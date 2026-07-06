Juve Primavera, il calendario della nuova stagione: si parte col Parma, tutte le giornate

Il campionato Primavera 1 si è chiuso da poco più di un mese, ma a breve è già tempo di pensare alla nuova stagione. Le vacanze stanno per terminare e i ritiri incombono visto che l'inizio è fissato per il weekend del 22-23 agosto proprio come la Serie A. Per questo motivo, anche la Juve, è impegnata come le altre squadre a costruire la nuova rosa a disposizione di Padoin tra conferme, addii e innesti dal mercato come Beydts e Reynaud. Intanto la Lega ha pubblicato il calendario della stagione 2026-27 e, come per i grandi, anche la Primavera lo avrà asimmetrico, ovvero con le gare dell'andata diverse dalle giornate di quella di ritorno.