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Juve, il calendario e i gironi della Women’s Cup: il format e le avversarie

Il programma della prima competizione femminile: le bianconere dovranno difendere il titolo
2 min
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Juve, il calendario e i gironi della Women’s Cup: il format e le avversarie© Juventus FC via Getty Images
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Prende forma la nuova stagione del calcio femminile italiano. La Divisione Serie A Femminile ha ufficializzato il calendario della fase a gironi della Serie A Women's Cup 2026, competizione che aprirà l'annata sportiva con il primo turno in programma tra il 22 e il 23 agosto. La Juventus Women, campione in carica del torneo, conosce ora il proprio percorso nella fase iniziale, che la vedrà affrontare Como 1907, Como Women e Milan nel Girone C.

Il calendario della Juventus Women: esordio il 22-23 agosto

Le bianconere (oggi in raduno con il nuovo allenatore Isaac Guerrero) inizieranno la difesa del titolo affrontando il Como 1907 nel weekend del 22-23 agosto. Sette giorni più tardi sarà la volta della sfida casalinga contro il Como Women, mentre il girone si chiuderà il 5-6 settembre con il big match contro il Milan.

Il calendario della Juventus Women:

  • 1ª giornata (22-23 agosto): Como 1907-Juventus

  • 2ª giornata (29-30 agosto): Juventus-Como Women

  • 3ª giornata (5-6 settembre): Juventus-Milan

Formula del torneo e composizione dei gironi

La Serie A Women's Cup sarà disputata in due fasi. Nella prima, le dodici squadre partecipanti sono state suddivise in tre gironi da quattro formazioni ciascuno, con tre giornate complessive. Al termine della fase a gruppi accederanno alla Final Four le vincitrici dei tre gironi e la migliore seconda classificata. Le semifinali e la finale si giocheranno in gara unica e assegneranno il primo trofeo della stagione.

Oltre al Girone C della Juventus Women, gli altri raggruppamenti sono così composti:

  • Girone A: Inter, Lazio, Napoli Women e Parma.

  • Girone B: Roma, Fiorentina, Sassuolo e Ternana Women.

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