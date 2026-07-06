Juve, altri due arrivi per il settore giovanile: presi Beydts e Ribak, chi sono e il percorso

Chi è Antonie Beydts: il percorso del giovane esterno belga

Prima di approdare in Italia, Beydts ha costruito il proprio percorso calcistico attraversando alcuni dei settori giovanili più prestigiosi del Belgio. Nel corso della sua crescita ha infatti vestito le maglie di Genk, Anderlecht e Standard Liegi, accumulando esperienza in contesti di alto livello. Nell'ultima stagione si è trasferito al MVV Maastricht, nei Paesi Bassi, dove ha militato principalmente nella formazione Under 19. Le sue prestazioni gli hanno però permesso di conquistare anche spazio con la prima squadra. Ha collezionato cinque presenze nella seconda divisione olandese, quattro delle quali dal primo minuto. L'esordio tra i professionisti è arrivato ad appena 17 anni e 8 mesi, un traguardo che testimonia la considerazione ricevuta dallo staff tecnico. Ora la Juventus gli offre un nuovo palcoscenico per continuare la sua crescita.