tra le parti è enorme. Il ritiro dei friulani parte con questa incognita, che avrà indubbiamente delle ripercussioni all’interno dello spogliatoio. Zaniolo attende un chiarimento, dopodiché valuterà seriamente l’addio in caso di fumata nera. La Juve è attenta e può inserire nell’operazione con i friulani qualche contropartita gradita, anche in prestito: Cabal e Adzic, per esempio. Nomi intriganti per l’Udinese, che possono agevolare l’accordo per il trequartista.
Zaniolo-Udinese: niente vie di mezzo
Le nubi si diraderanno necessariamente in pochissimo tempo, per evitare che Zaniolo diventi una telenovela: o il giocatore troverà la quadra sull’ingaggio oppure cercherà una nuova sistemazione. Non ci saranno vie di mezzo. Anche se sono esclusi colpi di testa da parte del giocatore: oggi si unisce ai compagni, poi capirà come muoversi. Non è tempo per un muro contro muro con l’Udinese, che la settimana scorsa si è espresso così tramite il direttore generale Franco Collavino: «Stiamo ragionando e parlando, c’è la volontà da entrambe le parti di trovare un punto d’incontro e si sta lavorando proprio in quella direzione». In realtà, però, non si è ancora mosso nulla.
La corsa a Brahim Diaz, sebbene la Juve sia disposta ad aspettarlo fino alle ultime ore della sessione estiva di mercato, è dura. Durissima, per mille ragioni. Per questo Giovanni Carnevali e Marco Ottolini hanno l’obbligo di ragionare anche su profili alternativi. Nicolò Zaniolo rientra in questo lotto. Da metà giugno la sua situazione non è cambiata di una virgola o quasi: l’entourage del giocatore e l’Udinese, club proprietario del cartellino del trequartista, sono ancora agli antipodi. Il nodo ingaggio, infatti, continua ad imperversare: Zaniolo ha uno stipendio da circa 1.2 milioni di euro a stagione.
Udinese, quell'accordo con Zaniolo
Un accordo raggiunto l’anno scorso in extremis, quando l’Udinese ha scelto di rilanciarlo in prestito con diritto di riscatto dal Galatasaray. L’accordo sull’anno seguente, però, era vincolato da un gentlemen’s agreement, dalla promessa non scritta di un sensibile aumento dell’ingaggio nel caso in cui la stagione avesse preso una piega giusta.
Zaniolo è stato determinante: 5 gol e 5 assist, alcune grandi prestazioni anche contro le big e un senso di leadership tecnica che sembrava aver perso per sempre tra infortuni e prestiti particolarmente sfortunati.