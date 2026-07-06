Juve, altri due arrivi per il settore giovanile: presi Beydts e Ribak, chi sono e il percorso

La Juventus continua a investire con decisione sul proprio settore giovanile, puntando su profili internazionali di grande prospettiva. Il club bianconero ha ufficializzato due nuovi innesti destinati al vivaio: il belga Antonie Beydts e l'israeliano Yoav Ribak, dopo quello dei giorni scorsi di Reynaud. Entrambi hanno firmato un accordo di lunga durata, confermando la volontà della società di costruire il futuro attraverso giovani talenti. Due operazioni che rafforzano ulteriormente le formazioni giovanili della Juventus in vista della prossima stagione.
Antonie Beydts è un nuovo giocatore della Juventus: i dettagli dell'accordo
La Juventus ha annunciato l'arrivo di Antonie Beydts, esterno mancino nato il 1° agosto 2008, che entra ufficialmente a far parte del settore giovanile bianconero. Il calciatore ha sottoscritto un contratto valido fino al 30 giugno 2029, segno della fiducia riposta nelle sue qualità. Dopo l'ultima esperienza al MVV Maastricht, il giovane belga approda a Torino per proseguire il proprio percorso di crescita.
Sarà aggregato alla formazione Primavera guidata da Padoin, dove avrà l'opportunità di confrontarsi con un campionato altamente competitivo. L'operazione conferma la strategia della Juventus di investire su profili emergenti provenienti dai migliori vivai europei.
Chi è Antonie Beydts: il percorso del giovane esterno belga
Prima di approdare in Italia, Beydts ha costruito il proprio percorso calcistico attraversando alcuni dei settori giovanili più prestigiosi del Belgio. Nel corso della sua crescita ha infatti vestito le maglie di Genk, Anderlecht e Standard Liegi, accumulando esperienza in contesti di alto livello. Nell'ultima stagione si è trasferito al MVV Maastricht, nei Paesi Bassi, dove ha militato principalmente nella formazione Under 19. Le sue prestazioni gli hanno però permesso di conquistare anche spazio con la prima squadra. Ha collezionato cinque presenze nella seconda divisione olandese, quattro delle quali dal primo minuto. L'esordio tra i professionisti è arrivato ad appena 17 anni e 8 mesi, un traguardo che testimonia la considerazione ricevuta dallo staff tecnico. Ora la Juventus gli offre un nuovo palcoscenico per continuare la sua crescita.
Le caratteristiche tecniche di Beydts
Beydts interpreta il ruolo di terzino sinistro con caratteristiche moderne e grande propensione alla costruzione del gioco. Mancino naturale, sa utilizzare con buona efficacia anche il piede destro, qualità che gli garantisce maggiore versatilità tattica. È un giocatore ordinato nel possesso e preciso nei passaggi, capace di contribuire allo sviluppo della manovra fin dalle prime fasi. Ama accompagnare l'azione offensiva senza trascurare il lavoro difensivo. Nell'uno contro uno dimostra personalità e buone letture sia in fase di copertura sia quando punta l'avversario. Le sue qualità tecniche e la maturità mostrata nonostante la giovane età lo rendono uno dei prospetti più interessanti arrivati nel vivaio bianconero.
Yoav Ribak approda in bianconero: il comunicato della Juventus
La Juventus ha ufficializzato anche l'acquisto del portiere Yoav Ribak, altro investimento in prospettiva per il proprio settore giovanile. L'estremo difensore arriva dal Maccabi Petah Tikva Under 19 e ha firmato un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2029. Nato nel 2010, Ribak è uno dei profili più giovani inseriti nel progetto bianconero per il futuro. Dopo aver completato il percorso di formazione in Israele, inizierà ora una nuova esperienza nel calcio italiano. La Juventus ha deciso di inserirlo nella formazione Under 17, dove proseguirà il proprio sviluppo tecnico e atletico. L'obiettivo è accompagnarne la crescita in un contesto altamente competitivo e ricco di stimoli.
Chi è Yoav Ribak: storia, carriera e ruolo
Yoav Ribak è un portiere israeliano classe 2010 cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Maccabi Petah Tikva. Considerato un prospetto interessante nel suo ruolo, ha attirato l'attenzione della Juventus grazie alle qualità mostrate durante il proprio percorso di formazione. Il suo trasferimento rappresenta un importante salto di livello, con l'opportunità di confrontarsi con una delle realtà più prestigiose del calcio europeo. In bianconero entrerà a far parte dell'Under 17, dove continuerà il suo percorso di crescita. La società punta a valorizzarne il talento attraverso un lavoro graduale, inserendolo all'interno del progetto dedicato ai giovani bianconeri.
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La Juventus continua a investire con decisione sul proprio settore giovanile, puntando su profili internazionali di grande prospettiva. Il club bianconero ha ufficializzato due nuovi innesti destinati al vivaio: il belga Antonie Beydts e l'israeliano Yoav Ribak, dopo quello dei giorni scorsi di Reynaud. Entrambi hanno firmato un accordo di lunga durata, confermando la volontà della società di costruire il futuro attraverso giovani talenti. Due operazioni che rafforzano ulteriormente le formazioni giovanili della Juventus in vista della prossima stagione.
Antonie Beydts è un nuovo giocatore della Juventus: i dettagli dell'accordo
La Juventus ha annunciato l'arrivo di Antonie Beydts, esterno mancino nato il 1° agosto 2008, che entra ufficialmente a far parte del settore giovanile bianconero. Il calciatore ha sottoscritto un contratto valido fino al 30 giugno 2029, segno della fiducia riposta nelle sue qualità. Dopo l'ultima esperienza al MVV Maastricht, il giovane belga approda a Torino per proseguire il proprio percorso di crescita.
Sarà aggregato alla formazione Primavera guidata da Padoin, dove avrà l'opportunità di confrontarsi con un campionato altamente competitivo. L'operazione conferma la strategia della Juventus di investire su profili emergenti provenienti dai migliori vivai europei.