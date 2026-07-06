Juve Primavera, il calendario della nuova stagione: si parte col Parma, tutte le giornate

Il campionato Primavera 1 si è chiuso da poco più di un mese, ma a breve è già tempo di pensare alla nuova stagione. Le vacanze stanno per terminare e i ritiri incombono visto che l'inizio è fissato per il weekend del 22-23 agosto proprio come la Serie A. Per questo motivo, anche la Juve, è impegnata come le altre squadre a costruire la nuova rosa a disposizione di Padoin tra conferme, addii e innesti dal mercato come Beydts e Reynaud. Intanto la Lega ha pubblicato il calendario della stagione 2026-27 e, come per i grandi, anche la Primavera lo avrà asimmetrico, ovvero con le gare dell'andata diverse dalle giornate di quella di ritorno.
Primavera 1, il calendario dell'andata della Juve
La stagione di Padoin e dei suoi ragazzi inizierà proprio a Vinovo contro il Parma, finalista dell'ultima annata, e poi la neo promossa Como in trasferta. Alla terza subito la super sfida con il Milan, mentre per il derby d'Italia c'è da aspettare l'11esima giornata, quello della Mole un paio di settimane prima. Di seguito il girone d'andata della Juve.
- 1ª GIORNATA: Juventus-Parma
- 2ª GIORNATA: Como-Juventus
- 3ª GIORNATA: Milan-Juventus
- 4ª GIORNATA: Juventus-Albinoleffe
- 5ª GIORNATA: Lazio-Juventus
- 6ª GIORNATA: Juventus-Genoa
- 7ª GIORNATA: Monza-Juventus
- 8ª GIORNATA: Juventus-Lecce
- 9ª GIORNATA: Torino-Juventus
- 10ª GIORNATA: Juventus-Empoli
- 11ª GIORNATA: Inter-Juventus
- 12ª GIORNATA: Juventus-Hellas Verona
- 13ª GIORNATA: Cesena-Juventus
- 14ª GIORNATA: Juventus-Roma
- 15ª GIORNATA: Atalanta-Juventus
- 16ª GIORNATA: Juventus-Fiorentina
- 17ª GIORNATA: Juventus-Bologna
- 18ª GIORNATA: Sassuolo-Juventus
- 19ª GIORNATA: Juventus-Cagliari
Il girone di ritorno dei bianconeri
In quello di ritorno, essendo asimmetrico, cambiano le avversarie nelle giornate rispetto all'andata. Infatti, la Juve affronterà l'Empoli nella 20esima partita stagionale. Le ultime due col Torino in casa e Parma in trasferta. Di seguito il calendario completo:
- 20ª GIORNATA: Empoli-Juventus
- 21ª GIORNATA: Hellas Verona-Juventus
- 22ª GIORNATA: Juventus-Cesena
- 23ª GIORNATA: Roma-Juventus
- 24ª GIORNATA: Juventus-Como
- 25ª GIORNATA: Fiorentina-Juventus
- 26ª GIORNATA: Juventus-Atalanta
- 27ª GIORNATA: Cagliari-Juventus
- 28ª GIORNATA: Juventus-Sassuolo
- 29ª GIORNATA: Juventus-Milan
- 30ª GIORNATA: Genoa-Juventus
- 31ª GIORNATA: Juventus-Monza
- 32ª GIORNATA: Lecce-Juventus
- 33ª GIORNATA: Juventus-Inter
- 34ª GIORNATA: Albinoleffe-Juventus
- 35ª GIORNATA: Juventus-Lazio
- 36ª GIORNATA: Bologna-Juventus
- 37ª GIORNATA: Juventus-Torino
- 38ª GIORNATA: Parma-Juventus
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